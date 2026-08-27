Standard & Poor’s hæver DLR Kredit A/S’s rating

Standard & Poor’s (S&P) har hævet DLR Kredit A/S’s langsigtede rating til A fra A- og den kortsigtede rating til A-1 fra A-2 samt hævet ratingen på gældsinstrumenter med et notch.

Ændringerne i DLR Kredit A/S’s rating skyldes, at S&P har hævet anker-ratingen for danske kreditinstitutter til a- fra bbb+ som følge af en ændring i Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) for Danmark til 2 fra 3.

DLR Kredit A/S’s rating hos S&P er herefter:

Rating Long-term A Short-term A-1 Outlook Stable

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Kontaktpersoner:

Underdirektør, Klaus Kristiansen, telefon 40 80 28 14

Chef for Rating, IR & Bæredygtighed, Jakob Kongsgaard Olsson, telefon 40 30 33 51