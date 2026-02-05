OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.2.2026 KLO 18.00, SISÄPIIRITIETO



Oma Säästöpankki Oyj: Finanssivalvonta on käynnistänyt kuulemismenettelyn koskien mahdollisten hallinnollisten seuraamusten määräämistä Oma Säästöpankki Oyj:lle

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) on 3.5.2024 tiedottanut Finanssivalvonnan tehneen Yhtiöön liittyvistä epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista esitutkintapyynnön ja samaan aikaan selvittävän tarvetta määrätä Yhtiölle hallinnollisia seuraamuksia. OmaSp on 11.12.2025 tiedottanut, että arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvä esitutkinta ja syyteharkinta ovat päättyneet ja että OmaSp:iin ei ole kohdistettu rangaistusvaatimuksia asiassa.

Finanssivalvonta on ilmoittanut käynnistäneensä hallintolain mukaisen kuulemismenettelyn koskien mahdollisten hallinnollisten seuraamusten määräämistä OmaSp:lle. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan on syytä epäillä, että Yhtiö olisi rikkonut tiettyjä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia sisäpiiriluetteloita koskevia säännöksiä.

Finanssivalvonnan mukaan sillä on syytä harkita, täyttyvätkö seuraamusmaksun määräämisen edellytykset asiassa. Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan Finanssivalvonta voi seuraamusmaksun määräämisen sijaan antaa julkisen varoituksen tietyin lain tarkoittamin perustein.

Finanssivalvonta on varannut Yhtiölle tilaisuuden lausua asiasta ennen sen ratkaisemista. Yhtiö arvioi Finanssivalvonnan kuulemiskirjeessään esittämiä näkemyksiä ja tulee vastauksessaan Finanssivalvonnalle esittämään oman näkemyksensä asiasta. Yhtiö tiedottaa erikseen Finanssivalvonnan päätöksestä ja sen mahdollisista vaikutuksista Yhtiöön, kun Finanssivalvonta on antanut asiasta päätöksen.

