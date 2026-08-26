EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (26 août 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 17 août 2026 au 21 août 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|39 522
|159,9567
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|18 285
|159,9394
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|654
|159,9696
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/08/2026
|FR0000121667
|316
|159,9568
|AQEU
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|44 072
|159,8452
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|16 881
|159,7043
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|2 278
|159,8091
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/08/2026
|FR0000121667
|4 206
|159,7356
|AQEU
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|7 313
|159,7739
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|3 831
|159,9626
|CEUX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|558
|159,9953
|TQEX
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|21/08/2026
|FR0000121667
|48
|159,9583
|AQEU
|TOTAL
|137 964
|159,8694
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
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