Hiab vahvistaa strategista kasvuaan Yhdysvaltain länsi- ja koillisosissa: Custom Truck One Source uudeksi jälleenmyyjäksi

Hiab, älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, on solminut strategisen jälleenmyyjäsopimuksen Custom Truck One Source, Inc. -yhtiön (Custom Truck) kanssa. Sopimus laajentaa merkittävästi HIAB-kuormausnostureiden ja MOFFETT-ajoneuvotrukkien jakelu- ja huoltoverkostoa.

Custom Truck on Pohjois-Amerikan johtavia laiteratkaisujen tarjoajia, ja sillä on yli 40 toimipistettä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Yrityksellä on myös ympärivuorokautinen huoltokeskus, yli 10 400 yksikön vuokrakalusto, ja se tarjoaa myös rahoituspalveluita.

HIAB-kuormausnostureiden osalta kumppanuus kattaa myynnin ja huollon 12 tärkeässä osavaltiossa erityisesti maan länsiosissa: Kalifornia, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Arizona, Kansas, Missouri, Wisconsin, Pennsylvania, Länsi-Virginia ja New York.

MOFFETT-ajoneuvotrukkien osalta kumppanuus kattaa myynnin ja huollon kahdeksassa osavaltiossa: New York, New Jersey, Delaware, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Connecticut sekä osia Pennsylvaniasta.

”Kumppanuus Custom Truckin kanssa on merkittävä virstanpylväs matkallamme kohti HIAB-kuormausnostureiden täyttä markkinakattavuutta Yhdysvalloissa. Sopimus varmistaa laajan kattavuuden keskeisissä Yhdysvaltain länsiosissa, mikä on ollut Hiabin pitkäaikainen strateginen tavoite. Samalla vahvistamme läsnäoloamme New Yorkin vilkkailla markkinoilla. Yhteistyö tehostaa merkittävästi myös MOFFETT-ajoneuvotrukkiemme jakelua. Custom Truckin laaja verkosto ja sitoutuminen laadukkaaseen huoltotoimintaan takaa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista tukea innovatiivisille tuotteillemme näillä merkittävillä alueilla”, sanoo Pauliina Kunvik, Senior Vice President Sales and Services, North America, Hiab.

”Olemme iloisia aloittaessamme yhteistyön Hiabin kaltaisen globaalin alan johtavan toimijan kanssa. Heidän panostuksensa innovaatioihin ja laatuun vastaa omaa keskittymistämme tarjoamaan kokonaisvaltaisia ja luotettavia ratkaisuja asiakkaillemme. Valikoiman laajentumisen myötä voimme vastata paremmin älykkäiden ja suorituskykyisten kuormausnostureiden kasvavaan kysyntään koko toiminta-alueellamme,” sanoo Ryan McMonagle, Chief Executive Officer, Custom Truck.





Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com

Custom Truck on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista sähköverkkojen siirto- ja jakelualojen, televiestinnän sekä rautatiemarkkinoiden erikoislaitteiden, osien, työkalujen, lisävarusteiden ja palveluiden tarjoajista. ”Yhden pysähdyksen taktiikkaan” (one-stop-shop) perustuvan liiketoimintamallinsa kautta yhtiö tarjoaa erikoistuneita laitteitaan monipuoliselle asiakaskunnalle kriittisen infrastruktuurin kuten sähkölinjojen, televiestintäverkkojen ja rautatiejärjestelmien kunnossapitoon, korjaukseen, päivittämiseen ja asennukseen. Yhtiön Yhdysvaltain laajuiseen yli 10 400 yksikön vuokrattavaan kalustoon kuuluvat muun muassa henkilönostimet, puominosturiautot, nosturit, kairausautot, paineporat, johtimen vetolaitteet (stringing gear), kiskopyörälaitteet (hi-rail), varaosat, työkalut ja lisävarusteet. www.customtruck.com



