Tonner Drones élargit son exposition aux secteurs de la Défense et de la Sécurité grâce à l’acquisition d’Azur Drones

Acquisition à 100% : Tonner Drones a signé un protocole contraignant avec Drone Volt en vue d’acquérir Azur Drones, ainsi que ses actifs, sa technologie et ses collaborateurs clés.

Tonner Drones a signé un protocole contraignant avec Drone Volt en vue d’acquérir Azur Drones, ainsi que ses actifs, sa technologie et ses collaborateurs clés. Actif de grande valeur, efficacité capitalistique : société entièrement assainie de toute dette et restructurée pour des dépenses opérationnelles réduites. Investissement initial limité, capitalisant sur plus de 50 millions d’euros de recherche et développement historiquement investis dans la technologie d’Azur Drones.

société entièrement assainie de toute dette et restructurée pour des dépenses opérationnelles réduites. Investissement initial limité, capitalisant sur plus de 50 millions d’euros de recherche et développement historiquement investis dans la technologie d’Azur Drones. Stratégique : libère un potentiel de croissance significatif grâce à l’ajout d’une technologie autonome de premier plan de type « Drone-in-a-Box », commercialisée sous la marque Skeyetech.

: libère un potentiel de croissance significatif grâce à l’ajout d’une technologie autonome de premier plan de type « Drone-in-a-Box », commercialisée sous la marque Skeyetech. Non dilutive : intégralement financée par la trésorerie disponible, sans émission de nouveaux titres de capital, préservant ainsi la valeur pour les actionnaires.

intégralement financée par la trésorerie disponible, sans émission de nouveaux titres de capital, préservant ainsi la valeur pour les actionnaires. Synergies de portefeuille et industrielles : Tonner Drones et Drone Volt ont conclu un partenariat industriel et commercial global pour le développement d’Azur Drones. Par ailleurs, Tonner Drones identifie d’autres synergies et collaborations potentielles avec d’autres sociétés partenaires avec lesquelles elle collabore déjà ou dans lesquelles elle détient une participation.

Tonner Drones et Drone Volt ont conclu un partenariat industriel et commercial global pour le développement d’Azur Drones. Par ailleurs, Tonner Drones identifie d’autres synergies et collaborations potentielles avec d’autres sociétés partenaires avec lesquelles elle collabore déjà ou dans lesquelles elle détient une participation. Bilan robuste : la solide position de trésorerie restante de Tonner Drones lui permet de poursuivre l’exploration d’autres acquisitions cibles stratégiques, tout en maintenant son objectif de générer de la rentabilité pour ses actionnaires.

Paris, le 27 août 2026, 8 h 15 – Tonner Drones a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole contraignant en vue de l’acquisition d’Azur Drones. Cette transaction permettra de créer une solution européenne de premier plan de type « Drone-in-a-Box » autonome destinée aux marchés critiques de la sécurité et de la défense, positionnant ainsi Tonner Drones pour dégager une valeur exceptionnelle à partir d’une entité opérationnelle rationalisée et exempte de toute dette.

Azur Drones était largement reconnue comme un pionnier des solutions autonomes de surveillance et de défense. Ses systèmes phares de type « Drone-in-a-Box », commercialisés sous la marque Skeyetech, permettent une garde périmétrique automatisée et continue ainsi qu’une awareness situationnelle pour les infrastructures sensibles, les installations militaires et les sites à haute sécurité. Ayant bénéficié de plus de 50 millions d’euros d’investissements passés en recherche et développement, la technologie d’Azur Drones constitue une offre mature et de pointe au sein de l’écosystème en croissance rapide des technologies de défense.

Aux termes de la transaction, Tonner Drones acquerra Azur Drones auprès de Drone Volt aux mêmes conditions et au même prix que ceux convenus entre Drone Volt et le tribunal. La transaction reste soumise à l’approbation du tribunal.

La nouvelle entité Azur Drones redémarrera ses activités avec un effectif réduit, en conservant les collaborateurs clés de l’entreprise. Par ailleurs, Azur Drones a pu préserver l’ensemble de ses actifs et de sa technologie essentiels. Azur Drones sera exempte de toute dette et opérera dès le premier jour selon un modèle allégé et efficient en coûts. En acquérant Azur Drones dans le cadre d’une procédure de liquidation, Tonner Drones réduira significativement les coûts opérationnels d’Azur Drones, rendant ainsi réaliste l’atteinte du point d’équilibre et, à terme, la rentabilité. Une analyse préliminaire a montré que la satisfaction des clients à l’égard du produit est élevée et des commandes, tant existantes que nouvelles, sont attendues. En finançant la transaction par la trésorerie disponible plutôt que par l’émission de nouvelles actions, Tonner Drones honore son engagement fondamental : une croissance à faible dilution et la création de valeur actionnariale à long terme.

Cette transaction permet à Tonner Drones, avec le soutien de Drone Volt, d’accéder à des marchés civils internationaux à forte valeur ajoutée, tout en tirant parti de l’expertise d’Azur Drones pour accélérer le développement européen et militaire de la gamme de produits. Le système « Drone-in-a-Box » d’Azur Drones, Skeyetech, est une solution autonome de surveillance aérienne mobile conçue pour les opérations de sûreté et de sécurité, dédiée à la protection des personnes, des biens et de l’environnement sur des sites sensibles et critiques.

« Cette acquisition constitue une étape stratégique majeure pour Tonner Drones », a déclaré Diede van den Ouden, CEOl. « Comme communiqué précédemment, nous construisons une entreprise positionnée pour un succès à long terme. Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie de saisir des opportunités attractives lorsqu’elles se présentent. Acquise à un prix modeste et sans dilution pour les actionnaires, elle minimise notre risque tout en nous permettant de tirer parti du potentiel de croissance des marchés dynamiques de la défense et des drones. »

Cette solution de Skeyetech éprouvée (plus de 62 000 vols autonomes BVLOS – Beyond Visual Line Of Sight), déployée et opérationnelle dans 11 pays à travers le monde, ne nécessite pas la présence d’un pilote distant sur site (un opérateur peut surveiller la situation à distance). Reconnu pour sa polyvalence multi-applications, le système est déjà compatible avec les principaux VMS (Video Management Systems) du marché afin de couvrir de nombreux cas d’usage tels que la sécurité et la surveillance, le soutien opérationnel, l’inspection d’infrastructures, ainsi que la détection de gaz ou de radioactivité. Le système respecte les normes de cybersécurité les plus exigeantes, en s’appuyant sur des solutions de pare-feu certifiées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Le marché mondial des drones « Drone-in-a-Box » (stations d’accueil autonomes) est estimé à environ 1 milliard d’euros en 2026 et devrait atteindre près de 6 à 7 milliards d’euros à l’horizon 2034–2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 20%. Le système d’Azur Drones est idéalement positionné pour capter une part significative de cette croissance.

La transaction a été rendue possible grâce à une collaboration étroite avec Drone Volt. Les deux sociétés travailleront conjointement au développement et au renforcement des capacités de la solution « Drone-in-a-Box ». Tonner Drones sera responsable des volets corporate et finance, en capitalisant sur son expertise en restructuration et redressement d’entreprises telles qu’Azur Drones. Azur Drones se concentrera prioritairement sur le développement de solutions destinées aux clients du secteur de la défense et aux agences gouvernementales. Suite au partenariat annoncé, Azur Drones pourra également se concentrer sur le portefeuille clients de Drone Volt, composé de très grandes entreprises internationales du secteur privé à l’échelle mondiale. Ce partenariat vise des économies de coûts et une rentabilité accrue, permettant aux deux sociétés de créer de la valeur aussi rapidement que possible grâce à leurs capacités combinées.

Ce partenariat stratégique entre Tonner Drones, Drone Volt et Azur Drones confère à Drone Volt des droits commerciaux exclusifs pour commercialiser les actifs « Drone-in-a-Box » d’Azur Drones dans le monde entier, à l’exception de l’Europe, en mettant l’accent sur le secteur civil. En conséquence, Drone Volt deviendra le fournisseur exclusif de ce système pour ses principaux clients existants. Azur Drones continuera de servir exclusivement son portefeuille clients européen, de mener à bien les projets en cours et de poursuivre de manière indépendante ses activités dans le secteur de la défense.

La collaboration génère des synergies significatives en tirant parti de l’expertise reconnue d’Azur Drones en robotique, automatisation et cybersécurité pour fournir à Drone Volt des stations « Drone-in-a-Box ». En retour, Drone Volt fournira à Azur Drones des drones tactiques polyvalents KOBRA, adaptés aux exigences de sécurité et de souveraineté. En combinant le savoir-faire d’Azur Drones en robotique et automatisation avec l’expertise de Drone Volt en conception et fabrication de drones, le partenariat renforce le leadership technologique et étend considérablement les capacités de la solution « Drone-in-a-Box ».

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À propos de Tonner Drones : Tonner Drones conjugue capital, expertise et innovation pour accélérer sa croissance et créer une valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe des solutions pour le secteur de la logistique. L'entreprise détient également des participations dans des fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de sa trésorerie et diversifie son portefeuille d'investissements dans différentes sociétés cotées de divers secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

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