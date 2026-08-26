Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital

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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions 
composant le capital

Nantes, le 26 août 2026 – En application de l’article L. 233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Immunotherapeutics (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 31 juillet 2026 :

DateNombre total d’actions composant le capital1Nombre total de droits de vote1
 

31 juillet 2026 		 

24.226.111		Théoriques: 28.992.283
Exerçables3 : 28.898.191

Incluant 466.000 actions nouvelles émises au cours du mois de juillet 2026 dans le cadre du financement relais flexible en fonds propres avec IRIS Capital Investment (cf. communiqué du 28 mai 2026)
Droits de vote théoriques = nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
3 A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS  
OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com. Suivez-nous surLinkedIn.

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OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com
FP2COM (Relations Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

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