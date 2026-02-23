TULIKIVI OYJ SISÄPIIRITIETO 23.2.2026 KLO 22:30

Tulikivi laskee tulosohjeistustaan vuodesta 2025: Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 29,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin -0,1 miljoonaa euroa.

Tulikivi laskee aiempaa arviotaan vuoden 2025 liiketuloksen kehityksestä. Aiempi ohjeistus vuodelle 2025 (julkaistu alun perin 17.9.2025): Liikevaihdon arvioidaan olevan 29-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Uuden arvion mukaan vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 29,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin -0,1 miljoonaa euroa. Näkymien laskemisen syynä on louhinnan ja tuotannon tuottavuuden jääminen oletettua heikommalle tasolle vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, sekä tulisijamarkkinoiden ennakoitua hitaampi kysynnän elpyminen.

Vuoden 2025 tiedot ovat vielä tilintarkastamattomia. Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 6.3.2026 ja vuoden 2025 tilinpäätöksen 27.3.2026.

TULIKIVI OYJ

toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

