Uusi ansaintajakso Suominen Oyj:n johdolle ja avainhenkilöille suunnatussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä sekä muutos meneillään oleviin jaksoihin

Uusi ansaintajakso 2026–2028

Perustuen olemassa olevaan johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, josta tiedotettiin pörssitiedotteena 6.2.2024, Suomisen hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta, joka kestää vuodet 2026–2028.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.

Ansaintajakson 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon vuosina 2026–2028 (painoarvo 40 %), liikevoittoon (EBIT) tilikaudella 2028 (painoarvo 40 %), sekä yhtiön raaka-ainetehokkuuden parantamista, mitattuna tilikaudelta 2028 (painoarvo 20 %). Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 500 000 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu 28 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Muutokset meneillään oleviin ansaintajaksoihin

Suomisen hallitus on lisäksi päättänyt muutoksista meneillään olevien ansaintajaksojen 2024–2026 ja 2025–2027 ansaintakriteereihin. Hallitus on päättänyt, että molemmilla ansaintajaksoilla raaka-ainetehokkuutta mitataan ansaintajakson viimeisen vuoden osalta (aiemmin ansaintajakson ensimmäisen vuoden osalta).

