Troilus annonce une lettre d’intérêt de Finnvera pour un soutien potentiel au crédit à l’exportation pouvant atteindre environ 132 millions de dollars US relativement à l’acquisition d’équipements auprès de Metso

MONTRÉAL, 27 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus ( TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5 ) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’une lettre d’intérêt (« LI ») non contraignante de Finnvera plc (« Finnvera »), l’agence officielle de crédit à l’exportation de la Finlande, a été émise relativement à l’acquisition d’équipements auprès de Metso Corporation (« Metso ») récemment annoncée pour le projet d’or et de cuivre Troilus, situé dans le centre-nord du Québec (voir le communiqué de presse daté du 25 août 2026 ).

La lettre d’intérêt de Finnvera relative à Metso porte sur une transaction d’exportation estimée à 155 millions de dollars US comprenant des équipements et des services de Metso destinés au Projet. Selon la structure envisagée, Finnvera pourrait soutenir le financement à hauteur d’un maximum de 85 % de la valeur des biens et services admissibles importés au Canada, ce qui représenterait jusqu’à environ 132 millions de dollars US selon la valeur estimée de la transaction.

Le financement serait fourni par une banque commerciale admissible avec le soutien de Finnvera, offrant ainsi une autre source potentielle de financement à long terme à des conditions concurrentielles alors que Troilus poursuit l’acquisition d’équipements majeurs et ses préparatifs en vue de la construction.

Renforcement du cadre de financement international de Troilus

La lettre d’intérêt de Finnvera vient compléter la stratégie globale de financement du projet de Troilus et s’appuie sur la participation actuelle de Finnvera, à titre d’agence de crédit à l’exportation, au processus de financement du projet de la Société.

Troilus fait actuellement progresser un mandat de financement de projet garanti de premier rang pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars US avec Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada à titre d’arrangeurs principaux mandatés, parallèlement au soutien d’importantes agences canadiennes et européennes de crédit à l’exportation, dont Finnvera (voir le communiqué de presse daté du 5 mai 2026 ).

Le soutien potentiel lié à l’acquisition d’équipements auprès de Metso témoigne également de l’alignement entre les stratégies d’approvisionnement et de financement de Troilus à mesure que le Projet progresse vers la construction. En travaillant parallèlement avec des fournisseurs internationaux d’équipements de premier plan et des agences de crédit à l’exportation, Troilus continue de mettre en place un cadre de financement diversifié et concurrentiel visant à soutenir la construction du Projet.

Justin Reid, chef de la direction et administrateur de Troilus, a commenté : « La lettre d’intérêt de Finnvera ajoute une dimension positive à l’acquisition d’équipements auprès de Metso et représente une avancée importante dans notre stratégie globale de financement du projet. La possibilité d’obtenir jusqu’à environ 132 millions de dollars US en soutien au crédit à l’exportation nous offre une autre avenue de financement attrayante alors que nous continuons de faire progresser Troilus vers la construction. Finnvera participe déjà à notre processus global de financement du projet, et nous sommes très heureux de voir la portée potentielle de cette relation s’élargir parallèlement à l’avancement de notre programme d’approvisionnement. Cela démontre que nos stratégies d’approvisionnement et de financement sont de plus en plus étroitement liées et vient renforcer davantage le cadre de financement international diversifié que nous mettons en place pour Troilus. »

Acquisition d’équipements auprès de Metso

Le 25 août 2026, Troilus a annoncé la sélection de Metso, une société établie en Finlande et un important fournisseur mondial de technologies et de services de traitement des minéraux, pour la première phase d’acquisition d’équipements majeurs de traitement pour le Projet. Cette attribution comprend des concasseurs giratoires et à cône, des alimentateurs à tablier métallique et à bande, des cribles par voie humide et par voie sèche, des broyeurs à cylindres à haute pression (« HPGR ») et des broyeurs à boulets.

Metso a déjà été intégrée au programme d’ingénierie détaillée de Troilus, et des ateliers techniques sont en cours afin de faire progresser les interfaces des équipements, l’aménagement de l’usine, la modélisation 3D et la planification de la construction.

La lettre d’intérêt de Finnvera offre une avenue de financement potentielle supplémentaire liée à l’avancement de ce programme d’acquisition d’équipements et vient soutenir davantage la progression méthodique de Troilus vers la construction.

La lettre d’intérêt de Finnvera est non contraignante et demeure assujettie aux vérifications diligentes usuelles et aux approbations finales.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés concernant l’incidence du financement potentiel et du soutien des agences de crédit à l’exportation sur la Société et la probabilité que des engagements de financement et des garanties contraignants soient obtenus selon l’échéancier prévu, voire qu’ils le soient; l’incidence de la sélection de Metso pour la première phase d’acquisition d’équipements majeurs de traitement sur la Société et la probabilité que celle-ci mène à une entente définitive selon l’échéancier prévu, voire qu’elle y mène. En règle générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou de variantes de ces mots et expressions, ou par des énoncés selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourront », « seront pris », « se produire » ou « être atteints ». Les énoncés prospectifs sont formulés sur la base de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que l’environnement dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs importants, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration de la Société entraîneront une augmentation des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves minérales; le degré élevé d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études minières et économiques, lesquelles reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement nécessaire au développement du projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries de main-d’œuvre; ainsi que les risques environnementaux et autres risques propres à l’industrie minière, y compris, sans limitation, les risques et incertitudes présentés dans la plus récente notice annuelle de la Société, ses rapports techniques et ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+. Bien que Troilus ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux attentes, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.