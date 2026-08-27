[Communiqué de presse] Le Groupe iliad affiche de solides résultats au 1er semestre 2026 : croissance soutenue, satisfaction record et étape stratégique majeure

Communiqué de presse

Paris, le 27 août 2026, 8h00 (heure de Paris)

Le Groupe iliad affiche de solides résultats au 1er semestre 2026 : croissance soutenue, satisfaction record et étape stratégique majeure

Le Groupe iliad maintient son leadership de la croissance en Europe avec une croissance organique du chiffre d'affaires services de +3,4% 1 au premier semestre, portée par une dynamique commerciale solide sur ses trois marchés.

au premier semestre, portée par une dynamique commerciale solide sur ses trois marchés. Une étape stratégique majeure a été franchie avec le projet d'acquisition d'une partie des actifs de SFR aux côtés d'Orange et de Bouygues Telecom. Soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, cette opération ferait du Groupe iliad le 3 ème opérateur télécom de l'Union Européenne 2 .

opérateur télécom de l'Union Européenne . Le Groupe confirme son esprit de pionnier avec le lancement en France de Free Max, le premier forfait mobile Internet illimité en France et dans 140 destinations dans le monde, et du forfait Mondo en Italie.

Le Groupe iliad s’affirme également comme un acteur de 1 er plan du cloud souverain avec de nouveaux contrats majeurs remportés par Scaleway dont le contrat « cloud de confiance » européen d’Airbus et l’hébergement de la plateforme de données de santé en France.

plan du cloud souverain avec de nouveaux contrats majeurs remportés par Scaleway dont le contrat « cloud de confiance » européen d’Airbus et l’hébergement de la plateforme de données de santé en France. La satisfaction client atteint des niveaux record : le Groupe iliad est n°1 du NPS 3 Mobile et Fixe en France 4 et en Italie 5 , avec des scores aux plus hauts historiques dans les deux pays. Play maintient quant à lui un NPS élevé en Pologne. Après avoir été le premier opérateur en France à déployer la 5G+, Free est classé n°1 en Europe sur la qualité 5G+.

Mobile et Fixe en France et en Italie , avec des scores aux plus hauts historiques dans les deux pays. Play maintient quant à lui un NPS élevé en Pologne. Après avoir été le premier opérateur en France à déployer la 5G+, Free est classé n°1 en Europe sur la qualité 5G+. Le Groupe iliad est plus solide financièrement que jamais : l'OFCF progresse de +10% au premier semestre et le levier financier continue de diminuer à 2,2x l’EBITDAaL à fin juin 2026. Fort de cette dynamique, Moody's, Fitch et S&P ont toutes les trois rehaussé la notation du Groupe.

Le résultat net du Groupe iliad s’élève à 502 millions d’euros au 1 er semestre, dont 365 millions réalisés sur le second trimestre, soit plus du double du résultat net du 2 ème trimestre 2025.

semestre, dont 365 millions réalisés sur le second trimestre, soit plus du double du résultat net du 2 trimestre 2025. L’EFCF est en croissance de 32%6 au 1er semestre à 661 millions d’euros, permettant de viser un EFCF supérieur à 1,0 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année.

Des performances commerciales solides dans les trois géographies

Le Groupe iliad affiche une performance commerciale solide au 1er semestre 2026 dans les trois géographies, dans un contexte de marchés matures et toujours fortement concurrentiels. Les bases d’abonnés Mobile et Fixe continuent de progresser dans chaque pays.

En France, Free enregistre au 1er semestre une performance commerciale solide sur le mobile. Les NPS fixe et mobile atteignent leurs plus hauts historiques, plaçant Free en tête de la satisfaction client parmi les grandes marques historiques. Le mix abonnés continue de s’améliorer, avec un taux d’adoption de la Fibre au-delà de 90 % pour la 1ère fois et celui de la 4G/5G atteint plus de 78%. Cette dynamique contribue à faire reculer les taux de churn tant sur le fixe que sur le mobile.

En Italie, iliad Italia continue d’enregistrer de très bonnes performances commerciales en dépit de l’agressivité commerciale des concurrents. En mai 2026, les NPS Mobile (63) et Fixe (52) ont atteint des plus hauts historiques et renforce son statut de leader de la satisfaction parmi les grandes marques.

En Pologne, Play maintient le cap de sa stratégie commerciale équilibrée entre volume et valeur dans un marché très concurrentiel, en privilégiant notamment la convergence Fixe-Mobile. Play conserve sa 2ème position en termes de satisfaction abonnés sur le Mobile et l’amélioration de la qualité de services sur le Haut et Très Haut Débit a contribué à réduire significativement le taux de churn sur ce segment.

Leader de la croissance organique en France et parmi les grands opérateurs européens

Avec un chiffre d’affaires total et Services en croissance organique de 3,4% au 1er semestre 2026, le Groupe iliad confirme sa position de leader de la croissance du chiffre d’affaires parmi les grands groupes télécoms européens. La France enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires services de 1,5% sur le semestre, portée notamment par la croissance du chiffre d’affaires des abonnés convergents et des activités B2B. Au 1er semestre, le Groupe est le leader de la croissance organique de son chiffre d’affaires Services parmi les 4 grands opérateurs. La Pologne enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires services de 5,4%. En Italie, iliad Italia a conforté sa position de leader de la croissance sur ce marché avec une croissance de 10,1% de son chiffre d’affaires services.





Le Groupe conserve son esprit de pionnier de l’industrie en Europe avec des initiatives innovantes et une ambition numérique souveraine

Le 1er semestre 2026 a été marqué par de nombreuses initiatives stratégiques dans les trois géographies du Groupe, illustrant sa volonté de conjuguer excellence opérationnelle, innovation et développement des infrastructures numériques souveraines.

En France, la qualité du réseau de Free est confirmée par Opensignal7, qui place Free n°1 en Europe sur la qualité 5G+ (5G SA), avec un score de 94% sur l’indicateur de qualité de service et une amélioration de la latence de 32% par rapport à la 5G NSA — la plus forte progression parmi les opérateurs européens évalués. Depuis le début d’année, le Groupe a continué d’enrichir sa gamme d’offres avec Free Max, premier forfait mobile illimité en France et dans 140 destinations dans le monde, ainsi que les Forfaits Grandes Flottes Mobiles de la branche B2B Free Pro. Le Groupe continue par ailleurs d’enrichir les services proposés à ses abonnés, Free étant devenu le 1er opérateur en France à proposer YouTube Premium à un tarif avantageux à ses abonnés mobiles et fixes.

Scaleway, la filiale cloud et IA du Groupe, bénéficie d’une très belle dynamique commerciale. Elle a notamment remporté un contrat majeur avec Airbus sur le « cloud de confiance européen ». Elle a également été sélectionnée comme futur hébergeur de la Plateforme des données de santé (PDS) et retenue par la Commission Européenne pour fournir une plateforme souveraine de cloud public8. Scaleway a également conclu des partenariats avec plusieurs grandes organisations européennes – dont MAIF, Ouest-France et ChapsVision. Cette dynamique témoigne de l’adoption croissante du cloud souverain européen par les grandes entreprises.

En Italie, iliad a enrichi ses offres avec le lancement du forfait Mondo et de la 5G Box Casa, une solution d’internet domestique haut débit 5G, installable sans intervention technique, disponible dans les zones non encore couvertes par la fibre.

En Pologne, Play a poursuivi sa stratégie de montée en gamme avec de nouvelles offres destinées aux particuliers et aux entreprises. L’opérateur étend la couverture de ses offres Haut et Très Haut Débit via PŚO, dont le réseau atteint plus de 5,2 millions de foyers dans 138 départements (ou « powiats »). Play a publié une étude confirmant l’impact de la fibre sur le développement économique local et la qualité de vie dans les territoires périurbains en Pologne.

Une performance économique solide au 1er semestre 2026

Au 1er semestre 2026, grâce à la bonne dynamique commerciale des trois géographies, les efforts continus de maîtrise des coûts et à la normalisation de l’effort d’investissements, l’OFCF du Groupe progresse de plus de 10%, chaque pays contribuant à la croissance.

En Italie, l’OFCF progresse de 75% et atteint 106 millions d’euros (+45 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2025), la croissance atteint 6,4% en France (+43 millions d’euros) et 7,1% en Pologne (+30 millions d’euros). Le résultat net ajusté9 au 1er semestre progresse de +39,5% à 326 millions d’euros.

La génération d’EFCF du Groupe s’élève au 1er semestre 2026 à 661 millions d’euros. Elle est en hausse de +32%10 (+159 millions d’euros) grâce à la croissance de l’OFCF mais également à une baisse des décaissements liés aux fréquences. Le Groupe anticipe désormais un EFCF 2026 supérieur à 1,0 milliard d’euros.

Une structure financière renforcée et une notation en hausse

Grâce à la croissance de la génération de cash, la structure financière du Groupe continue de s’améliorer. Le levier d’endettement s’établit à 2,2x à fin juin 2026.

Au cours du 1er semestre 2026, les trois grandes agences de notation — Moody’s, Fitch et S&P — ont toutes relevé leurs notes sur iliad et iliad Holding, reconnaissant ainsi la forte croissance organique, l’amélioration de la génération de trésorerie et la solidité de l’historique d’exécution.

Le 6 juin 2026, le Groupe iliad a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Altice France, aux côtés de Bouygues Telecom et Orange, en vue de l’acquisition de SFR. Dans le cadre de ce projet d’acquisition et du refinancement de ses lignes bancaires, le Groupe a sécurisé près de 10 milliards d’euros de financements — incluant 6,5 milliards d’euros dédiés au financement de l’acquisition de SFR (opération sursouscrite près de six fois) et 3,5 milliards d’euros de refinancement bancaire auprès d’un syndicat de 31 banques internationales de premier plan. Ces opérations témoignent de la confiance renouvelée des partenaires financiers du Groupe et de la solidité de son profil de crédit.

“ Pour la cinquième année consécutive, le Groupe iliad est le leader de la croissance parmi les grands opérateurs européens. Ce n’est ni le fruit du hasard, ni un effet de cycle. Cette performance repose sur un actif essentiel : la confiance de nos abonnés, à des niveaux records, et sur une solidité financière qui nous permet d’investir dans les infrastructures numériques de demain : réseaux, cloud, data centers et IA. Le projet d’acquisition d’actifs de SFR peut nous permettre de changer d’échelle tout en faisant grandir le modèle Free, au bénéfice des consommateurs. Forts de cette dynamique, nous relevons notre ambition et visons désormais un EFCF supérieur à 1 milliard d’euros en 2026.”

Thomas Reynaud, Directeur général du Groupe iliad



Principaux indicateurs opérationnels11 au 30.06.2026

GROUPE (chiffres en millions) T2 2026 T1 2026 Variation Abonnés mobile 42,2 41,9 +0,2 Abonnés fixe 10,3 10,3 0,0 NOMBRE TOTAL D’ABONNÉS 52,5 52,2 +0,3





FRANCE (chiffres en millions) T2 2026 T1 2026 Variation Abonnés mobile forfaits 15,8 15,7 0,0 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 12,3 12,2 +0,1 Dont Forfait Voix et cartes Prépayées 3,5 3,5 -0,1 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7,6 7,6 0,0 Dont Fibre 6,9 6,8 +0,1 Taux d’adoption de la Fibre (%) 90,5% 89,1% +1,4pt Prises raccordables en Fibre 41,0 40,6 +0,4m NOMBRE TOTAL ABONNÉS FRANCE 23,4 23,3 0,0





ITALIE (chiffres en millions) T2 2026 T1 2026 Variation Abonnés mobile 12,8 12,7 +0,1 Abonnés fixe 0,6 0,5 0,0 NOMBRE TOTAL ABONNÉS ITALIE 13,3 13,2 +0,1





POLOGNE (chiffres en millions) T2 2026 T1 2026 Variation Abonnés mobile actifs 13,6 13,5 +0,1 Dont Forfaits 9,9 9,9 0,0 Dont Prépayés 3,7 3,7 +0,1 Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 1,7 1,7 0,0 NOMBRE TOTAL ABONNÉS POLOGNE 15,8 15,7 +0,1

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 juin 2026 et au 30 juin 2025.

En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var (%) T2 2026 T2 2025 Var (%) Chiffre d’affaires consolidé 5 241 5 086 +3,0% 2 632 2 551 +3,2% Chiffre d’affaires Services12 4 838 4 693 +3,1% 2 436 2 353 +3,5% Chiffre d’affaires Équipements 402 392 +2,5% 198 198 -0,2% Chiffre d’affaires France 3 324 3 273 +1,5% 1 670 1 640 +1,8% Services1 3 126 3 093 +1,1% 1 575 1 547 +1,8% Equipements 198 180 +9,6% 96 93 +3,3% Chiffre d’affaires Italie 665 603 +10,2% 334 306 +9,3% Services 659 599 +10,1% 332 304 +9,2% Equipements 6 5 +22,8% 3 2 +17,5% Chiffre d’affaires Pologne13 1 257 1 214 +3,5% 631 607 +4,0% Services 1 059 1 007 +5,1% 533 505 +5,5% Equipements 199 207 -4,1% 99 103 -3,7%

Principaux indicateurs financiers du 1er semestre 2026

En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 5 241 5 086 +3.0% France 3 324 3 273 +1.5% Italie 665 603 +10.2% Pologne 1 257 1 214 +3.5% Eliminations -5 -5 - EBITDAaL d’affaires consolidé 2 091 2 046 +2.2% France 1 286 1 311 -1.9% Italie 229 191 +20.2% Pologne 575 544 +5.8% Capex Groupe14 804 878 -8.4% France 561 629 -10.8% Italie 124 131 -5.2% Pologne 119 118 +0.9% OFCF 1 287 1 168 +10.2% France 725 682 +6.4% Italie 106 60 +75.2% dont activité mobile 15 116 90 +29,5% Pologne 456 426 +7.1% EFCF 661 942 -29,8% Résultat net ajusté des activités poursuivies 326 234 +39.5% 30/06/2026 31/12/2025 Endettement net16 8 996 9 430 LTM EBITDAaL 4 087 4 042 Ratio d’endettement 2,2x 2,3x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.



ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.



ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l’abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.



Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.



EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/ actions.



EFCF : Equity Free Cash-Flow (avant dividendes payés aux actionnaires de la société mère et opérations de financement).



FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l’utilisateur.



Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.



Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.



Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou TV, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.



Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.



Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.



Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.



Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.



Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.



Taux d’adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d’abonnés FTTH et le nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit.





1 Taux de croissance ajusté d’une cession d’actifs liés au co-financement de la Fibre en zones très denses en France, à taux de change constant

2 En nombre d’abonnés

3 NPS : Net Promoter Score

4 IPSOS - avril 2026 - parmi les 4 grandes marques historiques

5 IPSOS Doxa –mai 2026

6 EFCF du S1 2025 ajusté des 440 millions d’euros de produits de la cession de 50% d’OpCore

7 https://insights.opensignal.com/2026/06/5g-standalone-in-europe-where-deployment-stands-and-what-it-means-for-users-june-2026/dt

8 dans le cadre du programme Dynamic Purchasing System Cloud III

9 Ajustements liés à la plus-value enregistrée au T1 2025 dans le cadre de la cession de 50% d’OpCore et à la plus-value enregistrée au T1 2026 par Tele2 liée à la mise en place du partenariat 50/50 avec GCI portant sur les tours dans les pays baltes et qui impacte positivement la contribution de Freya au résultat des sociétés mises en équivalence

10 EFCF du S1 2025 ajusté des 440 millions d’euros de produits de la cession de 50% d’OpCore

11 Voir glossaire pour définitions.

12 Nets des éliminations intragroupe (chiffre d’affaires Services Groupe) / intersegments (chiffre d’affaires Services France).

13 EUR/PLN de 4,2423 au S1 2026 et 4,23127 au S1 2025

14 Hors fréquences

15 Estimations internes

16 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

A propos du Groupe iliad





www.iliad.fr

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr



Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin juin 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.

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