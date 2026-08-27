Akkodis integriert den NM20-Brennstoffzellenstack von EKPO in einen Wasserstoff-Lkw und schafft damit eine Plattform für die Validierung im realen Schwerlastverkehr.





Bild: Akkodis und EKPO bringen Brennstoffzellentechnologie vom Prüfstand in den realen Logistikbetrieb. Quelle: Akkodis

[Sindelfingen, den 27.08.2026] Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO), führender Anbieter von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität, bringen im Rahmen ihrer Partnerschaft Brennstoffzellentechnologie aus dem Prüfstandsumfeld in den realen Logistikbetrieb. Im Mittelpunkt steht der NM20*-Brennstoffzellenstack von EKPO, der in einen Wasserstoff-Lkw integriert und unter realen Einsatzbedingungen validiert werden soll. Akkodis verantwortet dafür die Entwicklung, Integration und den Aufbau des kompletten Antriebsstrangs.

Gerade im Schwerlastverkehr sind die Anforderungen an Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit alternativer Antriebssysteme besonders hoch. Viele dieser Anforderungen lassen sich erst im realen Fahrbetrieb vollständig bewerten: wechselnde Lastprofile, Steigungen, Bremsvorgänge, Temperaturbedingungen und unterschiedliche Fahrdynamiken beeinflussen das Zusammenspiel von Brennstoffzelle, Batteriesystem, Hochvoltarchitektur, Thermomanagement und Fahrzeugsteuerung. Deshalb verlagern Akkodis und EKPO einen Teil der Validierung bewusst aus dem Prüfstand in den realen Einsatz.

Der Wasserstoff-Lkw dient dafür als mobile Entwicklungs- und Validierungsplattform. Ergänzend zu Prüfstandsversuchen soll das Fahrzeug im späteren Einsatz bei einem Logistikunternehmen wichtige Betriebsdaten liefern und zeigen, wie sich der NM20-Brennstoffzellenstack im Zusammenspiel mit einem vollständigen Fahrzeug- und Antriebssystem bewährt. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung zukünftiger Brennstoffzellensysteme und wasserstoffbasierter Antriebslösungen ein.

„Der Weg von der Brennstoffzelle in den realen Logistikbetrieb ist eine anspruchsvolle Integrationsaufgabe. Genau hier liegt die Stärke von Akkodis: Wir verbinden Technologie, Systemarchitektur, Hardware und Software zu einem funktionierenden Gesamtsystem. Gemeinsam mit EKPO schaffen wir so neue Perspektiven für den Einsatz von Wasserstofftechnologie – im Schwerlastverkehr und darüber hinaus“, so Dr. Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.

Vom Brennstoffzellenstack zum integrierten Antriebssystem

Die Engineering-Leistung von Akkodis umfasst die Entwicklung des vollständigen Fuel Cell Systems und dessen Integration in die bestehende Lkw-Plattform. EKPO stellt dafür mit dem NM20 den Brennstoffzellenstack sowie die stackspezifische Entwicklungsexpertise bereit.

Auf dieser Basis verantwortet Akkodis die Systemarchitektur, die Auswahl und Auslegung der erforderlichen Komponenten, die Hochvoltintegration, Regelung und Betriebsstrategie sowie das Thermomanagement. Die selbst entwickelten Betriebskonzepte werden anschließend in Steuergerätesoftware überführt. Hinzu kommen die hardware- und softwareseitige Integration in das Fahrzeug und die anschließende Inbetriebnahme des Gesamtsystems. So entsteht aus einzelnen technologischen Komponenten ein aufeinander abgestimmter brennstoffzellenelektrischer Antriebsstrang.

„Mit dem NM20 haben wir einen Brennstoffzellenstack entwickelt, der speziell auf die Anforderungen von Heavy-Duty-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und exzellenter Effizienz ausgelegt ist. Die Daten aus dem Einsatz des Wasserstoff-Lkws liefern wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer Brennstoffzellentechnologie und leisten einen wichtigen Beitrag zur Industrialisierung wasserstoffbetriebener Antriebe“, sagt Dr. Stefan Dwenger, Geschäftsführer von EKPO Fuel Cell Technologies.

Der NM20 ist der leistungsstärkste Brennstoffzellenstack im Portfolio von EKPO. Mit einer Leistung von bis zu 400 kW und einer Lebensdauer von mehr als 25.000 Betriebsstunden wurde er speziell für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen entwickelt. Im Demonstrationsfahrzeug kommt ein One-Stack-One-System-Ansatz zum Einsatz: Der Wasserstoff-Lkw wird mit einem einzigen NM20-Brennstoffzellenstack betrieben und erreicht damit eine Systemleistung von bis zu 360 kW bei Wirkungsgraden von bis zu 61 Prozent.

Reale Betriebsdaten als Grundlage für weitere Anwendungen

Die im Projekt gewonnenen Daten gehen über die Erprobung eines einzelnen Fahrzeugs hinaus. Sie liefern Erkenntnisse darüber, wie leistungsstarke Brennstoffzellensysteme in komplexe Fahrzeugarchitekturen integriert, gesteuert und im realen Betrieb abgesichert werden können. Damit entsteht eine belastbare Grundlage für zukünftige Integrationsprojekte in weiteren Fahrzeugklassen und Anwendungen.

Perspektivisch können die Erkenntnisse auch auf weitere Anwendungsfelder wie stationäre Energieversorgung, Schifffahrt oder Off-Highway-Maschinen übertragen werden. So schaffen Akkodis und EKPO gemeinsam eine Grundlage für den breiteren Einsatz wasserstoffbasierter Antriebslösungen in unterschiedlichen Märkten und Branchen.





*Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European Interest) unterstützt.





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Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie‑ und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery‑Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End‑to‑End‑Lösungen – von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook





Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission “Making The Future Work For Everyone” verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com





Über EKPO Fuel Cell Technologies

EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer – ElringKlinger und OPmobility.

Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die CO2-neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.