COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées • Bruxelles, le 27 août 2026 – 7h30 (CET)

Ageas publie ses résultats du premier semestre 2026

Excellents résultats en Vie et solide performance en Non‑Vie malgré l’impact météorologique.

ENCAISSEMENTS RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL

NET GÉNÉRATION DE CAPITAL OPÉRATIONNEL REMONTÉE DE LIQUIDITÉS

ATTENDUE EUR 12,1 milliards EUR 776 milliards EUR 1,1 milliards EUR 1,4 milliards +17% vs S1 2025 + 6% vs S1 2025 + 49% vs 2025

Un aperçu des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 6 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, commente :

« Ageas a enregistré une solide performance commerciale au premier semestre 2026, avec une croissance des encaissements soutenue par d’excellentes ventes en Vie dans toutes les régions et une progression solide en Non-Vie. Cette dynamique commerciale s’est traduite par une amélioration de la rentabilité, avec une hausse de 6 % du Résultat Opérationnel Net, portée par d’excellents résultats en Vie et par la résilience des activités Non-Vie malgré un impact météorologique important en Belgique et au Portugal. Cette performance renforce notre confiance dans le fait que le Résultat Opérationnel Net de l’exercice dépassera EUR 1,95 milliard. »

« La solidité de nos performances opérationnelles se traduit également par une forte génération de liquidités. Nous prévoyons désormais plus d’EUR 1,4 milliard de remontées de liquidités provenant de nos entités d’assurance en 2026, soit 49 % de plus que l’an dernier et au-delà de nos prévisions précédentes. Cette performance soutient le paiement d’un acompte sur dividende brut de EUR 1,50 par action en décembre. »

« Parallèlement, nous avons continué à façonner activement notre portefeuille. Nous avons finalisé l’acquisition de 100 % d’AG Insurance, conclu un accord portant sur la vente de notre participation en Malaisie à Maybank pour EUR 1,1 milliard et renforcé notre présence sur le marché chinois des pensions grâce à notre investissement dans Taiping Pension. Ces développements contribuent à la transformation réussie du profil de notre Groupe dans le cadre d’Elevate27 et nous positionnent favorablement pour saisir les opportunités futures et créer une valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Pièce jointe