Tornator kasvoi uusiin mittoihin: konsernin liikevaihto 232 miljoonaa euroa ja tase 4 miljardia euroa - metsäomaisuus ylitti 800 tuhatta hehtaaria



Tornator Oyj - Tilinpäätöstiedote 3.2.2026 klo 15.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2025

Liikevaihto kasvoi 232,2 milj. €:oon (+9,0 %). Voimakas kysyntä nosti puun myyntihintaa alkuvuonna, ja hyvin suunnitellut puunmyyntierät vastasivat asiakastarpeeseen läpi vuoden.

Operatiivinen liikevoitto kohosi jälleen uuteen ennätykseen 168,4 milj. € (154,1), samoin operatiivinen nettotulos 114,4 milj.€ (103,2).

Liikevoitto käyvin arvoin oli 298,4 milj. € (189,9) ja nettotulos 217,2 milj. € (132,5). Oma pääoma oli 2,3 miljardia euroa (2,2), ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 9,5 %.

Konsernin metsäomaisuuden käypä arvo kohosi 3,8 mrd. €:oon (3,6) ja tase ylitti 4,0 mrd. € (3,8).

Omavaraisuusaste säilyi vahvana: 58,4 % (59,8).

Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta yli 35 000 hehtaaria, mikä nosti konsernin metsäomistuksen yli 800 000 hehtaariin.

Yhtiö toteutti velkarahoitustransaktion, jolla varmistettiin vuonna 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitus ja vahvistettiin mahdollisuuksia uusiin kasvuinvestointeihin.

Yhtiön ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmat etenivät usean hankkeen voimin.

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:



Vuosi täynnä kasvua ja vastuullisia tekoja

Vuosi 2025 oli Tornatorille merkittävä uudistumisen ja kasvun vuosi. Aloitimme uuden strategiakauden, jonka kulmakivet – laatu, lisäarvo ja luonto – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Strategian ydin ja toteutuksen avain on ihminen. Strategia toimii tiekarttana kohti uutta, kunnianhimoista kasvuvisiotamme: miljoona hehtaaria.

Taloudellinen tulos ja Visio 2035

Vuosi 2025 oli taloudellisesti vahva: liikevaihtomme kasvoi 232 miljoonaan euroon, nousua 9 prosenttia, ja myös liikevoittomme oli ennätyksellinen 168 miljoonaa euroa. Onnistunut suunnittelutyö, tasainen puun luovutus ja erityisesti alkuvuodesta korkeat puun markkinahinnat olivat merkittävimmät ajurit vahvan tuloksen takana. Metsänhoitopalveluissa entistä useampi suomalainen luotti Tornatorin ammattitaitoon ja uskoi metsiensä hoidon yhtiön käsiin – palveluliiketoiminta kasvoi yli 11 prosentin vauhdilla.

Joulukuussa solmimme historiallisen metsäkaupan OP Metsänomistaja -erikoissijoitusrahaston kanssa: Tornator osti noin 10 500 hehtaaria metsiä Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Kauppa vahvisti asemaamme Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana. Investoimme Suomessa yhteensä yli 167 miljoonaa euroa uusien metsätilojen ostoon, pinta-alamme kasvoi yli 35 000 hehtaaria ja koko konsernissa yli 800 000 hehtaariin. Lisäksi varmistimme vuonna 2026 erääntyvän lainan uudelleenrahoituksen ja tulevien kasvuinvestointien rahoituksen vihreillä lainainstrumenteilla, mikä luo vakaan pohjan Tornatorin pitkän aikavälin tavoitteille.

Vuosi 2025 toi mukanaan poikkeuksellisen haastavan toimintaympäristön. Geopoliittiset jännitteet, Ukrainan sodan jatkuminen, Yhdysvaltojen asettamat tullit ja EU:n kiristyvä regulaatio – erityisesti biodiversiteetti- ja ilmastolainsäädäntö – loivat kysymysmerkkejä koko metsäsektorille. Näissä olosuhteissa korostui pitkäjänteinen strategiamme ja kumppanuuksien merkitys. Tornatorin henkilöstön ja urakoitsijaverkoston ammattimainen ote ja hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa takasivat sujuvan toiminnan epävarmuuden keskellä.

Visio 2035 ohjaa katseemme tulevaisuuteen: tavoitteena on kasvattaa 10 vuoden aikana metsiemme pinta-ala miljoonaan hehtaariin ja nostaa liikevaihto yli 400 miljoonaan euroon vahva kannattavuus ja IG-luottoluokitus (investment grade) säilyttäen. Samalla luomme lisäarvoa kasvattamalla maanvuokratulojamme ja mahdollistamalla aktiivisesti uusiutuvan energian ratkaisuja – maillemme rakennetaan yli sata tuulivoimalaa, tuhat hehtaaria aurinkovoimaloita ja lukuisia datakeskuksia sekä akkuvarastoja. Biodiversiteettiohjelman tavoitteet saavutetaan ja uusi ohjelma käynnistetään; digitaaliset ratkaisut sekä tekoäly ovat kiinteä osa ydinprosessejamme. Näiden rinnalla varmistamme, että Tornatorin organisaatio ja urakoitsijaverkosto voivat hyvin ja toimivat yhtenäisenä joukkueena. Halusimme, että visiomme on kunnianhimoinen, mutta realistinen.

Strateginen kumppanuus Stora Enson kanssa

Yksi vuoden merkittävimmistä vahvuuksista oli entisestään syventynyt strateginen kumppanuus Stora Enson kanssa. Yhteistyö kattaa laajan kirjon toimintoja: pitkäaikainen puukauppasopimus varmistaa tasaisen, kaksoissertifioidun puuvirran Stora Enson tuotantolaitoksille, ja Tornatorille se tuo vakaan kassavirran ja ennustettavuuden. Lisäksi olemme yhdessä kehittäneet metsänhoitopalveluita koko maan kattavaksi, mikä tarjoaa Stora Enson asiakkaille Tornatorin osaamisen ja resurssit. Kumppanuus ulottuu myös tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa keskitymme metsien kasvuun, monimuotoisuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisiin ratkaisuihin. Yhteistyön laatu on saanut erinomaiset arviot kumppanuustutkimuksissa, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta ja yhteisestä visiosta tulevaisuuden metsätaloudessa.

Ihmiset strategian ytimessä

Strategiamme keskiössä on ihminen. Tornatorissa johtamisen portaat – kirkastamme suunnan, toimimme joukkueena, johdamme rohkeasti esimerkillä ja olemme läsnä ja kuuntelemme – ohjaavat esihenkilötyötä. Vuonna 2025 käynnistimme valmennusohjelman, joka vahvistaa yhtenäistä johtamiskulttuuria ja tuo periaatteet arjen käytäntöihin. Lisäksi aloitimme systemaattisen prosessien laadun parantamisen yhteistyössä Aalto Executive Educationin kanssa.

Digitaalisuus ja tekoäly – Tornatorin uusi voima

Digitalisaatio ja tekoäly (AI) ovat nousseet keskeiseen rooliin Tornatorin kehityksessä. AI ei korvaa ihmistä, vaan vapauttaa asiantuntijamme keskittymään siihen, missä ihmisen ymmärrys on korvaamatonta – luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsien kestävään hoitoon. Hyödynnämme AI:lla rikastettua kaukokartoitusta muun muassa hakkuukertymäarvioiden ja taimikonhoitotarpeiden automaattiseen tunnistamiseen. Generatiivinen AI tukee ohjelmistokehitystä ja ERP-päivitystä mahdollistaen suuria järjestelmäuudistuksia pienillä tiimeillä. Lisäksi tekoälyagentit ja digitaaliset työkalut tehostavat prosesseja ja parantavat päätöksenteon tarkkuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Vastuullisuus ja paikallisuus

WWF:n kanssa käynnistimme kolmevuotisen yhteishankkeen, jonka tavoitteena on luoda tehokas vesien­suojelun suunnittelumalli, joka ottaa huomioon kokonaiset valuma-alueet. Siirryimme PEFC ryhmäsertifikaatista omaan yhtiökohtaiseen PEFC sertifiointiin, mikä mahdollistaa toiminnan laadun ja vastuullisuuden kehittämisen entistä paremmin. Kesällä toteutimme laajan auditointikierroksen yli 150 metsänhoitotyömaalla, ja varmistimme urakointikumppaniemme työturvallisuuden sekä eettisten periaatteiden toteutumisen. Tornator Stadion Imatralla puolestaan symboloi sitoutumistamme yhtiön kotipaikkaan ja paikalliseen hyvinvointiin. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta yhtiön metsät luovat merkittävän määrän työtä ja verotuloja Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Vuonna 2025 saimme huikean aloituksen kohti uutta visiotamme, ja hihat on jälleen kääritty oikean suunnan varmistamiseksi myös jatkossa. Haluan kiittää lämpimästi henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä. Matka jatkukoon!

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 232,2 miljoonaa euroa (213,0) ja muutos siten +9,0 %. Puun luovutusmäärä oli vertailukauden tasolla, mutta vahvistunut hintataso nosti liikevaihtoa. Markkinakorkojen tai inflaation muutoksilla, eikä Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pääosa, eli 211,6 miljoonaa euroa ja 91,1 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (192,8 milj. euroa, 90,5 %). Metsäpalvelun liikevaihto kasvoi 11,6 % ja oli 19,0 miljoonaa euroa (17,0). Lisäksi maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja kertyi 1,6 miljoonaa euroa (3,2). Liiketoiminnan muut tuotot 6,1 miljoonaa euroa (7,6) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia, maa-ainesmyyntiä sekä tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista myytyjen tuulivoimahankkeiden lisäkauppahinnoista.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 298,4 miljoonaa euroa (189,9) ja tilikauden voitto oli 217,2 miljoonaa euroa (132,5). Metsäomaisuuden käypä arvo kohosi merkittävästi enemmän kuin vertailukaudella, mikä osaltaan selittää liikevoiton kasvua. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +129,8 miljoonaa euroa (+35,2), ja rahoitusinstrumenttien positiivinen käyvän arvon muutos kasvatti tulosta +0,8 miljoonaa euroa (-6,0) ennen veroja. Biologisten hyödykkeiden lisäksi metsäomaisuuden arvonmuutosta kirjattiin maapohjan osalta laajan tuloksen erien kautta oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon -71,3 miljoonaa euroa (+12,1 miljoonaa euroa).

Tornator -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%).



Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti.

2025 2024 2023 Liikevaihto, milj. euroa Konserni 232,2 213,0 194,9 Emo 215,5 195,3 172,7 Liikevoitto (IFRS), milj. euroa Konserni 298,4 189,9 442,9 Emo 297,7 152,0 389,8 Liikevoittoprosentti, % Konserni 128,5 89,2 227,2 Emo 138,1 77,8 225,7 Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa Konserni 217,2 132,5 340,6 Emo 218,4 96,9 299,5 Oman pääoman tuotto, % Konserni 9,5 6,0 16,5 Emo 10,5 4,8 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % Konserni 9,1 6,3 15,3 Omavaraisuusaste, % Konserni 58,4 59,8 60,1 Henkilöstö keskimäärin Konserni 191 188 189

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

2025 2024 2023 Liikevaihto, milj. euroa 232,2 213,0 194,9 Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 168,4 154,1 141,8 Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 72,5 72,4 72,8 Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 114,4 103,2 96,7 Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,0 4,7 4,7 Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,3 5,2 5,0

Tunnusluvut on laskettu seuraavilla kaavoilla:

Liikevoitto, virallinen 298,4 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -129,8 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten

käyvän arvon muutos -0,2 = Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen 168,4 Tilikauden tulos, virallinen 217,2 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -129,8 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten

käyvän arvon muutos -0,2 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -0,8 - Verojen osuus yllä mainituista eristä +28,0 = Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 114,4





Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto x 100 Oma pääoma keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + korkotulot x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

Konsernitason lukujen lisäksi Tornator raportoi ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimintamaittain liikevaihdon, liiketoiminnan muut tuotot, liiketoiminnan kulut sekä näiden nettona operatiivisen liikevoiton. Maakohtainen laskelma ja täsmäytys viralliseen liikevoittoon on esitetty alla. Taseen eriä ei raportoida ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle vastaavalla tarkkuudella, joten ne on esitetty Suomen osalta erikseen sekä Viron ja Romanian osalta yhteensä:

1.1. - 31.12.2025







1 000 euro Suomi Viro Romania Konsernin sisäiset

eliminoinnit ja oikaisut Konserni yhteensä Liikevaihto 215 529,7 11 420,6 5 257,9 0,0 232 208,2 Liiketoiminnan muut tuotot 5 076,0 773,3 339,5 -552,3 5 636,6 Liiketoiminnan kulut -61 491,0 -5 452,9 -3 101,5 586,9 -69 458,5 Operatiivinen

liikevoitto 159 114,6 6 741,0 2 496,0 34,6 168 386,2 Käyvän arvon erät

liikevoitossa 138 539,1 -8 590,9 41,8 0,0 129 990,0 Liikevoitto (IFRS) 297 653,7 -1 849,9 2 537,8 34,6 298 376,2





1.1.-31.12.2024



1 000 euro Suomi Viro Romania Konsernin sisäiset

eliminoinnit ja oikaisut Konserni yhteensä Liikevaihto 195 280,1 12 974,4 4 759,8 0,0 213 014,4 Liiketoiminnan muut tuotot 5 020,1 1 000,7 341,4 -474,1 5 888,2 Liiketoiminnan kulut -56 622,9 -5 075,9 -3 581,9 506,4 -64 774,3 Operatiivinen

liikevoitto 143 677,4 8 899,3 1 519,4 32,3 154 128,3 Käyvän arvon erät

liikevoitossa 8 312,8 27 096,0 331,1 0,0 35 739,8 Liikevoitto (IFRS) 151 990,2 35 995,2 1 850,5 32,3 189 868,2





31.12.2025 31.12.2024 Metsäomaisuus: 1 000 euro % 1 000 euro % Suomi 3 503 359,2 92,1 3 278 296,5 91,2 Romania ja Viro 301 172,5 7,9 316 608,2 8,8 Yhteensä 3 804 531,7 100,0 3 594 904,7 100,0 Pitkäaikaiset varat: 1 000 euro % 1 000 euro % Suomi 3 542 457,1 92,1 3 315 715,2 91,2 Romania ja Viro 305 038,3 7,9 320 416,1 8,8 Yhteensä 3 847 495,5 100,0 3 636 131,3 100,0

Yllä esitetyt pitkäaikaiset varat sisältävät kaikki muut konsernin pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit,

laskennalliset verosaamiset ja työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, eivätkä yhtiön rahoitusriskit ole nousseet tai omaisuuserien arvo laskenut. Olemme mahdollistaneet avustuskuljetuksia Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville ukrainalaisille Romanian tytäryhtiömme kautta, ja tätä tukea jatkamme niin kauan kuin on tarpeen.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, tulokset olivat suunniteltuakin parempia. Hyvä kysyntä nosti puun markkinahintaa. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 191,3 miljoonaa euroa (169,0) eli noin 90 % (88 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen.

Metsäpalveluliiketoiminnassa työt toteutettiin suunnitellusti ja liikevaihto kohosi 19,0 miljoonaan euroon eli +11,6 % vertailuvuodesta (sis. Suomi ja Romania).

Tornatorin metsäomaisuuden käypä arvo kasvoi tilikauden 2025 aikana sekä uusien tilojen hankinnan että positiivisen arvonmuutoksen ansiosta. Konsernin koko metsäomaisuuden kokonaisarvo kasvoi tilikauden aikana noin 210 miljoonaa euroa (139). Emoyhtiön metsäomaisuuden arvo kasvoi noin 225 miljoonaa euroa (97) ja tästä netto-ostojen vaikutus oli noin 167 miljoonaa euroa (92). Virossa ja Romaniassa metsäomaisuuden käypä arvo laski yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Kaikkien maiden vuotuinen biologisten hyödykkeiden (puusto) käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa yhteensä 130 miljoonalla eurolla (35). Maapohjan käyvän arvon muutosten vaikutus (uudelleenarvostaminen) oli yhteensä 87 miljoonaa euroa negatiivinen (+12). Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 3 805 miljoonaa euroa (3 595) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 819 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa (783 000).

Tornatorin omavaraisuusaste pysyi korkeana 58,4 %:ssa (59,8 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.

Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti yli 35 000 hehtaaria metsää.

Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).



*Lisenssikoodit: Suomi FSC-C123368, Viro FSC-C132610, Romania FSC-C132426





Tornator jatkoi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmiensa toteutusta. Ohjelmien sisältö ja tavoitteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä noin 740 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2025 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 14,0 euroa osakkeelta, yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä ja Venäjän tuontipuun tyrehdyttyä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifiointiin yhtiö käyttää Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumalleja, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa.

Suomessa käytössä oleva markkinatransaktiopohjainen metsien arvostusmenetelmä voi äkillisissä metsätilamarkkinoiden muutostilanteissa johtaa suurempiin ja nopeampiin käyvän arvon muutoksiin kuin Virossa ja Romaniassa käytössä oleva, tulevaisuuden kassavirtoihin pohjautuva malli.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien tuorein määrittelytyö tehtiin vuonna 2023 ja Tornator osallistui tiiviisti tähän prosessiin. Muuttuneet kriteerit eivät ole aiheuttaneet yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuuli- tai aurinkovoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Metsien rooli muun muassa luontokadon pysäyttämisessä on noussut vahvasti otsikoihin. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuu yhtiön harjoittaman metsätalouden positiivinen kokonaisvastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä. Sodan takia Ukrainasta ei ole ollut saatavissa työntekijöitä metsänhoidon urakointitöihin. Tuleva jälleenrakennus voi aiheuttaa pulaa metsätyöntekijöistä Tornatorin toimintamaissa, mikäli näistä siirtyy työvoimaa Ukrainaan.

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen koko Suomeen on lisännyt Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta. Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla.

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen eri vuosina erääntyviä pankkilainoja ja joukkovelkakirjalainoja. Markkinakorkojen muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat. Maailmantalouden odotuksia heikompi kehittyminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. Erityisfokus oli toiminnanohjausjärjestelmän päivityshankkeen aloittamisessa sekä urakointiprosessin laadun kehittämisessä.

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2025 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2024 keskimäärin 7,1 % peruspalkoista (2024 maksettiin 7,0 % vuodelta 2023).

Konsernissa on töissä noin 190 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1600 henkilötyövuoden verran.

2025 2024 2023 Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 191 188 189 Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 12,5 11,3 11,0

Ympäristö

Tornatorilla on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Vuonna 2025 Tornator siirtyi PEFC:n osalta ryhmäsertifioinnista omaan yhtiökohtaiseen sertifikaattiin. Lisäksi yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Tornatorilla on kunnianhimoinen luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2021–2030. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Kestävyysraportointi ja EU-taksonomia

Vuonna 2025 tulleiden sääntelymuutosten myötä Tornator-konsernilta poistui velvoite laatia CSRD:n mukainen kestävyysraportti ja raportoida taksonomiakelpoisuudesta. Tornator ei siis tule näitä raportteja laatimaan, ja aikaisempina vuosina raportoidut EU-taksonomiatiedot on jätetty pois vuoden 2025 toimintakertomuksesta. Kestävyysraportointivelvoitteen poistuminen ei vaikuta Tornatorin käytännön tekemiseen. Jatkamme työtämme kestävän ja vastuullisen metsätalouden parissa ja raportoimme konkreettisista tekemisistämme mm. vuosikertomuksessa, ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmien vuosiraporteissa sekä muissa tiedotteissa.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 6.3.2025 saakka puheenjohtaja Esko Torsti, varapuheenjohtaja Hanna Kaskela sekä jäsenet Seppo Toikka ja Tuomas Virtala.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2025 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen Hanna Kaskela Sampsa Ratia Tuomas Virtala Erkko Ryynänen Pauli Torikka Jari Suvanto Esko Torsti Pekka Ahlajärvi

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 6.3.2025 Esko Torstin hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Kaskelan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Kaskela, jäseniksi Esko Torsti sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Pauli Torikka. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Esko Torstin, Hanna Kaskelan ja Tuomas Virtalan.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kiinteistöjohtaja Juha Mäki, kehitys- ja operaatiojohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2025 valittiin tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskä.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1.992.235.848,86 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 218.354.778,26 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 14,40 euroa/osake eli 72.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 26.3.2026 – täsmäytyspäivä 20.3.2026.

Osakkeenomistajat 31.12.2025

Stora Enso Oyj 41,00 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 % OP Henkivakuutus Oy 6,25 % OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 % OP-Eläkesäätiö 2,08 % Veritas Eläkevakuutus 2,50 % Pohjola Vakuutus Oy 1,04 % Finnairin Eläkesäätiö 0,99 % Riffu Oy 0,75 % Danilostock Oy 0,75 % Finnair Oyj 0,10 % Yhteensä 100,00 %

Tammikuussa 2026 Tornatorin osakkeella tehtiin pieni osakekauppa, jossa osapuolina olivat yhtiön osakerekisteriin 31.12.2025 merkityt tietyt osakkeenomistajat.

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen päälaskelmat. Virallinen tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilta viimeistään 9.3.2026 www.tornator.fi/Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Liikevaihto 232 208,2 213 014,4 Liiketoiminnan muut tuotot 6 133,7 7 576,3 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 129 794,6 35 190,5 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -755,4 -1 087,1 Materiaalit ja palvelut -43 320,2 -41 098,7 Henkilöstökulut -12 505,8 -11 341,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 807,4 -3 419,2 Liiketoiminnan muut kulut -9 371,5 -8 966,8 Liikevoitto 298 376,2 189 868,2 Rahoitustuotot 8 471,5 12 104,4 Rahoituskulut -35 516,5 -39 502,2 Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 757,2 -5 982,0 Rahoituserät (netto) -26 287,8 -33 379,8 Voitto/tappio ennen veroja 272 088,4 156 488,4 Tuloverot -27 143,4 -23 865,0 Laskennallisten verojen muutos -27 718,3 -133,4 Tilikauden tulos 217 226,7 132 490,0 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 217 226,7 132 490,0 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos 217 226,7 132 490,0 Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Maapohjan uudelleenarvostaminen -71 272,2 12 110,5 Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)

uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 8,0 36,8 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteiseksi Muuntoero -934,2 9,6 Kauden laaja tulos yhteensä 145 028,3 144 646,9 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 145 028,3 144 646,9

Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2025 31.12.2024 VARAT Pitkäaikaiset varat Metsäomaisuus yhteensä 3 804 531,7 3 594 904,7 Biologiset hyödykkeet 3 535 330,1 3 256 747,3 Maa-alueet 269 201,6 338 157,4 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 585,9 17 966,8 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 141,2 2 617,8 Käyttöoikeusomaisuuserät 1 893,2 1 570,5 Johdannaiset 30 184,9 29 475,4 Muut sijoitukset 111,2 111,2 Pitkäaikaiset saamiset 19 232,2 18 960,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 877 680,3 3 665 606,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 51,5 64,1 Myyntisaamiset 47 610,9 43 464,5 Muut saamiset 905,8 1 945,9 Rahavarat 96 739,4 86 566,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 145 307,6 132 040,7 VARAT YHTEENSÄ 4 022 988,0 3 797 647,4







OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 50 000,0 50 000,0 Muu oma pääoma 2 274 940,6 2 199 912,4 Oma pääoma yhteensä 2 324 940,6 2 249 912,4 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 469 785,2 458 191,0 Rahoitusvelat 746 386,6 946 750,0 Vuokrasopimusvelka 1 686,2 1 408,9 Eläkevastuuvelka 60,0 77,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 217 918,0 1 406 426,9 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 389 526,3 61 596,7 Ostovelat ja muut velat 73 901,1 61 430,7 Tuloverovelka 3 105,4 5 052,2 Vuokrasopimusvelka 345,9 279,7 Varaukset 13 250,5 12 948,9 Lyhytaikaiset velat yhteensä 480 129,3 141 308,1 Velat yhteensä 1 698 047,3 1 547 735,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 4 022 988,0 3 797 647,4





Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Uudelleenarvostus-

rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 50 000,0 29 995,2 -11 012,2 154 336,4 1 951 946,1 2 175 265,5 Laaja tulos Tilikauden tulos 132 490,0 132 490,0 Muut laajan tuloksen erät

(verojen jälkeen) Maapohjan

uudelleenarvostaminen 12 110,5 12 110,5 Etuuspohjaisen nettovelan

(tai omaisuuserän) uudelleen

määrittämisestä johtuvat erät 36,8 36,8 Muuntoero 9,6 9,6 Kauden laaja tulos 9,6 12 110,5 132 526,8 144 646,9 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -70 000,0 -70 000,0 Liiketoimet omistajien kanssa

yhteensä -70 000,0 -70 000,0 Oma pääoma 31.12.2024 50 000,0 29 995,2 -11 002,7 166 447,0 2 014 472,9 2 249 912,4 1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Uudelleenarvostus-rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 50 000,0 29 995,2 -11 002,7 166 447,0 2 014 472,9 2 249 912,4 Laaja tulos Tilikauden tulos 217 226,7 217 226,7 Muut laajan tuloksen erät

(verojen jälkeen) Maapohjan

uudelleenarvostaminen -71 272,2 -71 272,2 Etuuspohjaisen nettovelan

(tai omaisuuserän) uudelleen

määrittämisestä johtuvat erät 8,0 8,0 Muuntoero -934,2 -934,2 Kauden laaja tulos -934,2 -71 272,2 217 234,7 145 028,2 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -70 000,0 -70 000,0 Liiketoimet omistajien kanssa

yhteensä -70 000,0 -70 000,0 Oma pääoma 31.12.2025 50 000,0 29 995,2 -11 936,9 95 174,7 2 161 707,6 2 324 940,6





Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 236 277,8 210 598,3 Maan myynnistä saadut maksut 2 451,3 11 743,0 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 149,7 6 457,6 Maksut liiketoiminnan kuluista -62 878,1 -58 473,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 182 000,7 170 325,3 Maksetut korot korollisista veloista -28 439,8 -32 565,0 Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -6 903,8 -7 087,7 Saadut korot liiketoiminnasta 4 536,1 5 286,4 Saadut korot johdannaisista 3 750,9 6 332,6 Maksetut välittömät verot -29 089,0 -20 641,9 Liiketoiminnan rahavirta 125 854,9 121 649,8 Investointien rahavirta Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -150 177,2 -83 311,6 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -18 561,2 -10 296,9 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 628,8 -5 010,0 Luovutustulot rahamarkkinasijoituksista 0,0 30 566,8 Investointien rahavirta -173 367,3 -68 051,7 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 200 000,0 300 000,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -50 000,0 -200 000,2 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -21 858,3 -37 174,0 Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -374,1 -358,9 Maksetut osingot -70 000,0 -70 000,0 Rahoituksen rahavirta 57 767,6 -7 533,1 Rahavarojen muutos 10 255,3 46 064,9 Rahavarat kauden alussa 86 566,3 40 500,2 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -82,2 1,2 Rahavarat kauden lopussa 96 739,4 86 566,3

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 232 miljoona euroa ja taseen koko noin 4,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Liite