EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

 | Source: EssilorLuxottica EssilorLuxottica

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (26 août 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 17 août 2026 au 21 août 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR000012166739 522159,9567XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR000012166718 285159,9394CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR0000121667654159,9696TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/08/2026FR0000121667316159,9568AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR000012166744 072159,8452XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR000012166716 881159,7043CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR00001216672 278159,8091TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/08/2026FR00001216674 206159,7356AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR00001216677 313159,7739XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR00001216673 831159,9626CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR0000121667558159,9953TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4921/08/2026FR000012166748159,9583AQEU
 TOTAL137 964159,8694 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

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