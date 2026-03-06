Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2025: Panostuksia strategisiin hankkeisiin jatkettiin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

TULIKIVI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.3.2026 KLO 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 7,9 Me (8,4 Me 10-12/2024) ja katsauskauden liikevaihto oli 29,5 Me (33,3 Me 1-12/2024).

- Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä -0,1 (0,5) ja katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos oli -0,1 (2,1) Me.

- Tilikaudelle 2025 kirjattiin 0,4 Me kertaluonteisia kuluja, joista 0,3 Me tulee Venäjän tytäryhtiön OOO Tulikiven alasajosta ja sen toiminnan päättämisestä.

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä -0,5 (0,5) ja katsauskauden liiketulos oli -0,6 (2,1) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä -0,7 (0,4) Me ja katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,3 (1,4) Me.

- Omavaraisuusaste oli 48,6 % (51,9 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 2,6 (2,8) Me.

- Suomussalmen talkkihanke eteni hyvin.

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa.

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2025 verrattuna.





Avainluvut 1-12/25 1-12/24 Muutos, % 10-12/25 10-12/24 Muutos, % Liikevaihto, Me 29,5 33,3 -11,4 7,9 8,4 -5,8 Liiketulos, Me -0,6 2,1 -126,8 -0,5 0,5 -201,1 Vertailukelpoinen liiketulos, Me -0,1 2,1 -105,3 -0,1 0,5 -115,5 Tulos ennen veroja, Me -1,3 1,4 -190,1 -0,7 0,4 -270,9 Katsauskauden laaja tulos, Me -1,1 1,2 -193,6 -0,5 0,4 -252,2 Osakekohtainen tulos, e -0,02 0,02 -0,01 0,01 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 2,9 3,6 1,7 2,0 Vertailukelpoinen liiketulos, % -0,4 6,3 -1,0 6,2 Omavaraisuusaste, % 48,6 51,9 Nettovelkaantumisaste, % 66,1 58,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,0 7,9

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto jäi vertailujaksoa alhaisemmaksi yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta, kun kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan edelleen myöhemmin toteuttavaksi.

Neljännen vuosineljänneksen huonon kannattavuuden syynä oli louhinnan ja tuotannon tuottavuuden jääminen oletettua heikommalle tasolle, sekä tulisijamarkkinoiden ennakoitua hitaampi kysynnän elpyminen. Rakentamisen haastavasta markkinatilanteesta johtuen tehtiin markkinoinnin ja myynnin lisäpanostuksia. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen tilausvirta oli ennakoitua heikompi 7,5 (8,0) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Tulikivi-kiukaiden vientimyynti ja sisustuskivien kotimaan myynti kasvoivat edelleen. Liikevaihdon laskun ja tulisijaviennin alhaisemman osuuden myötä koko vuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko. Yhtiön tase säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 48,6 prosenttia.

Vuoden 2025 liikevoittoon kohdistui 0,3 miljoonan euron suuruinen alaskirjausvaraus Venäjän tytäryhtiön OOO Tulikiven käynnissä olevasta alasajosta. Alasajotoimet ovat edenneet suunnitellusti. Alasajoprosessi on sisältänyt työsuhteiden päättämisiä, sopimusten irtisanomisia sekä yhtiön omaisuuden realisointia paikan päällä. Alasajo saatetaan päätökseen 1.4.2026.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita, ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistettiin uuden Siera-mallin toimitukset. Sen erikoisuutena on kolmeen suuntaan suuntautuva tulinäkymä. Tavoitteena on kasvattaa tulisijaviennin jälleenmyyntipisteiden kokonaismäärä vuoden 2023 lopun tasosta (330 myyntipistettä) vuoden 2026 loppuun mennessä 500 myyntipisteeseen. Myyntipisteiden määrä katsauskauden lopussa oli noin 460. Jero-malliston suosio on kasvanut tasaisesti ja se nousi viennissä suurimmaksi mallistoksi vuoden 2025 aikana.

Saunaliiketoiminnassa on jatkettu uuden Kevo-sähkökiuasmalliston lanseeraustyötä käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Saunaliiketoiminnan tuotekehityksessä keskityttiin valmistelemaan Pohjois-Amerikan myynnin käynnistämistä tekemällä UL-turvallisuusstandardien vaatimia testejä. Mallistossa korostuvat Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat vuolu- ja valukivimateriaalit sekä turvalliset, kuumenemattomat ulkopinnat. Nämä tuoteominaisuudet tarjoavat kasvumahdollisuuksia myös Pohjois-Amerikan saunamarkkinoilla.

Suomussalmen talkkihanke on edennyt kokonaisuudessaan hyvin. Keskeisimpiä saavutuksia vuonna 2025 ovat olleet toukokuussa jätetyn ympäristölupahakemuksen edistäminen sekä Geologian tutkimuskeskuksen Mintecin koetehtaalla suoritettu rikastuskoeajo. Lisäksi on jatkettu malmin sisältämän magnesiitin hyödyntämisselvityksiä.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivigroup.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593

Liite