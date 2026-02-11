Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2026 klo 8.30

Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote 2025: Oikaistu liikevoitto ja vapaa rahavirta paranivat Learningin vetäminä

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2025. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q4 2025

Molempien liiketoimintojen liikevaihto laski ja konsernin liikevaihto oli 225,8 milj. euroa (2024: 241,5). Learningissä Espanjan liikevaihto laski ennen vuoden 2026 opetussuunnitelmauudistusta sekä vuosineljännesten välisen ajoittumisen vuoksi. Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin kasvu tasoitti osittain mainosmyynnin laskua. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -7 % (2024: -2 %).

Oikaistu liikevoitto oli -27,4 milj. euroa (2024: -27,3). Tulos oli suhteellisen vakaa sekä Learningissä että Media Finlandissa.

Liikevoitto oli -50,9 milj. euroa (2024: -46,9). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -15,7 milj. euroon (2024: -10,6) ja liittyivät konsernin laajuisiin strategisiin kehityshankkeisiin. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 7,8 milj. euroa (2024: 9,0).

Oikaistu osakekohtainen tulos pysyi vakaana ja oli -0,20 euroa (2024: -0,21).

Osakekohtainen tulos oli -0,27 euroa (2024: -0,26).

Sanoma päivitti taloudelliset tavoitteensa 25.11.2025 ja tavoittelee konsernin oikaistun liikevoiton korkeaa yksinumeroista kasvua vuosina 2026–2030. Konsernin velkaantuneisuustavoite tarkistettiin alle 2,5:een aiemmasta alle 3,0:sta. Sanoma muutti myös tiettyjen kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen sanamuotoa. Päivitetyt sanamuodot ovat käytössä tässä raportissa.

Sanoma allekirjoitti 5.12.2025 220 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen.





2025

Konsernin liikevaihto oli 1 302,5 milj. euroa (2024: 1 344,8). Learningissä oppimateriaalimyynnin kasvu lievensi osittain Hollannin heikosti kannattavien jakelusopimusten suunnitellun lopettamisen vaikutusta. Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin kasvu tasoitti osittain alhaisemman mainosmyynnin vaikutusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -3 % (2024: -2 %), ollen -3 % Learningissä ja -4 % Media Finlandissa.

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 188,2 milj. euroon (2024: 180,0). Learningissä tulos parani oppimateriaalimyynnin kasvaneen osuuden ja digitaalisemman myynnin jakauman ansiosta. Media Finlandissa tulos parani hieman digitaalisen tilausmyynnin kasvun ja alhaisempien kustannusten tukemana.

Liikevoitto laski 48,6 milj. euroon (2024: 81,8). Learningissä päätös olla osallistumatta monivuotisiin jakelutarjouskilpailuihin Hollannissa johti 48 milj. euron arvonalentumiseen. Media Finlandissa Tampereen painolaitoksen sulkemiseen liittyvät arvonalentumiset ja uudelleenjärjestelykulut olivat 32 milj. euroa. Arvonalentumisten seurauksena konsernin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät nousivat -106,3 milj. euroon (2024: -61,5). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 33,3 milj. euroa (2024: 36,7).

Oikaistu osakekohtainen tulos parani 0,57 euroon (2024: 0,46).

Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (2024: 0,19).

Vapaa rahavirta parani 159,7 milj. euroon (2024: 145,3) käyttöpääoman muutosten, alhaisempien rahoituskulujen ja paremman tuloksen vetämänä.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen parani 1,8:aan (2024: 2,2), mikä on päivitetyllä tavoitetasolla (alle 2,5).

Varsinainen yhtiökokous päätti 29.4.2025, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta (2024: 0,37) kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 9.5., toinen erä, 0,13 euroa, 23.9. ja kolmas erä, 0,13 euroa, 11.11.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta (2024: 0,39), mikä vastaa 43 % vapaasta rahavirrasta. Osinko maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä touko-, syys- ja marraskuussa.





Näkymät vuodelle 2026

Vuonna 2026 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2025: 1,30) ja konsernin oikaistun liikevoiton olevan 205–225 milj. euroa (2025: 188).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysynnän odotetaan kasvavan tiettyjen toimintamaiden opetussuunnitelmauudistusten vetämänä.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

Vuosien 2024–2026 keskeisillä strategisilla painopistealueilla edistyttiin hyvin

Hallitus ehdottaa 0,42 euron osinkoa osakkeelta, 8 % enemmän kuin vuodelta 2024

Vuoden 2026 näkymät heijastavat merkittävää parannusta oikaistun liikevoiton kasvuun Learningin vetämänä

Vuosien 2026–2030 vahvan liikevaihdon kasvunäkymän odotetaan johtavan oikaistun liikevoiton korkeaan yksinumeroiseen kasvuun – lisänä mahdollisten tulevien yritysostojen vaikutus

"Vuonna 2025 edistyimme hyvin strategisilla painopistealueillamme: Learningin ja Media Finlandin kannattavuuden parantamisessa sekä konsernin taseen vahvistamisessa. Jatkoimme myös molempien liiketoimintojen pitkän aikavälin vahvuuksien kehittämistä. Tämän seurauksena oikaistu liikevoittomme kasvoi ja vapaa rahavirtamme parani 10 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2025 lopussa päivitimme taloudelliset tavoitteemme. Päivitetyt tavoitteet heijastavat vauhdittuneita liikevaihdon kasvunäkymiä vuosille 2026–2030 ja odotamme niiden johtavan konsernin oikaistun liikevoiton korkeaan yksinumeroiseen orgaaniseen kasvuun samalla ajanjaksolla (mitattuna vuosittain kolmen vuoden keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR).

Tekoäly on olennainen tekijä kasvun kiihdyttämisessä. Sen käytöstä on tullut yhä kiinteämpi osa työskentelytapaamme molemmissa liiketoiminnoissamme, ja painotamme aina voimakkaasti sen vastuullista käyttöä ihmisen varmistamana. Learningissä näemme hyviä mahdollisuuksia parantaa tekoälyllä tapaamme tukea opettajia, oppilaita ja vanhempia ja edistää merkittävästi yksilöllistä oppimista. Tuore esimerkki tästä on AI Teacher Assistant ‑työkalumme, joka säästää opettajien aikaa tukemalla tehtävien laadinnassa, tuntien suunnittelussa ja arvioinnissa. Lanseeraamme sen toimintamaissamme vuoden 2026 aikana. Media Finlandissa hyödynnämme tekoälyä syventääksemme ja laajentaaksemme ainutlaatuista sisältöämme sekä kehittääksemme entistä älykkäämpiä, intuitiivisempia, interaktiivisempia ja personoidumpia tuotteita. Uutismediassa olemme AI:n avulla kasvattaneet omia kyvykkyyksiämme tuottaa laadukasta perusuutisvirtaa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme kohdentaa enemmän resursseja journalismiin, joka palvelee lukijoitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Learningissä oikaistu liikevoitto ja kannattavuus paranivat, kun taas liikevaihto laski hieman Hollannin heikosti kannattavien jakelusopimusten suunnitellun lopettamisen seurauksena. Hiljaisemmalla opetussuunnitelmakaudella oppimateriaalien kokonaismyyntimme kasvoi hieman uusien tuotelanseerausten ja Hollannissa saavutetun markkinaosuuden vahvistumisen vetämänä. Tulosta tukivat myös digitaalisempi myynnin jakauma sekä Solar-ohjelman parantama kulupohja. Solar on saatettu onnistuneesti päätökseen, mikä parantaa merkittävästi operatiivista tehokkuutta. Yhdessä kasvaneen mittakaavamme ja kasvunäkymiemme kanssa Learningin oikaistun liikevoittoprosentin odotetaan nousevan selvästi yli 23 %:iin vuonna 2026.

Media Finlandissa digitaalisten tilausmyynnin kasvu jatkui läpi vuoden. Kasvua vauhditti erityisesti houkuttelevasta viihde- ja urheilutarjonnastaan tunnettu Ruutu+. Myös digitaalisen uutismedian tilausmyynti kehittyi hyvin. Pehmeän markkinatilanteen sekä tiettyjen kolmansien osapuolten TV-kanavien mainonnan jälleenmyynnin päättymisen johdosta mainosmyynti laski. Jatkuneen tehokkaan kustannusten hallinnan ansiosta Media Finlandin oikaistu liikevoitto ja kannattavuus kuitenkin paranivat.

Taseemme vahvistui edelleen vuonna 2025. Nettovelkamme pieneni ja velkaantuneisuutemme (nettovelka / oikaistu käyttökate) parani 1,8:aan (2024: 2,2), mikä on selvästi päivitetyn tavoitteemme (< 2,5) rajoissa. Lisäksi jälleenrahoitimme joulukuussa merkittävän osan ulkoisesta lainasalkustamme ja pidensimme sen keskimaturiteettia.

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,42 euroa osakkeelta (2024: 0,39), mikä vastaa 43 % vuoden 2025 vapaasta rahavirrasta. Ehdotus heijastaa kykyämme kasvattaa vapaata rahavirtaa ja tasapainottaa pääoman käyttöä osingon, joka on edelleen tärkeä osa sijoitustarinaamme, taseen vahvistamisen ja tulevien kasvuinvestointien välillä. Olemme edelleen sitoutuneet maksamaan kasvavaa osinkoa, joka vastaa 40–60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta. Vuodesta 2026 alkaen muutamme vapaan rahavirran määritelmää siten, että siihen sisällytetään vuokrasopimusvelkojen maksut. Muutoksen myötä vapaa rahavirta kuvaa paremmin voitonjakoon käytettävissä olevia rahavaroja. Hallitus tekee osinkoehdotuksensa euroissa osakekohtaisesti eikä päivitetty vapaan rahavirran määritelmä vaikuta ehdotukseen, vaan se näkyy korkeampana osinkosuhteena. Päivitetyn vapaan rahavirran määritelmän mukainen osinkosuhde vuodelta 2025 on 53 %.

Meillä on ainutlaatuinen vastuullisuusprofiili, sillä oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Liiketoimintamme tarkoituksen tukemiseksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet niille vastuullisuuden osa-alueille, joihin toiminnallamme on suurin vaikutus, ja saavutimme näissä hyviä tuloksia vuonna 2025. Olemme kehittäneet työntekijäkokemuksen mittaamista ottamalla käyttöön standardoidut, vertailukelpoiset kysymykset, mikä luo uuden lähtötason tuleville vertailuille ja vahvistaa saamamme tiedon laatua. Työntekijöidemme sitoutumisindeksi oli 62 %, mikä on lähellä Euroopan 65 %:n vertailuarvoa. Ilmastotyömme sai tunnustusta, kun meidät valittiin CDP:n ilmastoarvioinnin A-listalle joulukuussa 2025 maailman ainoana oppimisen alan yhtiönä. CDP:n myöntämä tunnustus heijastaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme sekä määrätietoisia toimenpiteitä ja ilmastoriskien hallintaa.

Näkymämme vuodelle 2026 ennakoivat selvästi paranevaa oikaistua liikevoittoa vuoteen 2025 verrattuna. Odotamme oppimateriaalien kysynnän kasvavan tiettyjen toimintamaiden opetussuunnitelmauudistusten vetämänä. Ennakoimme myös Learningin oikaistun liikevoiton kasvavan voimakkaasti ja liikevoittoprosentin nousevan aiemmin ennakoidun mukaisesti selvästi yli 23 %:iin. Media Finlandissa odotamme digitransformaation jatkuvan ja liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton pysyvän suhteellisen vakaina.

Jatkossa odotamme sekä Learningin että Media Finlandin vauhdittuneiden kasvunäkymien johtavan konsernin oikaistun liikevoiton korkeaan yksinumeroiseen orgaaniseen kasvuun (mitattuna vuosittain kolmen vuoden keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR)). Learningin kasvua ja arvonluontia vauhdittavat useat tekijät: jatkuva orgaaninen kasvu ensiluokkaisten oppimateriaaliemme vetämänä, mahdollisuudet perus- ja toisen asteen (K12) opetuksen kehittämiseen kohti yksilöllisempää oppimista, tekoälyä hyödyntämällä, sekä lisäarvoa luovat strategisesti kohdennetut yritysostot. Media Finlandissa jatkamme ja kiihdytämme onnistunutta digitransformaatiotamme. Lisäksi korkeakatteisen mainosmyynnin odotetaan kasvavan rahapelimarkkinan avautuessa vuoden 2027 puolivälissä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille sanomalaisille heidän erinomaisesta työstään, vahvasta sitoutumisestaan ja intohimoisesta suhtautumisestaan asiakkaidemme tukemiseen. Meillä on erinomaiset edellytykset hyödyntää eri liiketoimintojemme lupaavat kasvumahdollisuudet, parantaa oikaistua liikevoittoa ja vapaata rahavirtaa sekä luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Odotan innolla menestyksekästä vuotta 2026."

Avainlukuja

milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Muutos 2025 2024 Muutos Liikevaihto 225,8 241,5 -6 % 1 302,5 1 344,8 -3 % Oikaistu käyttökate 1) 21,5 23,5 -8 % 366,1 360,8 1 % prosentti 1) 9,5 % 9,7 % 28,1 % 26,8 % Oikaistu liikevoitto 2) -27,4 -27,3 0 % 188,2 180,0 5 % prosentti 2) -12,1 % -11,3 % 14,4 % 13,4 % Liikevoitto -50,9 -46,9 -9 % 48,6 81,8 -41 % Tilikauden tulos -42,3 -40,3 -5 % 19,9 40,6 -51 % Vapaa rahavirta 73,4 68,6 7 % 159,7 145,3 10 % Omavaraisuusaste 3) 47,1 % 45,0 % Nettovelka 486,1 568,5 -15 % Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 4) 1,8 2,2 -17 % Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,20 -0,21 7 % 0,57 0,46 22 % Osakekohtainen tulos, euroa -0,27 -0,26 -5 % 0,06 0,19 -67 % Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,45 0,42 7 % 0,98 0,89 10 % Osinko/osake, euroa 5) 0,42 0,39 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 645 4 820 -4 % Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 554 4 648 -2 %



1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 178,5 milj. euroa vuonna 2025 (2024: 162,5).

4) Suhdeluvun laskennassa käytettävä oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelma- ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle.

5) Vuodelta 2025 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 309 milj. euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 36 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 519 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta kolmessa yhtä suuressa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 11.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 19.5.2026.

Toinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 15.9.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen erän osingonmaksupäivä on 22.9.2026.

Kolmas erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 3.11.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Kolmannen erän osingonmaksupäivä on 10.11.2026.





Omaan pääomaan jätetään 450 milj. euroa.

Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite