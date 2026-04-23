Ilkka Oyj Pörssitiedote 23.4.2026, klo 17.45



ILKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET – OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI HYVÄKSYTTIIN



Ilkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa yhteensä 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 5.5.2026. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä myös muut hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja päätti osakesarjojen yhdistämisestä alla kuvatulla tavoin.



PALKITSEMISRAPORTTI



Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2025.



HALLINTONEUVOSTON JÄSENET, TILINTARKASTAJA JA NÄIDEN PALKKIOT



Vuodelle 2026 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 18 jäsentä.



Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2030 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin samalle toimikaudelle erovuoroisten kanssa Kari Niemelä. Hallintoneuvostosta eronneen henkilöstön edustajan tilalle valittiin 2029 päättyvälle kaudelle henkilöstön valitsema edustaja Akseli Harmaala.



Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 750 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUOVUTTAMINEN



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.



Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.



Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 850 000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 18,1 % II-sarjan osakkeista.



Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.



LAHJOITUSVALTUUTUS



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.



OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISESTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön osakkeenomistajien Etelä-Pohjanmaa Lehtiseura Ry:n, Keskisuomalainen Oyj:n ja Rebl Group Oyj:n ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään, ja I-sarjan osakkeenomistajille suunnattavasta maksuttomasta osakeannista. Osakesarjojen yhdistäminen toteutetaan siten, että jokainen yksi (1) I-osake muunnetaan yhdeksi (1) II-osakkeeksi (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeeksi), minkä lisäksi I-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä kolmea I-osaketta kohden annettaan maksutta yksi uusi II-osake (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osake). Näin ollen kolme (3) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä I-sarjan osaketta vastaavat yhdistämisen jälkeen neljää (4) yhtiön ainoan osakesarjan osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaan murto-osaisina, myydään tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 398 051 osaketta. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistetaan eri osakesarjoja koskevat määräykset sekä suostumuslauseke.



Yhtiö pyysi kaupankäynnin keskeytystä asian käsittelyn ajaksi.



Yhtiökokouksen päättämän osakesarjojen yhdistämisen johdosta yhtiökokouksen hallitukselle myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen sekä valtuutus koskien osakeannista päättämistä ja/tai optio-oikeuksien ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamista koskevat osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.



Seinäjoella 23.4.2026



ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.