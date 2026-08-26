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Issy-les-Moulineaux, 26 août, 2026



Sodexo réalise une émission obligataire d’un montant de 1 100 000 000 d’euros

Sodexo annonce aujourd’hui avoir émis avec succès un emprunt obligataire libellé en euros d’un montant nominal total de 1 100 000 000 d’euros.

L’émission est composée de deux tranches :

une tranche de 600 millions d’euros venant à échéance le 2 septembre 2032, assortie d’un coupon à taux fixe de 4,00% par an ; et

une tranche de 500 millions d’euros venant à échéance le 2 septembre 2036, assortie d’un coupon à taux fixe de 4,50% par an.

Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement à venir de l’emprunt obligataire en circulation du Groupe d’un montant de 800 millions d’euros portant intérêt au taux de 0,750 % et venant à échéance en avril 2027 (ISIN : XS1505132602).

Les obligations nouvellement émises devraient être notées BBB par Standard & Poors et Baa1 par Moody’s et seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 2 septembre 2026.

BNP Paribas et ING Bank N.V., Belgian Branch ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et de Chefs de File Associés de l’émission aux côtés de Crédit Industriel et Commercial S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis et Société Générale qui sont également intervenus en qualité de Chefs de File Associés dans le cadre de l’émission.

Cette opération témoigne de l’accès continu de Sodexo à des conditions de financement attractives et s’inscrit dans la gestion rigoureuse et proactive de sa structure financière, renforceant le profil de liquidité du Groupe tout en allongeant la maturité de sa dette.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

7,8 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 15 juillet 2026)

Contacts

Media Analystes et investisseurs Mathieu Scaravetti Juliette Klein +33 6 28 62 21 91 +33 1 57 75 80 27 mathieu.scaravetti@sodexo.com



juliette.klein@sodexo.com





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