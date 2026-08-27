IBA publie ses résultats semestriels 2026, et confirme sa trajectoire d’amélioration de la rentabilité





Louvain-La-Neuve, Belgique, 27 août 2026, 7h00 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2026, avec une performance conforme aux prévisions pour l’exercice 2026 et des progrès continus dans sa trajectoire d’amélioration de la rentabilité. La période a été marquée par une forte dynamique commerciale, notamment en Proton Therapy et en RadioPharma Solutions, ainsi que par le renforcement de l’équipe de direction et du Conseil d’administration d’IBA afin de soutenir la croissance du Groupe et l’exécution de sa feuille de route stratégique.

Croissance soutenue du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité au premier semestre, marqué par un résultat net positif

Le chiffre d’affaires a progressé de 6 % par rapport au premier semestre 2025, pour atteindre €323,7 millions, grâce à une conversion efficace du carnet de commandes dans l’ensemble des segments. La marge brute a augmenté à 33,7 %, contre 29,5 % au premier semestre 2025, portée par un mix de rentabilité des équipements plus favorable et par une amélioration de l’exécution en Proton Therapy, à la fois dans la livraison des installations et les services. L’EBIT ajusté a progressé à €17,6 millions, contre €10,6 millions au premier semestre 2025, grâce à la poursuite du redressement de Proton Therapy, qui a contribué à hauteur de €12,3 millions à l’EBIT ajusté. Les charges d’exploitation du Groupe sont restées maîtrisées à 28,7 % du chiffre d’affaires total, tout en poursuivant les investissements en R&D et avec des frais généraux et administratifs (G&A) plus élevés pour soutenir la croissance du Groupe. Le résultat net s’élève à €9,3 millions, contre une perte nette de €2,6 millions au premier semestre 2025, se traduisant par un bénéfice par action de €0,32.



(EUR Millions) S1 2026 S1 2025 % change Total ventes et prestations 323,7 304,9 6% IBA Clinical 196,8 189,5 4% IBA Technologies 127,0 115,4 10% Bénéfice Brut 108,9 90,0 21% Marge brute 33,7% 29,5% Charges d’exploitation (OPEX) 92,8 79,4 17% Autres produits d’exploitation 1,51 0 EBITDA ajusté 26,6 16,4 63% Marge EBITDA ajusté 8,2% 5,4% EBIT ajusté 17,6 10,6 66% Marge REBIT ajustée 5,4% 3,5% Résultat avant impôts 12,3 1,2 920% Marge sur résultat avant impôts 3,8% 0,4% Résultat net 9,3 -2,6 Marge Nette 2,9% -0,9%

Prévisions d’EBIT ajusté pour l’exercice 2026 confirmées à au moins € 32 millions , reflétant la confiance du Groupe dans ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

, reflétant la confiance du Groupe dans ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Forte croissance des prises de commandes d’équipements , qui atteignent € 176 millions (+64 % par rapport au premier semestre 2025), grâce à IBA Clinical qui a plus que doublé à € 148 millions (+176 %), portée par une dynamique d’adoption soutenue en protonthérapie avec cinq salles vendues sur la période. IBA Technologies a enregistré des prises de commandes d’équipements de € 28 millions, reflétant une surcapacité persistante sur le marché d’Industrial Solutions malgré un pipeline actif, compensée par une solide dynamique commerciale dans les activités RadioPharma Solutions.

, qui atteignent 176 millions (+64 % par rapport au premier semestre 2025), grâce à IBA Clinical qui a plus que doublé à 148 millions (+176 %), portée par une dynamique d’adoption soutenue en protonthérapie avec cinq salles vendues sur la période. IBA Technologies a enregistré des prises de commandes d’équipements de 28 millions, reflétant une surcapacité persistante sur le marché d’Industrial Solutions malgré un pipeline actif, compensée par une solide dynamique commerciale dans les activités RadioPharma Solutions. Carnet de commandes stable à € 1,6 milliard , comprenant respectivement € 0,75 milliard et € 0,81 2 milliard de carnet de commandes en équipements et en services. Le ratio commandes/facturations équipements sur deux ans s’établit à 0,9x (contre 1,0x à la fin de l’exercice 2025), du fait de la forte conversion du carnet de commandes.

, comprenant respectivement 0,75 milliard et 0,81 milliard de carnet de commandes en équipements et en services. Le ratio commandes/facturations équipements sur deux ans s’établit à 0,9x (contre 1,0x à la fin de l’exercice 2025), du fait de la forte conversion du carnet de commandes. La dette nette a augmenté à € 81 millions au 30 juin 2026 (contre € 57 millions au 31 mars 2026), reflétant principalement les mouvements du fonds de roulement, avec d’importants encaissements liés à des phases de projets décalées après la clôture de la période et des retards temporaires de facturation liés à la migration ERP. Néanmoins, le Groupe conserve un large accès à des lignes de crédit confirmées, avec € 10 millions de lignes de crédit renouvelables utilisées. La position financière nette devrait s’améliorer en 2027.

au 30 juin 2026 (contre 57 millions au 31 mars 2026), reflétant principalement les mouvements du fonds de roulement, avec d’importants encaissements liés à des phases de projets décalées après la clôture de la période et des retards temporaires de facturation liés à la migration ERP. Néanmoins, le Groupe conserve un large accès à des lignes de crédit confirmées, avec 10 millions de lignes de crédit renouvelables utilisées. La position financière nette devrait s’améliorer en 2027. L’équipe de direction et le Conseil d’administration ont été renforcés afin de soutenir la phase de croissance d’IBA . Olivier Legrain, Chief Executive Officer, a été nommé Vice-Président du Conseil d’administration, tandis qu’Henri de Romrée, Deputy CEO, assume désormais la responsabilité stratégique et opérationnelle de l’ensemble des activités du Groupe. Catherine Vandenborre a été nommée Chief Ventures & Corporate Officer. Le Conseil a également accueilli deux nouveaux administrateurs, Joyce Hansen et le Dr Stephen Hahn, apportant une expertise internationale en science de la stérilisation, en oncologie et en affaires réglementaires.

. Olivier Legrain, Chief Executive Officer, a été nommé Vice-Président du Conseil d’administration, tandis qu’Henri de Romrée, Deputy CEO, assume désormais la responsabilité stratégique et opérationnelle de l’ensemble des activités du Groupe. Catherine Vandenborre a été nommée Chief Ventures & Corporate Officer. Le Conseil a également accueilli deux nouveaux administrateurs, Joyce Hansen et le Dr Stephen Hahn, apportant une expertise internationale en science de la stérilisation, en oncologie et en affaires réglementaires. PanTera a obtenu la qualification de fournisseur conforme aux c‑GMP3 d’actinium-225, et ses dossiers réglementaires sont désormais référencés dans des demandes d’essais cliniques aux États-Unis et en Europe, soutenant le développement clinique à des phases plus avancées. La société a également annoncé l’extension de sa collaboration avec TerraPower Isotopes, avec le soutien de l’Institut des Radioéléments, afin de tripler sa capacité de production en Belgique.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « IBA a réalisé un solide premier semestre 2026, en ligne avec nos prévisions annuelles et soutenu par une dynamique commerciale continue en Proton Therapy et en RadioPharma Solutions. Proton Therapy a continué d’améliorer sa contribution à la rentabilité, reflétant les bénéfices liés à des effets d’échelle, à l’exécution et à la croissance des activités de service, tandis que Dosimetry reste sous pression alors que les mesures de réduction des coûts produisent progressivement leurs effets. Avec une équipe de direction renforcée et une gouvernance du Conseil consolidée, nous restons concentrés sur l’exécution de notre feuille de route et sur la réalisation d’une croissance durable. »





1 un gain ponctuel de €1,5 million lié au règlement de deux réclamations commerciales spécifiques d’IBA Clinical

2 Comprend les contrats d’upgrades

3 Current good manufacturing practice ((bonnes pratiques de fabrication actuelles)





La direction du Groupe IBA présentera les résultats du premier semestre 2026 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 27 août 2026 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webcast, veuillez-vous inscrire via ce lien.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-half-year-2026-results-presentation-and-press-release peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 15 minutes avant le début officiel de la conférence.

Agenda financier

Informations trimestrielle – 3e trimestre 2026 26 novembre 2026

Résultats Exercice 2026 18 mars 2027

Informations trimestrielle – 1er trimestre 2027 13 mai 2027

Résultats premier semestre 2027 29 juillet 2027

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com





Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Thomas Pevenage

Head of Investor Relations

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com Nathalie van Ypersele

Head of Communication and Sustainability







Daniel Ernult

Corporate Communication Manager

+32 10 475 890

communication@iba-group.com





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