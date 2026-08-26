RAMSAY SANTE : Résultats annuels provisoires à fin juin 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 26 août 2026

Résultats annuels provisoires à fin juin 2026

Croissance du chiffre d’affaires et discipline financière contribuent à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle

Capital Markets Day du 17 septembre 2026 : Ramsay Santé présentera sa stratégie 2030, sa feuille de route construite autour des parcours de soins intégrés, et son plan de création de valeur à long terme

Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 3,3% pour atteindre 5,4 milliards d'euros (+2,3% LFL) porté par (i) une offre de qualité qui soutient les volumes en France, avec le développement de l’hospitalisation de jour, (ii) des fondamentaux solides dans les pays nordiques, avec une indexation des prix positive, un effet de change favorable, et un premier semestre de contribution du nouveau contrat à St. Göran.

porté par (i) une offre de qualité qui soutient les volumes en France, avec le développement de l’hospitalisation de jour, (ii) des fondamentaux solides dans les pays nordiques, avec une indexation des prix positive, un effet de change favorable, et un premier semestre de contribution du nouveau contrat à St. Göran. L'EBITDA du Groupe a progressé de 2,6% pour atteindre 638 M€ (11,9% de marge, en amélioration par rapport à l’année dernière en excluant la garantie de financement), grâce à des efforts de réduction des coûts, des gains de productivité et plans de performance compensant le sous-financement par les gouvernements et la fin prévue de la garantie de financement en France.

grâce à des efforts de réduction des coûts, des gains de productivité et plans de performance compensant le sous-financement par les gouvernements et la fin prévue de la garantie de financement en France. Les flux de trésorerie nets liés à l’activité s'élevaient à 525 M€, en baisse de 169 M€, en raison du retour du besoin en fonds de roulement à un niveau plus normalisé à fin juin 2026 par rapport à l'année précédente.

s'élevaient à 525 M€, en baisse de 169 M€, en raison du retour du besoin en fonds de roulement à un niveau plus normalisé à fin juin 2026 par rapport à l'année précédente. La dette financière nette s’élevait à 3 585 M€ , dont 1 639 M€ de dette nette retraitée (pré-IFRS16)

, dont 1 639 M€ de dette nette retraitée (pré-IFRS16) Le ratio d’endettement net retraité (pré-IFRS16) s’est stabilisé à 4,7x , porté par les mesures de productivité, alors même que le besoin en fonds de roulement est revenu à un niveau plus normalisé.

, porté par les mesures de productivité, alors même que le besoin en fonds de roulement est revenu à un niveau plus normalisé. Le succès du refinancement de juillet 2026 améliore la flexibilité financière du Groupe, et renforce la capacité du Groupe à soutenir ses ambitions stratégiques à long-terme.

De Yes We Care 2025 à la stratégie 2030 : une plateforme paneuropéenne intégrée de soins

prête à franchir une nouvelle étape de développement

Yes We Care 2025 a permis à Ramsay Santé de consolider une plateforme européenne intégrée – prenant en charge 13 millions de patients dans cinq pays, de la prévention et des soins primaires à la santé mentale, aux soins de réadaptation et aux soins aigus.

– prenant en charge 13 millions de patients dans cinq pays, de la prévention et des soins primaires à la santé mentale, aux soins de réadaptation et aux soins aigus. Un rôle clé dans l’amélioration de l’accès aux soins – Près de 690 000 passages aux urgences pris en charge en France et des admissions en médecine, chirurgie et obstétrique en hausse de 2,5 %.

– Près de 690 000 passages aux urgences pris en charge en France et des admissions en médecine, chirurgie et obstétrique en hausse de 2,5 %. Une offre de soins en développement continu – Trois nouveaux centres de santé mentale de jour et 11 équipements d’imagerie supplémentaires en France depuis juillet 2025.

– Trois nouveaux centres de santé mentale de jour et 11 équipements d’imagerie supplémentaires en France depuis juillet 2025. Des positions renforcées en Europe – Un nouveau contrat pour l’hôpital St. Göran en Suède, d’une durée pouvant atteindre 12 ans et d’une valeur totale estimée à 4,8 milliards d’euros.

– Un nouveau contrat pour l’hôpital St. Göran en Suède, d’une durée pouvant atteindre 12 ans et d’une valeur totale estimée à 4,8 milliards d’euros. Une excellence reconnue – En France, des scores de certification de la qualité supérieurs de 10 points à la moyenne nationale, témoignant de l’excellence des résultats médicaux et de l’expérience patient, ainsi qu’un Net Promoter Score patients record de 73% à l’échelle du Groupe.

– En France, des scores de certification de la qualité supérieurs de 10 points à la moyenne nationale, témoignant de l’excellence des résultats médicaux et de l’expérience patient, ainsi qu’un Net Promoter Score patients record de 73% à l’échelle du Groupe. Une notoriété en progression – La notoriété du Groupe atteint 85 % en France, 75 % en Norvège et 71 % en Suède, renforçant sa visibilité et la confiance dont il bénéficie sur ses différents marchés.

– La notoriété du Groupe atteint 85 % en France, 75 % en Norvège et 71 % en Suède, renforçant sa visibilité et la confiance dont il bénéficie sur ses différents marchés. Lors de son prochain Capital Markets Day, le 17 septembre, Ramsay Santé présentera la feuille de route de sa prochaine phase de croissance rentable et ses nouvelles orientations stratégiques à horizon 2030 (inscription webcast).





Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, déclare :

« L’exercice clos au 30 juin 2026 confirme la solidité de notre modèle, fondé sur une offre de soins véritablement intégrée et ancrée dans l’excellence médicale. Le chiffre d’affaires progresse de 3,3 %, à 5,4 milliards d’euros, tandis que l’EBITDA augmente de 2,6 %, à 638 millions d’euros, porté par la dynamique de nos activités, la qualité de notre offre de soins et la poursuite de notre discipline opérationnelle.

Au cours des cinq dernières années, Yes We Care 2025 a profondément transformé Ramsay Santé. Nous avons construit une plateforme européenne intégrée, présente dans cinq pays et prenant en charge 13 millions de patients chaque année, de la prévention et des soins primaires à la santé mentale, aux soins de réadaptation et aux soins aigus.

Lors de notre Capital Markets Day du 17 septembre 2026, nous présenterons notre prochaine feuille de route stratégique, nos priorités opérationnelles et nos ambitions financières à moyen terme à horizon 2030. Nous poursuivrons l’intégration des parcours de soins, accélérerons l’innovation et renforcerons notre excellence opérationnelle. Notre objectif est de couvrir une part toujours plus large du parcours patient, de consolider nos positions dans les segments de soins à fort potentiel, de mobiliser le numérique et l’intelligence artificielle pour améliorer à la fois l’accès aux soins et la productivité, de gérer activement notre portefeuille d’activités et de contrats, et de créer de nouvelles sources de croissance rentable.

Cette feuille de route de long terme traduira en actions concrètes notre raison d’être, “Améliorer la santé en innovant constamment”, ainsi que nos engagements en tant que Société à Mission. Fort du talent et de l’engagement de ses collaborateurs et de ses partenaires médicaux, le Groupe dispose de fondations solides pour déployer un modèle de soins intégré et un cadre de création de valeur à long terme. »

Les comptes consolidés annuels provisoires ont été présentés au Conseil d'administration qui s'est réuni le 26 août 2026. L’audit des comptes consolidés est en cours. Les comptes consolidés de l’exercice à fin juin 2026 seront approuvés par le Conseil d’administration lors de sa réunion prévue en octobre 2026 et publié par la suite.

KPIs – Juin 2026

En millions d’€ Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 Variation Chiffre d’affaires 5 381,1 5 207,9(1) +3,3% (LFL +2,3%) EBITDA 637,7 621,4 2,6% EBITDA en % du Chiffre d’affaires 11,9% 11,9% +0,0 pts Résultat net part du Groupe (48,3) (54,1) +5,8 Flux net généré par l’activité 524,7 693,7 -169,0 Levier financier net (pre-IFRS) 4,7x 4,7x 0,0x

(1) Ajusté d’un reclassement de -€34.1 M€ sur Chiffre d’affaires et +€34.1 M€ sur Achats consommés, sans impact sur l’Excédent Brut d’Exploitation.



Faits marquants de l'exercice

Nouvelle étape pour Ramsay Santé, dans le cadre du projet de distribution par Ramsay Health Care de sa participation dans Ramsay Santé à ses actionnaires :

Le 20 février 2026, Ramsay Santé a pris acte du projet annoncé par son actionnaire, Ramsay Health Care Limited (RHC), de procéder à une distribution en nature de sa participation de 52,79 % du capital de Ramsay Santé à ses propres actionnaires. Pascal Roché, directeur général, a déclaré que ce projet marquerait une nouvelle étape pour Ramsay Santé, ajoutant que la solidité des ressources et des positions du Groupe lui permettait d’aborder cette évolution avec confiance, tout en demeurant pleinement engagé à offrir des soins de haute qualité, innovants et accessibles, en étroite collaboration avec les professionnels de santé et les territoires. Ce projet serait mis en œuvre par le biais d'un « scheme of arrangement » de droit australien qui serait soumis à l'approbation du Conseil d'administration de RHC, de ses actionnaires ainsi qu’aux autorisations judiciaires et réglementaires requises. Ramsay Santé analysera avec diligence l’ensemble des implications juridiques, financières et opérationnelles susceptibles de découler de cette opération et veillera à préserver la stabilité de sa structure capitalistique dans un contexte d’élargissement potentiel du flottant. Selon les informations communiquées par RHC, le projet pourrait être mis en œuvre au cours du quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations requises. Conformément à la réglementation applicable, Ramsay Santé a réalisé la procédure d’information-consultation de ses instances représentatives du personnel. Le Groupe tiendra le marché informé de toute évolution significative, dans le respect de ses obligations de communication permanente (voir la section « Faits marquants survenus après la clôture annuelle »)

Des performances solides en Suède - Capio débute le nouveau contrat St. Göran en janvier 2026 :

Capio a commencé à exploiter le nouveau contrat de St. Göran le 5 janvier 2026 pour le compte de la région de Stockholm. Comme annoncé précédemment, Capio a remporté l’appel d’offre de ce contrat le 22 octobre 2024 pour une durée minimale de huit ans, avec possibilité pour la région de Stockholm de le prolonger de quatre ans au maximum et ce pour un montant total calculé sur 12 ans d’environ 4,8 milliards d’euros (55 milliards de couronnes suédoises) à des conditions tarifaires améliorées. La transition s’est déroulée conformément aux attentes.

Grâce à une revue méticuleuse de son portefeuille d’actifs, le Groupe continue d'optimiser son mix d’activités, en cédant de façon sélective des biens immobiliers et des actifs non stratégiques afin de renforcer sa liquidité et de soutenir sa capacité d’investissements à long terme dans les services de santé.

Optimisation de son portefeuille d’actifs immobiliers : Sales and lease-back de 4 établissements en France en mai 2026 : Le Groupe a cédé les actifs immobiliers de quatre de ses établissements français fin mai 2026 à La Française REM pour un produit net de cession de 45 M€ (net de droits) et loue ces actifs dans le cadre de baux de 12 ans. Ramsay Santé continue d’exploiter ces trois cliniques de santé mentale et cette clinique MSO, qui sont durablement ancrées dans leurs territoires respectifs. Des travaux supplémentaires seront réalisés afin de valoriser les biens immobiliers et de les adapter aux nouvelles exigences de la transition énergétique. Cette opération porte sur une partie limitée du portefeuille immobilier du Groupe. Elle permet de libèrer des liquidités supplémentaires afin de financer son activité principale d’exploitation de l’offre de soins tout en conservant le contrôle opérationnel à long terme de ces établissements. Elle démontre également l’attractivité des actifs du Groupe ainsi que la solidité des activités concernées.

Refinancement immobilier de Mermoz :

Le 30 juillet 2025, le Groupe a refinancé le contrat de crédit-bail immobilier de son site Jean Mermoz en France (Lyon) arrivé à échéance, en exerçant l'option de 31 M€ prévue dans le contrat, et a simultanément contracté un nouveau prêt hypothécaire de 65 M€ sur 12 ans garanti par ce même bien immobilier, augmentant ainsi ses liquidités d'environ 34 M€.

Cession d’activités non stratégiques et non hospitalières en France :

En juin 2026, Ramsay Santé a cédé deux activités distinctes, non stratégiques et non hospitalières : (i) l’hôtel Baya à Capbreton, en France, cédé à Parallel Hospitality, et (ii) en France également, les activités de transport sanitaire dans la région lyonnaise, reprises par le Groupe Hunault (spécialisé dans le transport sanitaire). Le produit net de la cession et la contribution au compte de résultat de ces activités ne sont pas significatifs pour le Groupe. Veuillez noter que l’activité de transport sanitaire était classée en tant « qu’activités abandonnées » dans les états financiers du groupe depuis l’exercice clos au 30 juin 2025.

Faits marquants survenus après la clôture annuelle

Ramsay Santé a refinancé sa dette senior :

Ramsay Santé a annoncé le 22 juillet 2026 la finalisation du refinancement de sa dette senior, lancé le 24 juin 2026, pour un montant total de 1,75 milliard d’euros. Cette somme comprend un Term Loan B de 1 550 M€ et une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 200 M€. Le nouveau Term Loan B a été placé avec succès à E+350bps / 99.0 OID, et a bénéficié du soutien d’investisseurs existants et de nouveaux prêteurs.

Cette opération renforce la flexibilité financière du Groupe, allongeant les maturités de sa dette senior de 2031 à 2033 et simplifiant sa structure de financement grâce au refinancement des Euro PP de 100 millions d’euros arrivant à échéance en 2028 et 2029. Elle permet également de préserver de manière proactive la continuité et la stabilité des financements du Groupe, avec une clause de changement de contrôle désormais compatible avec la distribution envisagée par RHC. Pour rappel, RHC a annoncé son projet de distribuer sa participation de 52,79 % dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires. Ce refinancement offre à Ramsay Santé un cadre de financement de long terme, bénéfique à l’ensemble de ses parties prenantes, et renforce la capacité du Groupe à soutenir ses ambitions stratégiques.

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026 :

Ramsay Santé organisera un Capital Markets Day le 17 septembre 2026 à Paris. À cette occasion, l’équipe dirigeante présentera aux investisseurs et analystes la feuille de route stratégique du Groupe, ses priorités opérationnelles ainsi que ses ambitions financières à moyen terme. Cet événement permettra de présenter l’ambition renouvelée de Ramsay Santé de poursuivre une croissance rentable tout en délivrant des soins d’une excellente qualité médicale pour les patients, avec le soutien d’un actionnariat élargi et grâce au talent et à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires médicaux. Le Capital Markets Day pourra être suivi en présentiel ou en direct en ligne. Les supports de présentation seront disponibles sur le site www.ramsaysante.eu.

Demande d’admission à la cotation de CDIs sur l’ASX

Ramsay Santé prévoit de déposer une demande d’admission en tant qu’entité étrangère exemptée sur l’ASX et de mettre en place les mécanismes permettant aux actionnaires de RHC de détenir leur participation dans Ramsay Santé sous forme de CHESS Depositary Interests, ou CDIs, négociables sur l’ASX, sous réserve des autorisations requises. Un CDI donnerait une exposition économique et des droits de vote équivalents à ceux attachés à une action ordinaire Ramsay Santé.

Refinancement immobilier de HP Dijon-Bourgogne :

Le 20 juillet 2026, le Groupe a refinancé le contrat de crédit-bail immobilier de son site de Dijon-Bourgogne en France (Dijon) arrivé à échéance, en exerçant l’option de 13 M€ prévue dans le cadre du contrat, tout en émettant, le 31 juillet 2026, une nouvelle tranche de dette Fiducie-Surêté (« Fiducie ») d’un montant de 67,5 M€ pour une durée de 10 ans, augmentant ainsi sa liquidité de 54 M€ à des conditions attractives, tout en diversifiant ses sources de financement et ses échéances de remboursement. Arrangé par Natixis, ce nouveau financement fiduciaire a été soutenu par un consortium de prêteurs composé de différentes entités du groupe BPCE, de La Banque Postale et de BPI France.

Commentaires sur les résultats annuels

Activité et chiffre d'affaires

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5 381 M€ pour l’exercice clos le 30 juin 2026, en hausse de 3,3%. Après ajustement des variations de périmètre et à taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires organique est de 2,3%.

Le chiffre d'affaires en France a progressé de 1,9%, essentiellement nourri par la croissance organique. Le nombre total d'admissions dans nos hôpitaux en France a augmenté par rapport à la même période de l'année précédente, reflétant les besoins soutenus des patients en matière de soins de santé et la capacité des établissements du Groupe à fournir des services de soins de qualité dans un environnement concurrentiel : +2,5% de croissance des admissions en MCO sous l’effet de la croissance des soins ambulatoires. Nos établissements français ont pris en charge environ 690 000 admissions en urgence au cours de l’exercice, confirmant leur rôle majeur dans l'accomplissement de leurs missions de service public. La hausse du nombre d'admissions a été freinée par l'impact de la grève de trois jours menée par les médecins en janvier 2026, mais cet effet a été partiellement compensé par une dynamique favorable observée sur les mois suivants, qui a permis de rattraper les volumes. Cette augmentation du nombre d'admissions, combinée à (i) un effet prix limité à une augmentation des tarifs MCO de +0,5% en mars 2025, de tarifs MCO inchangés en janvier 2026, et à (ii) la suppression du coefficient CICE, qui n'avait pas été appliquée en janvier et février 2025 l'année dernière et qui est désormais intégrée dans la base tarifaire, ajoutant environ 9 M€ sur l’exercice, reste toutefois diminuée par (iii) un effet mix négatif lié à la croissance relative du volume de patients en ambulatoire par rapport aux séjours en hospitalisation complète, et (iv) par l'impact d’environ 8 M€ de baisse de prix sur les forfaits des actes d’imagerie. La croissance de la France reflète également l’ouverture de 3 nouveaux centres de santé mentale de jour au cours de la période, et l'installation de 11 nouveaux équipements d'imagerie depuis juillet 2025.

Les pays nordiques ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de +6,5%, bénéficiant de 51 M€ (soit 3,2%) d’effet de change favorable (appréciation de la couronne suédoise vs. euro par rapport à l’année dernière). La croissance organique du chiffre d'affaires dans les pays nordiques s'est élevée à +3,1% à périmètre et taux de change constants. La solide croissance organique en Suède a été soutenue par (i) l'activité de soins primaires, qui a bénéficié de volumes supplémentaires liés à la reprise de centres d’urgences légères depuis janvier 2025 et d'une rémunération accrue pour de nouvelles mission de soins; ainsi que par (ii) la croissance des volumes à St. Göran avec une baisse de la durée moyenne de séjour, la montée en puissance de sa nouvelle maternité, et la contribution du nouveau contrat depuis janvier 2026 à des conditions améliorées; enfin par (iii) une demande soutenue dans nos cliniques suédoises de gériatrie et d’orthopédie.

EBITDA

L'EBITDA du Groupe a augmenté de 16,3 M€ à 637,7 M€ (soit +2,6% par rapport à l’année dernière).

Cet EBITDA a été atteint sous l’effet d’une croissance organique soutenue des volumes du groupe, qui s'est traduite par des résultats d'exploitation solides grâce à une attention rigoureuse portée à la productivité qui a plus que compensé la suppression, à compter du 1er janvier 2025, de la garantie de financement en France, qui représente un manque à gagner de 20 M€ par rapport à l'année dernière. Les financements publics obtenus grâce à l'augmentation des tarifs en France et de divers payeurs publics dans les pays nordiques n'ont couvert que partiellement l'inflation des coûts de personnel médical ainsi que l'augmentation des prix des consommables et de la sous-traitance, exerçant de fait une pression sur les marges.

Les efforts de productivité et de contrôle des coûts déjà engagés l'année dernière dans toutes les régions ont été renforcés et se sont révélés déterminants pour permettre de compenser l'inflation, d’augmenter l’EBITDA, et de maintenir la marge à +11,9% (stable par rapport à l’année dernière, et en hausse vs l’année précédente à 11.5% excluant la garantie de financement en France, de nature temporaire) malgré un contexte économique difficile. Les actions mises en place ont pour objectif (i) d’optimiser les coûts de prise en charge de nos patients, (ii) d’aligner les coûts indirects à nos besoins opérationnels et (iii) de garantir et développer nos sources de revenus.

La productivité a été nourrie par l’adaptation systématique de nos effectifs à notre volume d’activité, l'ajustement minutieux des besoins de recrutement (dont le personnel intérimaire) et l'optimisation des achats et consommables médicaux, tout en poursuivant nos initiatives de développement des activités de médecine de jour et d’imagerie, et en améliorant nos processus de codage et d’encaissement. En parallèle, le portefeuille d'établissements fait l'objet d'une revue et d'une optimisation continue par des regroupements, des transferts d'activités (notamment en maternité) et des mesures de rationalisation, afin de créer une structure plus agile.

Résultat opérationnel et éléments non courants

Le résultat opérationnel courant s’élève à 196,9 M€, en hausse de 9,5 M€ par rapport à l'année dernière. La performance du Groupe, ainsi que la baisse des dépenses d’investissement, ont permis d’absorber la hausse des coûts de location, principalement liée à l’effet des six premiers mois du nouveau contrat de St. Göran, entré en vigueur le 5 janvier 2026.

Les autres produits et charges non courants représentent une charge nette de 10,6 M€, pour l’exercice clos au 30 juin 2026, plus faible que la charge de 14,2 M€ enregistrée l’année dernière. Ils comprennent notamment :

Une plus-value comptable nette de 8,9 M€ liée au « Sale and lease-back » de 4 actifs immobiliers en France (voir la section « Faits marquants de l’exercice ») ;

Une reprise de provision de 9,3 M€ liée à l’issue favorable d’un litige fiscal (TVA) en Suède ;

Une reprise de 4,6 M€ d’une provision exceptionnelle pour congés payés en France constituée au cours de l’exercice 2024, qui n’est plus nécessaire ;

Une charge de dépréciation (non-cash) de (4,2) M€ sur une clinique sous- performante en France, à la suite de la revue de la valeur du portefeuille d’actifs dans le cadre du processus de clôture de l’exercice ;

(15,6) M€ de frais de restructuration et de dépréciation liés à la rationalisation et à la réorganisation des activités dans les pays nordiques et en France (e.g. dans le cadre de projets de transferts de maternité) ;

(12,7) M€ de frais de transaction et de développement, dont (5,7) M€ de coûts exceptionnels liés au projet de distribution de ses titres envisagé par Ramsay Healthcare, ainsi que, dans les pays nordiques, à l’introduction d’un nouveau logiciel relatif aux dossiers médicaux électroniques en Norvège et à l’intégration du nouveau contrat de St. Göran.

Résultat financier et résultat net après impôts

Le coût de la dette financière nette s'est élevé à 191,2 M€, contre 194,4 M€ l’année dernière. La baisse des charges d'intérêts sur la période résulte de la diminution de la marge sur la dette senior issue du refinancement de février 2025, ainsi que de la dépréciation accélérée des coûts d'emprunt capitalisés rendue nécessaire à la suite du refinancement de février 2025, partiellement compensées par une dépréciation accélérée des coûts d’emprunts résiduels sur la dette senior au 30 juin 2026, concomitante du nouveau refinancement conclu le 22 juillet 2026 (voir la section « Faits marquants survenus après la clôture annuelle »).

Les autres charges financières nettes s'élèvent à 2,1 M€, vs. 12,2 M€ en juin 2025, cette variation s'expliquant principalement par des mouvements non-cash de mark-to-market sur des swaps de taux d'intérêt comptabilisés en charges pour 7,2 M€ l’année passée (impacts non reproduits depuis, le contrat de swap concerné étant arrivé à échéance en octobre 2024).

La perte nette -part du Groupe- de l’exercice clos le 30 juin 2026 s'élève à (48,3) M€, en amélioration de 5,8 M€ par rapport à la perte nette de (54,1) M€ enregistrée l’année dernière.

Agrégats retraités :

L'EBITDA publié de 637,7 M€ (+16,3 M€ par rapport à l'année dernière) exclut les charges de location opérationnelle dites simples ou non financières pour un montant de 287,9 M€ (273,5 M€ l'année dernière), qui sont enregistrées en amortissement de l'actif du droit d'utilisation et en intérêts sur la dette de location conformément à la norme IFRS16. Le tableau ci-dessous présente les agrégats du compte de résultat retraités de l'impact de la norme IFRS16 sur les loyers d'exploitation ou les loyers non financiers (cf. glossaire).

Agrégats du compte de résultat retraités de l'impact IFRS16 sur les loyers d'exploitation (cf. glossaire)

En millions d’€ 30 juin 2026 30 juin 2025



Δ Publié Impact du retraitement Retraité Publié Impact du retraitement Retraité Impact du retraitement EBE

% du CA 637,7

11,9% 287,9



349,8

6,5% 621,4

11,9% 273,5



347,9

6,6%















14,4



Dépréciation et amortissement (440,8) (228,2) (212,6) (434,0) (217,4) (216,6) (10,8) Résultat opérationnel courant 196,9 59,7 137,2 187,4 56,1 131,3 3,6 Résultat financier (193,4) (76,3) (117,1) (206,6) (74,8) (131,8) (1,5) Résultat net (33,3) (23,1) (10,2) (38,1) (11,4) (26,7) (11,7)

Flux de trésorerie et financement

Par rapport à l'année dernière, la diminution de (169) M€ du flux de trésorerie d'exploitation, bien que portée par la croissance de l’EBITDA de 16 M€, est principalement engendrée par une variation défavorable du besoin en fonds de roulement de (179) M€ liée à (i) une variation de (133) M€ liée aux avances de trésorerie dont le Groupe a bénéficié en France l’année dernière (en raison de la publication tardive des tarifs de mars 2025) restant à rembourser à la clôture, alors que les avances perçues sur cet exercice ont été presque intégralement remboursées au 30 juin 2026, (ii) une variation de (74) M€ due à la mise en place d’une cession de créance à fin juin 2025, reconduite pour une valeur équivalente depuis, (iii) légèrement compensées par l’amélioration des règlements fournisseurs et recouvrement de créances améliorant la variation du besoin en fonds de roulement.

Les dépenses d'investissement corporelles et incorporelles s’élevaient à 143,9 M€ à la clôture de l’exercice 2026, en ligne avec les 142,8 M€ investis l’année dernière. Les dépenses d’investissement comprennent les travaux de maintenance et d'optimisation, ainsi que l’amélioration de notre portefeuille de cliniques et le développement d'équipements d'imagerie. Le Groupe gère activement son portefeuille d'actifs et réaffecte ses capitaux à ses priorités de développement lorsque nécessaire.

Les cessions d’actifs corporels et incorporels incluent 44,7 M€ de produits de cession issus du « Sale and lease-back » des 4 établissements français (voir la section « Faits marquants de l’exercice »).

La variation des autres actifs financiers comprend le versement ponctuel prévu d'un acompte de 26 M€ lié à la mise en place du nouveau contrat de St. Göran.

Les décaissements nets liés au financement sont en amélioration de 96 M€ depuis l’an dernier principalement grâce à un nouveau tirage de 34 M€ issu du refinancement de l’immobilier de Mermoz en France (nouvel emprunt hypothécaire de 65 M€ moins 31 M€ au titre de la levée de l’option de crédit-bail), et au paiement, l’an dernier, des frais engagés pour le refinancement et le repricing ainsi qu’à des remboursements de dette court terme qui ne se répètent pas cette année.

La trésorerie et équivalents s'élève à 302,2 M€ au 30 juin 2026 et la dette nette IFRS publiée atteint

3 584,9 M€. La dette nette retraitée s'élève à 1 638,7 M€, contre 1 675,9 M€ au 30 juin 2025. Le ratio d’endettement net retraité est de 4.7x à fin juin 2026, stable par rapport à l’année dernière.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 13 millions de patients par an, dans nos 492 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En tant qu’entreprise à mission, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR), Santé Mentale et Soins Primaires, en innovant constamment afin d’améliorer la santé de toutes et tous, tout en assurant un accès équitable à des soins de qualité, de la prévention au suivi.

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Compte de résultat consolidé – en millions d’euros Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 Variation Chiffre d’affaires 5 381,1 5 207,9(1) +3,3% Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 637,7 621,4 2,6% En % du Chiffre d’affaires 11,9% 11,9% +0,0 pts Résultat Opérationnel Courant 196,9 187,4 +5,1% En % du Chiffre d’affaires 3,7% 3,6% +0,1 pts Résultat Opérationnel 186,3 173,2 +7,6% En % du Chiffre d’affaires 3,5% 3,3% +0,2 pts Résultat net part du Groupe (48,3) (54,1) +10,7% Résultat net par action (en €) (0,44) (0,49) +10,2%

(1) Ajusté d’un reclassement de -34,1 M€ sur Chiffre d’affaires et +34,1 M€ sur Achats consommés, sans impact sur EBE.





Ventilation du chiffre d’affaires par segments opérationnels

En millions d'euros Du 1er juillet 2025 au

30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au

30 juin 2025 Variation Île-de-France 1 347,7 1 327,5 +1,5% Auvergne-Rhône-Alpes 690,7 683,4 +1,1% Hauts de France 450,0 442,4 +1,7% Occitanie 335,5 322,5 +4,0% Autres régions 845,1 824,2 +2,5% Pays nordiques 1 712,1 1,607,9 +6,5% Chiffre d’Affaires Publié 5 381,1 5 207,9 +3,3%

Note : Le tableau ci-dessus détaille les contributions des différents segments opérationnels au chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Évolution du chiffre d'affaires publié au 30 juin 2026 vs. 30 juin 2025 – millions €

Chiffre d’affaires

30 juin 2025 Effets de change Effets de périmètre Croissance organique Chiffre d’affaires

30 juin 2026 Variation 5 207,9(1) 51,0 3,3 118,9 5 381,1 +173,2 1,0% 0,1% 2,3% +3,3%

(1) Ajusté d’un reclassement de -34,1 M€ sur Chiffre d’affaires et +34,1 M€ sur Achats consommés, sans impact sur EBE.





Endettement financier net - en millions d'euros 30 juin 2026 30 juin 2025 Emprunts et dettes financières non courantes 1 854,6 1 841,2 Dette de location non courante(2) 1 849,0 1 890,5 Dette de location courante(2) 259,4 268,7 Dettes financières courantes 68,2 61,0 (Trésorerie et équivalents de trésorerie) (302,2) (366,5) Autres (actifs) et passifs financiers (144,1) (47,4) Endettement financier net 3 584,9 3 647,5

(2) dont dette de location simple (1 946,2 M€ en juin 2026 et 1 972,4 M€ en juin 2025) et dette de location-financement (162,2 M€ en juin 2026 et 186,8 M€ en juin 2025)

Tableau des flux de trésorerie consolidés - en millions d'euros Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 EBE (a) 637,7 621,4 Variation du besoin en fonds de roulement (b) (44,0) 135,4 Autres éléments (c) (69,0) (63,1) Flux net généré par l’activité (a)+(b)+(c) 524,7 693,7 Flux net lié aux opérations d’investissements (132,9) (138,4) Flux net lié aux opérations de financement (454,0) (550,2) Variation de la trésorerie nette (62,2) 5,1 Incidence des variations des cours de devises (2,1) 2,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 366,5 359,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 302,2 366,5





Retraitement des loyers au P&L - en m€ Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 EBITDA reporté 637,7 621,4 Retraitement (loyers opérationnels) (287,9) (273,4) EBITDA ajusté 349,8 347,9





Décaissements de loyers (cash flow) - en m€ Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 Loyers opérationnels (287,9) (273,4) Loyers de Crédit-baux (54,4) (58,7) Levée option (crédit-bail) Mermoz (31,0) n.a. Autres 1,0 0,4 Décaissements de loyers (cash flow) (372,3) (331,7) dont intérêts financiers liés à la dette IFRS16 (81,6) (80,1) dont amortissement de la dette IFRS16 (290,6) (251,6)



Glossaire

Périmètre constant : L’annulation des entités entrantes consiste : pour les entrées de périmètre de l'année en cours, à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher, dans l'année en cours, la contribution de l'acquisition des agrégats des mois antérieurs au mois d'acquisition. L’annulation des entités sortantes consiste : pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à retrancher, dans l’année précédente, la contribution de l’entité sortie des agrégats à partir du mois de sortie ; pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de l’entité sortie pour la totalité de l’exercice précédent.





La variation à taux de change constant reflète une évolution après conversion du chiffre en devises de la période en cours au taux de change de la période de comparaison.





reflète une évolution après conversion du chiffre en devises de la période en cours au taux de change de la période de comparaison. La variation à norme comptable constante reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période.





reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période. Le résultat opérationnel courant désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession, les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels et d’autres produits et charges opérationnels inhabituels.





désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession, les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels et d’autres produits et charges opérationnels inhabituels. L'Excédent brut d’exploitation ou EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).





ou correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature). La dette financière nette est constituée de la dette financière brute diminuée des actifs financiers.



Les dettes financières brutes sont constituées : des emprunts auprès d'établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ; des dettes de location entrant dans le champ d'application IFRS 16 ; de la juste valeur des instruments financiers de couverture enregistrés au bilan, nette d'impôts ; des dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires des découverts bancaires. Les actifs financiers sont constitués : de la juste valeur des instruments de couverture enregistrés au bilan, nette d'impôts ; des créances financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires ; de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les titres auto-détenus par le groupe (considérées comme des valeurs mobilières de placement) ; des actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et reconnus dans les dettes financières brutes.

est constituée de la dette financière brute diminuée des actifs financiers.

Les agrégats retraités sont calculés à partir des agrégats publiés qui ont été retraités de l'impact de la norme IFRS16 sur les loyers dits simples / non financiers (mais pas du traitement de cette norme appliqué aux crédits-bails ou locations-financements / lease financing, qui est toujours inclus). À titre d'illustration : L'EBITDA retraité comprend les charges de loyers dits simples (non financiers), comparé à l'EBITDA publié. La dette nette retraitée ne comprend pas les dettes de location courantes et non courantes liées aux loyers dits simples (non financiers), comparé à la dette nette publiée. Le ratio de levier net retraité découle de la dette nette retraitée et de l'EBITDA retraité sur les douze derniers mois (LTM).

sont calculés à partir des agrégats publiés qui ont été retraités de l'impact de la norme IFRS16 sur les loyers dits simples / non financiers (mais pas du traitement de cette norme appliqué aux crédits-bails ou locations-financements / lease financing, qui est toujours inclus). À titre d'illustration :



Résultats financiers au 30 juin 2026

Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) Du 1er juillet 2025 au

30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au

30 juin 2025 CHIFFRE D'AFFAIRES 5 381,1 5 207,9(1) Frais de personnel (2 735,3) (2 655,9) Achats consommés (1 150,7) (1 124,0) (1) Autres charges et produits opérationnels (631,6) (570,7) Impôts et taxes (142,5) (148,5) Loyers (83,3) (87,4) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 637,7 621,4 Amortissements (440,8) (434,0) Résultat opérationnel courant 196,9 187,4 Autres produits et charges non courants (10,6) (14,2) Résultat opérationnel 186,3 173,2 Coût de l’endettement financier brut (112,8) (119,0) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 3,2 4,7 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (81,6) (80,1) Coût de l’endettement financier net (191,2) (194,4) Autres produits financiers 4,7 3,5 Autres charges financières (6,8) (15,7) Autres produits et charges financiers (2,1) (12,2) Impôt sur les résultats (19,5) (1,6) Résultat net des activités abandonnées (6,8) (3,1) RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ (33,3) (38,1) - Résultat net part du Groupe (48,3) (54,1) - Intérêts ne donnant pas le contrôle 15,0 16,0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (en euros) (0,44) (0,49) RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION (en euros) (0,44) (0,49)

(1) Ajusté d’un reclassement de -34,1 M€ sur Chiffre d’affaires et + 34,1 M€ sur Achats consommés, sans impact sur l’Excédent Brut d’Exploitation.





État des autres éléments du résultat global consolidé (en millions d'euros) Du 1er juillet 2025 au

30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au

30 juin 2025 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ (33,3) (38,1) Écarts de conversion 1,1 9,5 Juste valeur des instruments financiers de couverture 14,1 (9,9) Eléments du résultat global recyclables ultérieurement en résultat 15,2 (0,4) Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière 6,3 4,9 Autres 2,3 0,5 Eléments du résultat global non recyclables ultérieurement en résultat 8,6 5,4 Autres éléments du résultat global après impôts 23,8 5,0 RÉSULTAT GLOBAL (9,5) (33,1) - Résultat global part du Groupe (24,5) (49,1) - Intérêts ne donnant pas le contrôle 15,0 16,0





État de la situation financière consolidée – Actif (en millions d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Goodwill 2 063,4 2 087,9 Autres immobilisations incorporelles 210,2 205,5 Immobilisations corporelles 931,2 936,0 Droit d'utilisation (IFRS16) 1 904,4 2 028,2 Participations dans les entreprises mises en équivalence 0,2 0,2 Actifs financiers non courants 255,2 160,0 Impôts différés actifs 127,6 114,7 ACTIFS NON COURANTS 5 492,2 5 532,5 Stocks 131,3 125,1 Clients 470,9 527,5 Autres actifs courants 269,2 260,7 Actifs d'impôts exigibles 7,3 6,3 Actifs financiers courants 8,9 17,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 302,2 366,5 ACTIFS COURANTS 1 189,8 1 303,6 ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE 0,0 2,9 TOTAL ACTIF 6 682,1 6 839,0





État de la situation financière consolidée – Passif et Capitaux propres (en millions d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Capital 82,7 82,7 Prime d'émission 611,2 611,2 Réserves consolidées 475,1 505,4 Résultat net part du Groupe (48,3) (54,1) Capitaux propres part du Groupe 1 120,7 1 145,2 Intérêts ne donnant pas le contrôle 35,1 36,6 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 155,8 1 181,8 Emprunts et dettes financières 1 854,6 1 841,2 Dette sur engagement d'achat d'intérêts minoritaires 13,3 16,9 Dette de location non courante (IFRS16) 1 849,0 1 890,5 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 100,9 102,9 Provisions non courantes 137,9 139,4 Autres passifs non courants 6,3 16,2 Impôts différés passifs 38,4 29,4 PASSIFS NON COURANTS 4 000,4 4 036,5 Provisions courantes 26,6 33,6 Fournisseurs 427,7 432,3 Autres passifs courants 721,3 811,1 Passifs d'impôts exigibles 13,2 5,4 Dettes financières courantes 68,2 61,0 Dette sur engagement d'achat d’intérêts minoritaires 9,5 5,3 Dette de location courante (IFRS 16) 259,4 268,7 PASSIFS COURANTS 1 525,9 1 617,4 PASSIFS LIES AUX ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE 0,0 3,3 TOTAL PASSIF 6 682,1 6 839,0





Tableau de variation des capitaux propres consolidés (en millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRÉS EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT NET DE L’EXERCICE PART DU GROUPE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE INTERETS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Au 30 juin 2024 82,7 611,2 615,6 (61,3) (53,9) 1 194,3 35,4 1 229,7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôt) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- (53,9) -- 53,9 -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (14,4) (14,4) Variation du périmètre et autres -- -- -- -- -- -- (0,4) (0,4) Résultat global de l'exercice -- -- -- 5,0 (54,1) (49,1) 16,0 (33,1) Au 30 juin 2025 82,7 611,2 561,7 (56,3) (54,1) 1 145,2 36,6 1 181,8





Au 30 juin 2025 82,7 611,2 561,7 (56,3) (54,1) 1 145,2 36,6 1 181,8 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôt) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- (54,1) -- 54,1 -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (16,5) (16,5) Variation du périmètre et autres -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat global de l'exercice -- -- -- 23,8 (48,3) (24,5) 15,0 (9,5) Au 30 juin 2026 82,7 611,2 507,6 (32,5) (48,3) 1 120,7 35,1 1 155,8





Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) Du 1er juillet 2025 au

30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au

30 juin 2025 Résultat net de l'ensemble consolidé (33,3) (38,1) Amortissements 440,8 434,0 Autres produits et charges non courants 10,6 14,2 Quote-part du résultat net dans les entreprises mises en équivalence -- -- Autres produits et charges financiers 2,1 12,2 Intérêts financiers liés au passif de location (IFRS16) 81,6 80,1 Coût de l'endettement financier net hors intérêts financiers liés à la dette de location 109,6 114,3 Impôts sur les résultats 19,5 1,6 Résultat net des activités abandonnées 6,8 3,1 Excédent brut d’exploitation 637,7 621,4 Éléments non cash dont dotations et reprises de provisions (transactions sans effet de trésorerie) (8,2) (4,2) Autres produits et charges non courants payés (17,4) (16,5) Variation autres actifs et passifs non courants (18,5) (22,7) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts 593,6 578,0 Impôts sur les sociétés payés (21,3) (17,9) Variation du besoin en fonds de roulement (44,0) 135,4 Impact des activités abandonnées sur les flux d'exploitation (3,6) (1,8) FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 524,7 693,7 Investissements corporels et incorporels (143,9) (142,8) Désinvestissements corporels et incorporels 50,3 7,0 Acquisition d'entités (2,7) (5,1) Cession d'entités (1,6) 1,3 Variation des autres actifs financiers (32,5) -- Dividendes reçus 0,9 1,6 Impact des activités abandonnées sur les flux d'investissements (3,4) (0,4) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (132,9) (138,4) Augmentation du capital et des primes d'émission : (a) -- -- Augmentation du capital des filiales souscrites par des tiers : (b) -- -- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (c) (16,5) (14,4) Intérêts financiers versés : (d) (104,5) (108,5) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (e) 1,6 1,5 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) : (f) (81,6) (80,1) Frais sur émission d’emprunt : (g) (1,0) (14,2) Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) 189,8 339,6 Augmentation des dettes financières : (i) 76,3 63,1 Remboursement des dettes financières : (j) (45,4) (148,2) Diminution de la dette de location (IFRS16) : (k) (290,6) (251,6) Impact des activités abandonnées sur les flux de financement : (l) 7,7 2,2 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + g + i + j + k + l (454,0) (550,2) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : (A + B + C) (62,2) 5,1 Incidence des variations des cours de devises (2,1) 2,4 Trésorerie à l’ouverture 366,5 359,0 Trésorerie à la clôture 302,2 366,5

Pièce jointe