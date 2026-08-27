Michelin: Disclosure of trading in own shares - 27 AUGU 2026

 | Source: Michelin Michelin

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : August 27th, 2026

Issuer NameIssuer codeTransaction
date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05227.08.2026FR001400AJ45196 85133.246 eurosOver-the-counter
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05227.08.2026FR001400AJ45196 85133.246 eurosOver-the-counter
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05227.08.2026FR001400AJ45196 85133.246 eurosOver-the-counter


Issuer NameIssuer codePSI
Name		Issuer CodeTransaction date 

ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6327.08.2026FR001400AJ4533,246Euro196 851Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8327.08.2026FR001400AJ4533,246Euro196 851Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4127.08.2026FR001400AJ4533,246Euro196 851Over-the-counter5309224Cancellation

Attachment


Attachments

20260827 - Disclosure of trading in own shares – August 27th, 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 