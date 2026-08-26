EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

Disclosure of transactions in own shares
Paris, France (August 26, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 28, 2026, EssilorLuxottica declares that from August 17, 2026, to August 21, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:
|Name of the issuer
|Identity code of the issuer
|Day of the transaction
|Identity code of the financial
instrument
|Total daily volume (in
number of shares)
|Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *
|Market (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|39,522
|159.9567
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|18,285
|159.9394
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|654
|159.9696
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|316
|159.9568
|AQEU
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|44,072
|159.8452
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|16,881
|159.7043
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|2,278
|159.8091
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|4,206
|159.7356
|AQEU
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|7,313
|159.7739
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|3,831
|159.9626
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|558
|159.9953
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|48
|159.9583
|AQEU
|TOTAL
|137,964
|159.8694
* Rounded to four decimal places
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