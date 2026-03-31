eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolle Moody's luottoluokitus (Baa3, vakailla näkymillä) ensimmäisenä Pohjoismaisena kiinteistörahastona

Lehdistötiedote

31.3.2026, klo 09:30

Moody’s Ratings on 31.3.2026 myöntänyt eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolle IG (investment grade) luottoluokituksen Baa3 vakailla näkymillä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen luottoluokittaja myöntää luottoluokituksen Pohjoismaiselle kiinteistörahastolle.

Luottoluokitus heijastaa eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston asemaa Suomen suurimpana yksityisenä yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavana rahastona. Rahaston koko on 1,7 miljardia euroa ja se on Suomen suurin kiinteistörahasto. Luokitus kuvaa rahaston vahvaa maantieteellistä keskittymistä pääkaupunkiseudulle (lähes 60 % salkun arvosta) ja isoimpiin kasvukeskuksiin sekä vakaata operatiivista suorituskykyä, jota tukevat pitkät, indeksiin sidotut vuokrasopimukset. Noin 65 % vuokratuotoista tulee suoraan julkisen sektorin vuokralaisilta.

Julkinen luottoluokitus on merkittävä, strateginen virstanpylväs eQ yhteiskuntakiinteistöt -rahastollemme. Se mahdollistaa laajemman ja syvemmän velkapääomamarkkinoiden käytön sekä viestii sijoittajille rahastomme vakavaraisuudesta. Luokitus vahvistaa entisestään tavoitettamme rakentaa rahastolle tehokas ja tasapainoinen pitkän aikavälin rahoitusrakenne, sanoo kiinteistösijoitusten johtaja Jennifer Eloheimo.





Lisäksi luottoluokitus tukee tavoitettamme lisätä rahastojemme läpinäkyvyyttä. Olemme hiljattain uudistaneet taloudellisen raportointimme: kiinteistörahastomme raportoivat nyt tavalla, joka on pitkälti vertailukelpoinen listattujen kiinteistöyhtiöiden kanssa. Näiden toimenpiteiden myötä olemme edelläkävijä suomalaisten kiinteistörahastojen joukossa, Eloheimo jatkaa.



eQ:n 2030 strategian mukaisesti kiinteistöliiketoiminta on yksi yhtiön tulevista kasvualoista. eQ hakee kasvua uusista asiakasryhmistä laajentamalla liiketoimintaa kansainvälisiin instituutioasiakkuuksiin.

Tämä luottoluokitus on laadun ja uskottavuuden osoitus ja siten tärkeä tekijä kansainvälisen tunnettuutemme rakentamisessa sekä rahaston kasvattamisessa. Tiimi on tehnyt johdonmukaista ja aktiivista työtä rahaston kehittämiseksi, toteaa Jouko Pölönen, eQ Oyj:n toimitusjohtaja.



Helsinki 31.3.2026

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Jennifer Eloheimo, johtaja, kiinteistösijoitukset, puh. 050 547 3660

Aku Väliaho, talousjohtaja, varainhoito, puh. 040 559 2772



Moody'sin raportti: lisäämme raportin eQ:n verkkosivustolle https://www.eq.fi/fi/funds/eq-yhteiskuntakiinteistot kun Moody's on sen julkaissut.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.