Aspo Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2026 klo 9.00



Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: Merkittävä tulosparannus haastavassa markkinassa vuonna 2025

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2025. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa aspo.fi.

Loka–joulukuu 2025

Liikevaihto, koko konserni oli 158,0 Me (159,8)

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 119,3 Me (124,5)

Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni kasvoi ja oli 8,9 Me (8,0) eli 5,7 % liikevaihdosta (5,0) ESL Shipping 3,8 Me (4,3) Telko 4,4 Me (3,9) Lopetettu toiminto 2,0 Me (1,1) Muu toiminta -1,2 Me (-1,2)

EBITA, koko konserni oli 16,2 Me (8,1). ESL Shippingin EBITA oli 13,3 Me (4,4), Telkon 4,0 Me (3,9) ja lopetetun toiminnon 1,3 Me (1,1)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni oli 10,8 % (13,0)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, koko konserni oli 0,06 euroa (0,15)

Vapaa rahavirta oli 26,2 Me (-18,7)

Aspo ilmoitti marraskuussa 2025 jatkavansa yhtiön strategista arviointia, jossa päävaihtoehtoina ovat ESL Shippingin myynti tai Aspon mahdollinen osittaisjakautuminen.

M/S Kallio myytiin The Qrill Company AS:lle lokakuussa 2025. Myyntihinta oli noin 18 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 9,6 miljoonaa euroa. Myyntivoitto ei sisälly vertailukelpoiseen EBITAan.

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Aspon lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet lokakuussa 2025.

Tammi–joulukuu 2025

Liikevaihto, koko konserni kasvoi ja oli 616,3 Me (592,6)

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 469,1 Me (459,5)

Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni kasvoi ja oli 36,5 Me (29,1) eli 5,9 % liikevaihdosta (4,9) ESL Shipping 16,5 Me (16,9) Telko 17,9 Me (12,6) Lopetettu toiminto 7,1 Me (5,1) Muu toiminta -5,0 Me (-5,4)

EBITA, koko konserni oli 43,1 Me (21,2). ESL Shippingin EBITA oli 25,5 Me (9,2), Telkon 17,5 Me (12,5) ja lopetetun toiminnon 6,3 Me (4,7)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni oli 12,1 % (9,2)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, koko konserni oli 0,51 euroa (0,39)

Vapaa rahavirta oli 26,5 Me (-36,1)

Aspo allekirjoitti 15.8.2025 sopimuksen Leipurin-liiketoimintansa myymisestä Lantmännenille 63 miljoonan euron yritysarvolla. Kaupan odotetaan tuottavan noin 16 miljoonan euron myyntivoiton. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellä mainitusta johtuen Leipurin esitetään lopetettuna toimintona, ja vertailuluvut on oikaistu.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,25 (0,19) euroa osakkeelta.





Suluissa on esitetty vuoden 2024 vastaavan ajanjakson luvut.





Ohjeistus vuodelle 2026

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn jatkuvista toiminnoista odotetaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna (29,4 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista ei sisällä Leipurin-liiketoimintaa, joka raportoidaan lopetettuna toimintona. Leipurin myynnistä ilmoitettiin 15.8.2025, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Talouskasvun odotetaan vuoden aikana elpyvän hitaasti ydinmarkkinoillamme, alkuvuoden aikana markkinoiden odotetaan kuitenkin pysyvän haasteellisina. Geopoliittisen epävarmuuden ja maailmanlaajuisten kauppajännitteiden odotetaan myös vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun ja kansainväliseen kauppaan jatkossakin. Aspon tulosparannuksen vuonna 2026 odotetaan tulevan pääasiassa ESL Shippingin ja Telkon tulosparannustoimista, aluskannan uudistamisesta ja käyttöasteen parantamisesta ESL Shippingissa, Telkon yritysostojen synergiaetujen toteuttamisesta ja konsernitason kustannusten vähenemisestä, kun Aspon strateginen transformaatio jatkuu. Aspon strategisen transformaation toteuttamiseen liittyviä mahdollisia kustannuksia ei sisällytetä vertailukelpoiseen EBITAan.

ESL Shippingin kysynnän odotetaan hieman paranevan vuonna 2026, ja myös spot-markkinahinnoittelun odotetaan paranevan asteittain nykyiseltä alhaiselta tasolta. Telakointien suurella määrällä odotetaan olevan negatiivinen vaikutus vuoden toisella neljänneksellä.

Telkon markkinoiden odotetaan yleisesti kehittyvän vakaasti. Telkon odotetaan jatkavan kasvua yritysostojen kautta vuonna 2026. Mahdollisia yritysostoihin liittyviä kuluja ei sisällytetä vertailukelpoiseen EBITAan.





Avainluvut 10-12/2025 10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto, koko konserni, Me 158,0 159,8 616,3 592,6 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 119,3 124,5 469,1 459,5 EBITA, koko konserni, Me 16,2 8,1 43,1 21,2 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 8,9 8,0 36,5 29,1 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, % 5,7 5,0 5,9 4,9 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 14,9 7,0 36,8 16,6 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 7,0 6,9 29,4 24,1 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 5,8 5,5 6,3 5,2 Tilikauden voitto, koko konserni, Me 11,6 6,0 28,0 7,3 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me



2,7 5,3 15,8 11,6 Osakekohtainen tulos (EPS), koko konserni, euroa 0,29 0,15 0,72 0,14 Vertailukelpoinen EPS, koko konserni, euroa 0,06 0,15 0,51 0,39 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,01 0,13 0,34 0,27 Vapaa rahavirta, Me 26,2 -18,7 26,5 -36,1 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,8 -0,6 0,8 -1,2 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 7,6 8,1 8,3 7,7 Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, % 29,4 13,2 15,9 4,4 Vertailukelpoinen ROE, koko konserni, % 10,8 13,0 12,1 9,2 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 355,6 353,9 Nettovelka, koko konserni, Me 212,8 188,0 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 3,6 3,2 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,58 5,13 Omavaraisuusaste, % 31,9 36,9





Avainlukujen laskentaperiaatteet sisältyvät Aspon toimintakertomukseen vuodelta 2024. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty yksittäin tai laskettu tarkkojen lukujen perusteella, joten luvut eivät välttämättä vastaa pyöristettyjä summia.





Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2025 neljättä neljännestä:



Aspon vuoden 2025 vertailukelpoinen EBITA, koko konserni kasvoi 36,5 miljoonaan euroon (29,1). Yli 25 prosentin kannattavuusparannus saavutettiin haastavassa markkinassa vuonna 2025, mikä osoittaa, että toteuttamamme strategiset ja operatiiviset parannukset tuottavat tuloksia. Vuonna 2025 osakekohtainen tulos, koko konserni nousi 0,72 euroon (0,14), mikä oli seurausta kannattavuuden paranemisesta ja M/S Kallion onnistuneesta myynnistä norjalaiselle The Qrill Company AS:lle lokakuussa 2025. Aspon koko henkilöstö ansaitsee tunnustuksen tästä hienosta saavutuksesta – kiitos menestyksekkäästä vuodesta 2025!

Neljännellä neljänneksellä liikevaihto, koko konserni pysyi haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi viime vuoden tasolla. Aspon vertailukelpoinen EBITA, koko konserni oli 8,9 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 8,0 miljoonaa euroa.

ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA laski ja oli 3,8 miljoonaa euroa (4,3). ESL Shippingin kannattavuutta etenkin Coaster-alussegmentissä heikensivät heikkoina jatkuneet spot-markkinat ja odotettua vähäisempi metsäteollisuuden kysyntä. Tilanne oli tältä osin ennallaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta kannattavuuden parantamiseksi on toteutettu lisätoimia esimerkiksi kaluston uudistamiseksi ja kapasiteetin käyttöasteen parantamiseksi.

Telkon vertailukelpoinen EBITA parani 4,4 miljoonaan euroon (3,9). Tämä johtui korkeammasta myyntikatteesta, kun erikoistuotteiden osuus kasvoi. Volyymit olivat laskussa, mikä johtui maltillisesta kysynnästä erityisesti Euroopassa. Toimitusketjun ja heikosti suoriutuvien liiketoimintojen kehittäminen vaikuttivat tuloksen paranemiseen.

Aspo allekirjoitti 15.8.2025 sopimuksen Leipurin-liiketoimintansa myymisestä Lantmännenille 63 miljoonan euron yritysarvolla. Odotamme, että Leipurin myynti saadaan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana, sillä viranomaishyväksynnät ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Leipurin kannattavuuden myönteinen kehitys jatkui, ja lopetetun toiminnon vertailukelpoinen EBITA oli 2,0 miljoonaa euroa (1,1). Kannattavuuden paranemista vahvisti 0,6 miljoonan euron vaikutus sen seurauksena, että poistoja ei kirjattu. Vertailukelpoisesti tarkasteltuna Leipurin kannattavuus parani noin 0,3 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Aspon lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet lokakuussa 2025. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liiketoimintojen omien päästöjen vähentämistä kalustoinvestointien avulla ja siirtymää uusiutuviin polttoaineisiin. Lisäksi pyrimme vähentämään päästöjä oman toimintamme ulkopuolella yhteistyössä toimittajien ja kumppanien kanssa.

Marraskuussa 2025 ilmoitimme, että pääasialliset strategiset vaihtoehtomme ovat joko ESL Shippingin myynti tai Aspon osittaisjakautuminen. Tavoitteenamme on löytää ESL Shippingille ja Telkolle arvonluonnin ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta paras ratkaisu. Vuonna 2026 painopisteemme on Aspon transformaation toteuttamisessa. Kerroimme hiljattain, että otan vastuulleni myös Telkon toimitusjohtajan tehtävän, ja yhdessä tiimin kanssa arvioimme Telkon ja Aspon toimintojen integrointia. Jatkamme Telkon ja ESL Shippingin vahvistamista itsenäisinä yrityksinä – kiinnostavina sijoituskohteina, joilla on selkeät kasvustrategiat ja jatkuva pyrkimys kannattavuuden parantamiseen.





ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet koko konsernin tasolla ovat:

Liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa

Vertailukelpoinen EBITA 8 %

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, alle 3,0

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Leipurin raportoidaan lopetettuna toimintona.

Tammi–joulukuussa 2025 Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 616,3 miljoonaa euroa (592,6). Vertailukelpoinen EBITA-prosentti, koko konserni oli 5,9 % (4,9). Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 12,1 % (9,2), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, koko konserni (12 kk liukuva) oli 3,6 (3,2).





Hallituksen osinkoehdotus

Aspon osinkopolitiikan mukaan Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 % nettovoitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet.

Hallitus ehdottaa 17.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Ehdotettu osinko on 49 % Aspon vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta vuonna 2025. Osinko ehdotetaan maksettavaksi yhdessä erässä.

Osinko, 0,25 euroa osakkeelta, ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 21.4.2026. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä olisi 28.4.2026.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 50 425 376,24 euroa, josta tilikauden voitto oli 16 086 605,41 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 292 617 kappaletta. Näin ollen ehdotettu osinko olisi yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Aspon taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöspäivän jälkeen. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön vakavaraisuutta.





Espoo, 16.2.2026



Aspo Oyj

Hallitus





Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 16.2.2026 klo 12 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityissijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson ja talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q4-2025.

Kysymyksiä voi esittää webcast-lomakkeen kautta.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.fi.





Lisätiedot:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com







Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Liite