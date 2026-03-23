Ilkka Oyj Pörssitiedote 23.3.2026, klo 16.15



ILKKA OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE JA HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSESTA YHTIÖKOKOUKSELLE



Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 23.4.2026, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksantoista (18) jäsentä.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Sami Eerola, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle hallintoneuvoston jäseniksi. Erovuoroinen Jari Eklund on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi erovuoroisten kanssa samalle toimikaudelle esitetään LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Kari Niemelää Seinäjoelta.



Hallintoneuvoston jäsenenä toiminut henkilöstön edustaja Filip Ekman on eronnut hallintoneuvostosta 16.12.2025 lähtien siirtyessään pois konsernin palveluksesta. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöstön valitsema edustaja Akseli Harmaala (Koodiviidakko Oy, Liana) valitaan hallintoneuvoston jäseneksi Filip Ekmanin jäljellä olevalle kaudelle 2029 saakka.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan seuraavasti: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin kuukausipalkkiona 1 750 euroa kuukaudessa (2025: 1 500 euroa kuukaudessa) ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta (2025: 400 euroa kokoukselta). Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan edelleen korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, eikä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.



Ilkka Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 4.5.2026 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoinen jäsen Raimo Mäkilä valitaan uudelleen.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan seuraavasti: puheenjohtajan palkkio olisi 4 000 euroa kuukaudessa (2025: 2 500 euroa kuukaudessa), varapuheenjohtajan palkkio olisi 2 750 euroa kuukaudessa (2025: 1 500 euroa kuukaudessa) ja jäsenen palkkio 1 750 euroa kuukaudessa (2025: 1 200 euroa kuukaudessa) ja kaikkien kokouspalkkiot olisivat 450 euroa kokoukselta (2025: 400 euroa kokoukselta). Lisäksi esitetään, että hallituksen jäsen on velvoitettu hankkimaan yhtiön osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla, ennakonpidätys huomioiden, hänelle suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään 4-6 viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia kyseisen vuoden loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.



Hallintoneuvoston lausunto osakkeenomistajien ehdotuksesta yhtiökokoukselle



Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut osakkeenomistajien ehdotukseen osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Hallintoneuvosto on tutustunut myös 23.3.2026 yhtiön tiedottamaan hallituksen suositukseen sekä hallituksen saamaan kohtuullisuuslausuntoon.



Hallintoneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että ehdotus on asianmukainen ja suositeltava eikä anna aihetta huomautuksiin. Hallintoneuvoston lausunto kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous 23.3.2026 alkaen.



ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418







Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.