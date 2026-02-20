Ilkka Oyj Tilinpäätöstiedote 20.2.2026, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2025: Tilikauden liikevaihto ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvoivat



LOKA-JOULUKUU 2025

- Liikevaihto 9 651 tuhatta euroa (8 407 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 152 tuhatta euroa (427 tuhatta euroa), 1,6 prosenttia (5,1 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto -764 tuhatta euroa (-784 tuhatta euroa), -7,9 prosenttia (-9,3 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 277 tuhatta euroa (559 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja -486 tuhatta euroa (-225 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -625 tuhatta euroa (426 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake -0,02 euroa (0,02 euroa)



TAMMI-JOULUKUU 2025

- Liikevaihto 37 800 tuhatta euroa (30 842 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 601 tuhatta euroa (-439 tuhatta euroa), 4,2 prosenttia (-1,4 %) liikevaihdosta

- Liikevoitto -1 081 tuhatta euroa (-2 916 tuhatta euroa), -2,9 prosenttia (-9,5 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 5 139 tuhatta euroa (7 259 tuhatta euroa).

- Tulos ennen veroja 4 058 tuhatta euroa (4 343 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 872 tuhatta euroa (4 616 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,15 euroa (0,18 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 89,7 % (87,0 %) ja nettovelkaantumisaste -6,7 % (-6,9 %)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,25 euroa (0,22 euroa) osakkeelta.



AVAINLUVUT

1000 eur 10-12/ 2025 10-12/ 2024 1-12/ 2025 1-12/ 2024 Liikevaihto 9 651 8 407 37 800 30 842 Liikevoitto/ -tappio -764 -784 -1 081 -2 916 Tulos ennen veroja -486 -225 4 058 4 343 Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,02 0,02 0,15 0,18 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -134 212 106 221 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -217 -549 -94 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -565 -381 -2 239 -1 562 Yrityshankinnan kulut -1 042 -1 042 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 152 427 1 601 -439





Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tuloslaskelmaluvut, mukaan lukien vuoden 2024 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Markkinointi- ja teknologiapalvelut -liiketoimintasegmentti ja liiketoimintasegmentille kohdistamattomat erät.



Ilkka ja Kaleva allekirjoittivat 3.4.2025 osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistävät medialiiketoimintansa. Yritysjärjestely toteutui 30.4.2025. Yritysjärjestely toteutettiin osakevaihtona, jossa Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaisuudessaan Kaleva Media Oy:n omistukseen (Kaleva365 Oy:n nimi muuttui 1.11. 2025 Kaleva Media Oy:ksi). Järjestelyn seurauksena Ilkka Oyj omistaa 35 % Kaleva Media Oy:stä, josta puolestaan Kaleva Oy omistaa loput 65 %. Lisäksi yritysjärjestelyn yhteydessä sovittiin Ilkka Oyj:n omistuksessa olevien Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä Kaleva Media Oy:lle osakevaihdon toteuduttua. Hilla Group Oyj:n osakkeiden kauppa toteutui 7.5.2025. Kaleva Media Oy:lle siirtynyt Mediapalvelut-liiketoiminta sekä joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään tässä raportissa lopetettuina toimintoina.



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Toimintaympäristö ja yleinen taloustilanne jatkuivat epävarmoina koko vuoden 2025. Odotukset suhdanteen kääntymisestä ovat kuitenkin vahvistuneet, kun investointeja on käynnistetty eri toimialoilla.



Vuosi 2025 oli historiallinen ja ison muutoksen vuosi, kun Ilkan medialiiketoiminta yhdistyi Kaleva Median kanssa huhtikuun lopussa. Järjestelyn seurauksena Ilkan medialiiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaan Kaleva Median omistukseen ja Ilkasta tuli Kaleva Media Oy:n vähemmistöomistaja 35 prosentin omistusosuudella. Yhdistymisellä vahvistetaan alueellista mediaa ja turvataan luotettavan, laadukkaan ja riippumattoman alueellisen uutismedian jatkuvuus. Järjestely mahdollistaa myös riittävät panostukset digitaalisen median kehittämiseen.



Tämän yritysjärjestelyn jälkeen konsernimme muuttui markkinointi- ja teknologiayhtiöksi. Operatiivisessa toiminnassamme keskitymme nyt tämän liiketoimintakokonaisuuden kehittämiseen. Konsernimme tavoitteena on kasvaa kansainväliseksi yritykseksi, joka luo vaikuttavuutta asiakkaidemme liiketoiminnan parantamiseksi. Tämän teemme yhdistämällä dataa, teknologiaa, markkinointia ja monikanavaista sisällöntuotantoa.



Konsernimme liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Nämä erikoistuneet yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.



Digitaalinen siirtymä tarjoaa meille kasvunäkymiä. Omat teknologiaratkaisumme, datapalvelut sekä vahva markkinointi- ja viestintäosaaminen vastaavat yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. Toimintamme perustuu skaalautuviin ja jatkuvalaskutteisiin SaaS-palveluihin, jotka muodostavat 65 % liikevaihdosta. Tämä kertoo vahvasta teknologiaperustasta ja vahvoista asiakkuuksista. Tarjoamme yrityksien teknologiakumppaniksi vaihtoehdon, jossa asiakas omistaa datansa ja voi olla varma sen vastuullisesta käsittelystä.



Olemme aktiivisesti ottaneet tekoälyn osaksi liiketoimintamme ja palveluidemme kehittämistä. Tekoäly on yhä useamman Lianan työkalun taustalla, mikä mahdollistaa niiden sujuvamman käytön ja paremmat tulokset. Viimeisimmät uudistukset ovat Lianan mediaseurantatyökaluun julkaistu sosiaalisen median hallintatyökalu, joka mahdollistaa työkalun laajemman käyttötarkoituksen asiakkailla ja toimii myös tehokkaasti itsenäisenä ratkaisuna. Uusi tekoälyassistentti puolestaan löytyy jo nyt lähes kaikista Lianan tuotteista ja jatkossa kaikista tuotteista. Liana AI -assistentti tarjoaa nopeaa ja tehokasta tukea päivittäisiin markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin, ideointiavusta visuaaliseen sisällöntuotantoon. Profinderissa kohderyhmädatan suunnitelmallista kehitystä on jatkettu tekoälyominaisuuksien ja mobiiliapin kehityksen osalta.



Haemme myös kansainvälistä kasvua. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta.



Profinderin laajentuminen Ruotsin markkinoille etenee. Laajentuminen on osa Profinderin kasvustrategiaa. Uskomme Ruotsin markkinoilla olevan merkittäviä kasvumahdollisuuksia tarjoamamme laadukkaan datan ja toimivan käyttöliittymän ansiosta. Toiminnan odotetaan kehittyvän asteittain ja alkuvaiheessa keskitymme paikallisen asiakaskunnan ja brändin tunnettuuden rakentamiseen.



Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2025 kasvoi 22,6 % ja oli 37 800 tuhatta euroa (30 842 teur). Kasvu oli pääosin seurausta Profinder yrityskaupasta, joka toteutui marraskuun lopussa 2024. Kasvussa olivat erityisesti teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteiset palvelut, jotka kasvoivat 35,3 % ja päätyivät tasolle 24 585 tuhatta euroa (18 174 teur). Teknologiapalveluiden muut palvelut puolestaan kasvoivat 31,5 % ja olivat 7 111 tuhatta euroa (5 408 teur). Markkinointi- ja viestintäpalvelut sen sijaan olivat 15,9 prosentin laskussa ja päätyivät tasolle 6 105 tuhatta euroa (7 260 teur).



Jatkuvien toimintojen kannattavuus parani selvästi ja konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 601 tuhatta euroa (-439 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden kannattavuus vuonna 2025 oli myös selvästi vertailukautta parempi, kun liikevoitto oli 2 376 tuhatta euroa (1 281 teur).



Konsernin vuoden 2025 jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 4 058 tuhatta euroa (4 343 teur) jäi edellisen vuoden alapuolelle. Tämä johtui erityisesti nettorahoituskulujen laskusta tasolle 5 139 tuhatta (7 259 teur). Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista laskivat tasolle 106 tuhatta euroa (221 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos/osake oli vertailukautta heikompi ja päätyi tasolle 0,15 euroa/osake (0,18 euroa/osake).



Konsernin tase- ja rahoitusasema on vahva. Vuoden 2025 lopussa konsernin taseen loppusumma oli noussut tasolle 231,9 miljoonaa euroa (200,1 meur). Taseen loppusumma kasvoi erityisesti Alma Median osakkeiden markkina-arvon noustua tasolle 129,1 miljoonaa euroa (98,9 meur). Katsauskauden lopussa omavaraisuusaste oli 89,7 % ja nettovelkaantumisaste oli -6,7 %. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa konsernimme kehittämistä uusitun strategiamme mukaisesti.



Olemme viimeisten kuukausien aikana läpikäyneet strategiaprosessin, jossa olemme muotoilleet uuden strategian vuosille 2026-2028 vastaamaa nykyisen liiketoiminnan tarpeita. Yli sadan vuoden kokemus muutosten keskellä elämisestä ja niiden mukana uudistumisesta näkyy yhä siinä, miten rakennamme tulevaa tänään. Me yhdistämme omat alustamme ja markkinointipalvelumme; omat teknologiat ja vahvasti sitoutuneet asiantuntijat. Tämä mahdollistaa kyvykkyyksien kokonaisuuden, joka tuottaa tuloksia, joihin kilpailijoiden on vaikea päästä. Omat, eurooppalaiset standardit täyttävät ja vastuulliseen datankäyttöön perustuvat teknologiamme tarjoavat rakenteen ja skaalautuvuuden. Asiantuntijamme tuovat pöytään paikallisen, inhimillisen ymmärryksen ja luovuuden. Yhdessä nämä antavat organisaatioille selkeät askelmerkit ja rohkeuden ottaa tarvittava askel luottavaisin mielin. Uudistuneesta ”Impact Built In” -strategiasta kerromme tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen strategiaa 2026-2028 käsittelevässä kappaleessa.



NÄKYMÄT VUODELLE 2026



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Kaleva Media Oy:llä (omistusosuus 35 %) on vaikutus konsernin tulokseen ja Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA



Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2025 yhteensä 107 410 777,14 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.



Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.4.2026 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.5.2026.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Ilkka Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.



IMPACT BUILT IN – ILKAN STRATEGIA 2026 – 2028



Ilkka Oyj aloittaa uuden strategisen kauden, jonka tavoitteena on kiihdyttää yhtiön kasvua ja vahvistaa sen roolia teknologian, datan ja markkinoinnin asiantuntijana Suomessa ja kansainvälisesti. Muutos mediayhtiöstä kansainväliseksi markkinointi- ja teknologiakonserniksi etenee suunnitellusti, ja uusi strategia määrittää suuntaviivat vuosille 2026–2028.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 14,8 prosenttia ja oli 9 651 tuhatta euroa (8 407 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 23,7 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 19,1 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Profinder-yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 2,6 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 13,4 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 96,9 % (100,0 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 608 tuhatta euroa (616 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 328 tuhatta euroa (511 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Loka-joulukuun kulut olivat 10 889 tuhatta euroa (10 019 teur). Kulut kasvoivat 8,7 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 84,3 % ja henkilöstökulut kasvoivat 4,8 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 45,3 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 14,4 %. Loka-joulukuussa 2024 liiketoiminnan muut kulut sisältävät mm. yrityshankintaan liittyviä eriä -1 042 tuhatta euroa.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -134 tuhatta euroa (212 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 152 tuhatta euroa (427 teur) eli 1,6 % (5,1 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli -764 tuhatta euroa (-784 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -916 tuhatta euroa (-1 211 teur). Loka-joulukuussa 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-134 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-217 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-565 tuhatta euroa). Vertailukaudella loka-joulukuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (212 tuhatta euroa) ja yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 424 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli -7,9 (-9,3). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto laski 68 tuhatta euroa ja oli 652 tuhatta euroa (720 teur).



Nettorahoituserät olivat loka-joulukuussa 277 tuhatta euroa (559 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 351 tuhatta euroa (515 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta. Korkotuotot olivat 28 tuhatta euroa (62 teur). Korkokulut olivat 96 tuhatta euroa (8 teur).



Tulos ennen veroja oli -486 tuhatta euroa (-225 teur) ja katsauskauden tulos -625 tuhatta euroa (426 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,02 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos loka-joulukuussa oli 0 tuhatta euroa (429 teur). Loka-joulukuussa 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Yritysjärjestelyssä luovutettu medialiiketoiminta siirtyi 30.4.2025 kokonaisuudessaan Kaleva Media Oy:n omistukseen. Loka-joulukuussa 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 424 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos 5 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu loka-joulukuussa oli -625 tuhatta euroa (855 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,02 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli -0,02 euroa (0,03 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia ja oli 37 800 tuhatta euroa (30 842 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 35,3 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 31,5 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityshankinnasta. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palvelujen orgaaninen kasvu oli 4,4 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 15,9 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 96,5 % (100,0 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2 320 tuhatta euroa (2 567 teur). Liiketoiminnan muut tuotot sisältää 1 560 tuhatta euroa (2 091 teur) palveluiden myyntiä Mediapalveluille. Palveluiden myynti Mediapalveluille siirtyi yritysjärjestelyn myötä konsernin ulkoiseksi palveluksi.



Konsernin tilikauden kulut olivat 41 308 tuhatta euroa (36 546 teur). Kulut kasvoivat 13,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 62,3 % ja henkilöstökulut kasvoivat 8,3 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 35,8 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,3 %. Liiketoiminnan muut kulut 2025 sisältävät toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä -269 tuhatta euroa (tilikaudella 2024 liiketoiminnan muut kulut sisältävät mm. hankintameno-oikaisuihin, yrityshankintaan ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä -1 554 tuhatta euroa).



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 106 tuhatta euroa (221 teur). Tilikaudella 2025 osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy luovutustappio Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä, 515 tuhatta euroa. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 601 tuhatta euroa (-439 teur) eli 4,2 % (-1,4 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli -1 081 tuhatta euroa (-2 916 teur) ja siihen sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -2 683 tuhatta euroa (-2 477 teur). Tilikaudella 2025 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (106 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-549 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-2 239 tuhatta euroa). Tilikaudella 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (221 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-94 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-2 605 tuhatta euroa). Konsernin liikevoittoprosentti oli -2,9 (-9,5). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 1 096 tuhatta euroa ja oli 2 376 tuhatta euroa ja siihen sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelykuluja -218 tuhatta euroa. Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto tilikaudella 2024 oli 1 281 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 5 139 tuhatta euroa (7 259 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 4 137 tuhatta euroa (4 047 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 1 323 tuhatta euroa (2 714 teur). Korkotuotot olivat 152 tuhatta euroa (552 teur). Korkokulut olivat 473 tuhatta euroa (47 teur).



Tulos ennen veroja oli 4 058 tuhatta euroa (4 343 teur) ja tilikauden tulos 3 872 tuhatta euroa (4 616 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,18 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 7 755 tuhatta euroa (1 575 teur). Tilikaudella 2025 lopetettuina toimintoina on raportoitu Mediapalvelut-liiketoiminta. Tilikaudella 2025 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden myyntivoitto 7 038 tuhatta euroa. Tilikaudella 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Mediapalveluiden tulos 1 336 tuhatta euroa ja Painopalveluiden tulos 239 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos oli 11 627 tuhatta euroa (6 191 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,06 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,46 euroa (0,24 euroa).





TUNNUSLUKUJA 2025 2024 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Meur *) 37,8 30,8 muutos % *) 22,6 -45,0 Liikevoitto, Meur *) -1,1 -2,9 % liikevaihdosta *) -2,9 -9,5 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto, Meur *) 1,6 -0,4 % liikevaihdosta *) 4,2 -1,4 Tulos ennen veroja, Meur *) 4,1 4,3 % liikevaihdosta *) 10,7 14,1 Tilikauden tulos, Meur *) 3,9 4,6 % liikevaihdosta *) 10,2 15,0 Tilikauden tulos, Meur 11,6 6,2 % liikevaihdosta 25,5 11,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,2 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,3 3,6 Omavaraisuusaste, % 89,7 87,0 Nettovelkaantumisaste, % -6,7 -6,9 Bruttoinvestoinnit, Meur *) **) 11,0 1,4 % liikevaihdosta 24,1 2,6 Taseen loppusumma, Meur 231,9 200,1 Maksuvalmius (current ratio) 2,4 1,1 Henkilöstö keskimäärin *) 335 328 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), eur *) 0,15 0,18 Tulos/osake (EPS), eur 0,46 0,24 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur *) 0,16 0,11 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,30 0,15 Oma pääoma/osake, eur 8,12 6,69 Osinko/osake (I-sarja), eur ***) 0,25 0,22 Osinko/osake (II-sarja), eur ***) 0,25 0,22 Osinko/tulos, (I-sarja), % *) 163,8 120,9 Osinko/tulos, (II-sarja), % *) 163,8 120,9 Osinko/tulos, (I-sarja), % 54,5 90,1 Osinko/tulos, (II-sarja), % 54,5 90,1 Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 5,0 6,5 Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 6,5 6,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) *) 32,8 18,7 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) *) 25,2 17,5 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 10,9 13,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 8,4 13,0 Osakekannan markkina-arvo, Meur ****) 102,2 81,6 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ****) 25 360 103 25 360 103 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ****) 25 360 103 25 360 103



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Vuodelta 2025 hallituksen esitys

****) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



VUOSIKERTOMUS 2025



Ilkka-konsernin vuosikertomus 2025 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viikolla 13.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2025 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



WEBCAST



Ilkka Oyj esittelee strategiansa pääkohdat webcastissä 23.2.2026 klo 10.00. Lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://ilkka.videosync.fi/sijoittajatilaisuus-23226. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä lähetyksen chatin kautta. Tilaisuus pidetään suomeksi.

Linkki tilaisuuteen löytyy myös Ilkka Oyj:n sijoittajasivuilta osoitteesta https://ilkka.com/sijoittajille/. Esitysmateriaali ja tallenne julkaistaan tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

Liite