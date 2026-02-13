HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2026 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: Vakaa tulos epäsuotuisista valuuttavaikutuksista huolimatta

Q4 2025 lyhyesti

Liikevaihto laski 7 % 980,5 milj. euroon (1 058,7 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 %

Raportoitu liikevoitto 89,0 milj. euroa (95,0 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 103,2 milj. euroa (110,3 milj. euroa) sisältäen valuuttakurssien 4,3 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,61 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,68 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -58,9 milj. euroa ja liikevoittoon -4,3 milj. euroa





Q1-Q4 2025 lyhyesti

Liikevaihto laski 4 % 3 960,2 milj. euroon (4 126,3 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 %

Raportoitu liikevoitto 320,5 milj. euroa (372,3 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 405,1 milj. euroa (416,9 milj. euroa) sisältäen valuuttakurssien 9,0 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen

Raportoitu osakekohtainen tulos 1,83 euroa (2,14 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,48 euroa (2,48 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -125,1 milj. euroa ja liikevoittoon -9,0 milj. euroa

Investoinnit olivat 171,9 milj. euroa (247,9 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 311,2 milj. euroa (215,8 milj. euroa)

Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,14 euroa (1,10 euroa) osakkeelta

Avainluvut

milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Muutos 2025 2024 Muutos Liikevaihto 980,5 1 058,7 -7 % 3 960,2 4 126,3 -4 % Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 % 3 % -1 % 0 % Oikaistu käyttökate1 154,7 163,7 -5 % 613,0 622,2 -1 % Prosentti1 15,8 % 15,5 % 15,5 % 15,1 % Käyttökate 142,3 151,4 -6 % 613,3 595,6 3 % Oikaistu liikevoitto2 103,2 110,3 -6 % 405,1 416,9 -3 % Prosentti2 10,5 % 10,4 % 10,2 % 10,1 % Liikevoitto 89,0 95,0 -6 % 320,5 372,3 -14 % Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,65 0,68 -4 % 2,48 2,48 0 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,53 0,61 -13 % 1,83 2,14 -15 % Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 11,8 % 12,1 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,6 % 13,4 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 9,5 % 10,8 % Oman pääoman tuotto (ROE) 10,1 % 11,6 % Investoinnit 62,2 113,8 -45 % 171,9 247,9 -31 % Vapaa rahavirta 174,4 55,6 >100 % 311,2 215,8 44 % 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,4 -12,2 0,4 -26,5 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -14,2 -15,3 -84,5 -44,7 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,6 -7,1 -68,0 -35,1

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsoessani ensimmäistä vuottani toimitusjohtajana, olen vaikuttunut tiimiemme vahvuudesta, omistautumisesta ja sitoutuneisuudesta. Olemme yhdessä ottaneet merkittäviä askeleita työturvallisuuden ja taloudellisen suorituksemme parantamiseksi. Vuonna 2025 määrittelimme ja toimeenpanimme uudet strategiset painopistealueemme ja toimintamallimme.

Uudet strategiset painopistealueemme ovat kasvu kaikkia vaihtoehtoja hyödyntäen, kurinalainen pääoman käyttö sekä selkeät vastuut ja toimeenpanon nopeuttaminen. Niiden toimeenpano tuki taloudellista kehitystämme jo kuluneen vuoden aikana. Saavuttaaksemme taloudelliset tavoitteemme meidän tulee panostaa kasvuun kaikkia näitä keinoja hyödyntäen. Vahvistamme yhteistyötä alueellisten ja paikallisten asiakkaiden kanssa, jossa näemme rohkaisevia kasvumahdollisuuksia. Jatkamme myös tiivistä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Liikevaihdon kasvun osalta onnistuimme kasvattamaan myyntimääriä kahdessa segmentissä. Lisäksi pääsimme taas käyntiin yritysostojen saralla hankkimalla Zellwin Farmsin North America -segmentissä.

Pääomaa kohdistetaan kurinalaisesti tuottavimpiin ja nopeimmin kasvaviin segmentteihin. Vuoden aikana hyödynsimme aiempina vuosina tekemiämme kasvupanostuksia, ja sen myötä vähensimme investointejamme.

Lisäksi otimme käyttöön uuden toimintamallin, jolla yksinkertaistamme rakenteita, nopeutamme päätöksentekoa ja selkeytämme vastuita. Segmentit vastaavat nyt täysin itsenäisesti taloudellisten tulostensa saavuttamisesta. Muutokset on otettu vastaan myönteisesti yhtiön sisällä, ja olemme edistyneet kaikilla osa-alueilla.

Huolimatta konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon 2 %:n laskusta vuoden viimeisellä neljänneksellä, myyntimäärät kasvoivat North America - ja Fiber Packaging -segmenteissä. Yhdessä jatkuneiden tehostamistoimien kanssa konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi 10,5 %:iin.

Vuoden aikana kysyntään vaikuttivat edelleen kuluttajien varovaisuus, geopoliittiset jännitteet sekä Yhdysvaltain tulleihin liittyvä epävarmuus, joskin merkittävää vaihtelua ilmeni markkinoiden ja liiketoiminta-alueiden välillä. Kysyntä Foodservice Packaging - ja Flexible Packaging -segmenteissä pysyi vaimeana. North America -segmentin kysynnän kehitys vaihteli tuotekategorioittain, mutta parani kokonaisuudessaan. Fiber Packaging -segmentissä kysyntä puolestaan jatkoi paranemistaan erityisesti kananmunien ja hedelmien pakkausratkaisujen kasvaneen kysynnän ansiosta.

Vuoden aikana vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 1 % ja oikaistu liikevoittomarginaalimme nousi 10,2 %:iin. Toteuttamamme merkittävät tehostamistoimet tukivat kannattavuuttamme samalla kun siirryimme jatkuvan kehityksen malliin, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Oikaistua liikevoittoa painoivat epäsuotuisat valuuttakurssivaihtelut, joiden yhteisvaikutus oli -9 miljoonaa euroa.

Kurinalaisempi pääoman käyttö tuki kassavirtaa ja sen ansiosta taseemme vahvistui edelleen, kun nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen laski 1,9:ään. Vahva taseemme tarjoaa meille vaihtoehtoja arvonluontiin osakkeenomistajillemme. Oikaistu osakekohtainen tulos pysyi vakaana, ja Huhtamäen hallitus esittää maksettavaksi 1,14 euron osakekohtaista osinkoa. Jos ehdotus hyväksytään, merkitsisi se 17. peräkkäistä osingon kasvuvuotta korostaen liiketoimintamme pitkäaikaista kehitystä.

Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme heidän väsymättömästä työstään ja innostuksestaan sekä asiakkaitamme ja toimittajiamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Uskon, että yhdessä voimme edelleen parantaa suoritustamme ja luoda arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Ralf K. Wunderlich

Toimitusjohtaja

Tuloskehitys Q4 2025

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Muutos Foodservice Packaging 223,0 249,2 -11 % North America 362,1 386,5 -6 % Flexible Packaging 300,3 327,5 -8 % Fiber Packaging 97,2 98,5 -1 % Sisäisen myynnin eliminointi -2,0 -3,0 Konserni 980,5 1 058,7 -7 %





Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Foodservice Packaging -7 % 0 % -4 % -4 % -1 % North America 0 % -3 % 3 % -3 % 2 % Flexible Packaging -3 % -3 % -2 % -2 % 5 % Fiber Packaging 4 % 9 % 10 % 10 % 12 % Konserni -2 % -1 % 0 % -2 % 3 %

Valuuttakurssien 6 %:n negatiivisesta vaikutuksesta johtuen konsernin liikevaihto laski 7 % ja oli 980,5 milj. euroa (1 058,7 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 % myyntimäärien laskiessa, kun taas myyntihinnat nousivat. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Fiber Packaging -segmentissä, oli edellisvuoden tasolla North America -segmentissä, mutta laski Foodservice Packaging - ja Flexible Packaging -segmenteissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -58,9 milj. euroa (-1,9 milj. euroa) vuoden 2024 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Muutos Q4 2025 Q4 2024 Foodservice Packaging 21,9 24,7 -11 % -1,7 -2,9 North America 43,7 52,9 -17 % -6,9 -1,6 Flexible Packaging 31,3 27,4 14 % -1,3 -7,4 Fiber Packaging 15,4 15,0 3 % 0,2 -0,5 Muut toiminnot -9,0 -9,7 -4,5 -2,8 Konserni 103,2 110,3 -6 % -14,2 -15,3





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Foodservice Packaging 9,8 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 9,9 % North America 12,1 % 10,3 % 12,2 % 11,7 % 13,7 % Flexible Packaging 10,4 % 10,0 % 8,4 % 8,1 % 8,4 % Fiber Packaging 15,9 % 12,6 % 11,8 % 12,8 % 15,2 % Konserni 10,5 % 10,3 % 10,2 % 9,8 % 10,4 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 103,2 milj. euroon (110,3 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 89,0 milj. euroa (95,0 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto laski ja sitä painoivat valuuttakurssien 4.3 milj. euron negatiivinen vaikutus sekä laskeneet myyntimäärät ja kasvaneet IT-investoinnit. Toisaalta myyntihintojen nousulla oli positiivinen vaikutus. Oikaistu liikevoitto kasvoi Flexible Packaging - ja Fiber Packaging -segmenteissä, mutta laski North America - ja Foodservice Packaging -segmenteissä. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,5 % (10,4 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -4,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -14,2 milj. euroa (-15,3 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Oikaistu liikevoitto 103,2 110,3 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,0 -0,0 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,0 -9,6 PPA poistot -1,0 -2,2 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,2 -1,4 Tappiot omaisuusvahingoista 0,3 -0,5 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -9,2 -1,6 Liikevoitto 89,0 95,0

Nettorahoituskulut olivat 17,3 milj. euroa (19,2 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Verokulut olivat 15,1 milj. euroa (11,1 milj. euroa), etenkin tuloksen maantieteellisen jakauman muutoksista johtuen. Vuosineljänneksen voitto oli 56,6 milj. euroa (64,6 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,68 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,61 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -12,6 milj. euroa (-7,1 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q4 2025 Q4 2024 Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 68,1 70,8 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -14,2 -15,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,0 -0,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 1,5 8,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 55,4 63,7



Tuloskehitys 2025

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa 2025 2024 Muutos Foodservice Packaging 936,2 989,6 -5 % North America 1 405,3 1 460,1 -4 % Flexible Packaging 1 249,5 1 322,5 -6 % Fiber Packaging 379,7 363,2 5 % Sisäisen myynnin eliminointi -10,5 -9,1 Konserni 3 960,2 4 126,3 -4 %





Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

2025 2024 2023 Foodservice Packaging -4 % -5 % 2 % North America 0 % 0 % 2 % Flexible Packaging -2 % 1 % -9 % Fiber Packaging 8 % 6 % 7 % Konserni -1 % 0 % -2 %

Valuuttakurssien 3 %:n negatiivisesta vaikutuksesta johtuen konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 3 960,2 milj. euroa (4 126,3 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -1 %. Korkeammista myyntihinnoista huolimatta liikevaihtoa painoivat muutokset valuuttakursseissa ja matalammat myyntimäärät. Liikevaihto kasvoi Fiber Packaging -segmentissä, pysyi vakaana North America -segmentissä ja laski Foodservice Packaging - ja Flexible Packaging -segmenteissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -125,1 milj. euroa (-37,3 milj. euroa) vuoden 2024 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa 2025 2024 Muutos 2025 2024 Foodservice Packaging 86,7 91,0 -5 % -48,6 -15,1 North America 163,1 203,4 -20 % -14,3 -7,6 Flexible Packaging 115,1 94,2 22 % -13,6 -16,6 Fiber Packaging 50,4 43,5 16 % -0,3 -2,2 Muut toiminnot -10,2 -15,2 -7,7 -3,2 Konserni 405,1 416,9 -3 % -84,5 -44,7





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

2025 2024 2023 Foodservice Packaging 9,3 % 9,2 % 9,4 % North America 11,6 % 13,9 % 12,9 % Flexible Packaging 9,2 % 7,1 % 6,6 % Fiber Packaging 13,3 % 12,0 % 11,6 % Konserni 10,2 % 10,1 % 9,4 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 405,1 milj. euroon (416,9 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 320,5 milj. euroa (372,3 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski 3 % ja sitä painoivat epäsuotuisat valuuttakurssit, laskeneet myyntimäärät, nousseet työvoimakustannukset sekä IT-investoinnit. Yhtiön tehostamistoimenpiteillä oli kuitenkin positiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,2 % (10,1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -9,0 milj. euroa (-4,1 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -84,5 milj. euroa (-44,7 milj. euroa), joihin sisältyy tehostamistoimenpiteisiin liittyviä kustannuksia. Suurin erä oli toisella vuosineljänneksellä tehty 39 miljoonan euron nettomääräinen alaskirjaus, johon sisältyi sopimuskorvauksia. Alaskirjaus liittyi uudelleenjärjestelyyn Foodservice Packaging -segmentissä, kun tuotantoa keskitettiin.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2025 2024 Oikaistu liikevoitto 405,1 416,9 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,6 -1,1 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -58,9 -25,1 PPA poistot -7,5 -8,8 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,8 -2,0 Tappiot omaisuusvahingoista 0,1 -1,5 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -16,0 -6,1 Liikevoitto 320,5 372,3

Nettorahoituskulut olivat 59,5 milj. euroa (71,8 milj. euroa), lähinnä matalammista koroista johtuen. Verokulut olivat 62,2 milj. euroa (68,7 milj. euroa) ja efektiivinen veroaste oli 24 % (23 %). Katsauskauden voitto oli 198,8 milj. euroa (231,8 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,48 euroa (2,48 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,83 euroa (2,14 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -68,0 milj. euroa (-35,1 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa 2025 2024 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 259,8 259,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -84,5 -44,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,8 -0,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 14,9 10,5 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,9 -0,5 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 191,8 224,1

Näkymät vuodelle 2026

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2026. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Osinkoehdotus

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2025 oli 1 523 miljoonaa euroa (1 496 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,14 euroa (1,10 euroa) osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2026

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2026 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin tänään klo 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2026

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2026 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2026 29.4.

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2026 23.7.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2026 29.10.

Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan 2.3.2026 alkavalla viikolla.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2025. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 106 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Liite