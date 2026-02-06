Sisäpiiritieto: SATO korottaa 50 miljoonan euron liikkeeseenlaskuna vuonna 2030 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa

SATO Oyj, Pörssitiedote (sisäpiiritieto) 6.2.2026 klo 11.00

SATO Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Liikkeeseenlasku toteutetaan yhtiön EMTN-ohjelman alla ja korotuksena 12. kesäkuuta 2030 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan (ISIN XS2188664259). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuhinta on 95,332 %, ja liikkeeseenlaskupäivä on 13. helmikuuta 2026. Varat käytetään yhtiön olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimi joukkovelkakirjalainan järjestäjänä.



