EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

 | Source: EssilorLuxottica EssilorLuxottica

Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (August 26, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 28, 2026, EssilorLuxottica declares that from August 17, 2026, to August 21, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuerIdentity code of the issuerDay of the transactionIdentity code of the financial
instrument		Total daily volume (in
number of shares)		Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *		Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR000012166739,522159.9567XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR000012166718,285159.9394CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR0000121667654159.9696TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR0000121667316159.9568AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR000012166744,072159.8452XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR000012166716,881159.7043CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR00001216672,278159.8091TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR00001216674,206159.7356AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR00001216677,313159.7739XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR00001216673,831159.9626CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR0000121667558159.9953TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR000012166748159.9583AQEU
 TOTAL137,964159.8694 

* Rounded to four decimal places

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