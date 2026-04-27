Ilkka Oyj Pörssitiedote 27.4.2026, klo 11.00



ILKKA OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN



Ilkka Oyj:n ("Yhtiö") osakesarjojen yhdistämisen johdosta I-sarjan osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut yhteensä 1 398 051 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 27.4.2026 varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2026 tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla kaupparekisteriin on rekisteröity Yhtiön osakesarjojen yhdistäminen sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset. Uusi yhtiöjärjestys on tämän pörssitiedotteen liitteenä.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien. Uusien osakkeiden ja osakesarjojen yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden ja niiden tuottamien äänten kokonaismäärä on 26 848 462. Osakesarjojen yhdistämisellä ja suunnatulla maksuttomalla osakeannilla ei ole vaikutusta Yhtiön osakepääomaan.



Yhtiö on hakenut suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettuja uusia osakkeita sekä I-sarjan osakkeiden muuntamisen seurauksena syntyneitä osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Yhtiön ainoalla osakesarjalla ja uusilla osakkeilla odotetaan alkavan ISIN-tunnuksella FI0009800205 ja uudella kaupankäyntitunnuksella ILKKA arviolta 28.4.2026.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

