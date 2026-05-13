Nokia Oyj

Pörssitiedote

13.05.2026 klo 09.00

Nokia nimittää Emma Falckin Mobile Infrastructure -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittävänsä Emma Falckin Mobile Infrastructure -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtoryhmän jäseneksi 1. syyskuuta 2026 alkaen.



Falckilla on vahva kokemus kansainvälisten teknologiayritysten uudistamisesta ja kehittämisestä. Hän siirtyy Nokiaan Siemensiltä, jossa hän on toiminut useissa johtotehtävissä, viimeisimpänä Smart Infrastructure -liiketoiminnan johtajana vastuualueenaan tuotehallinta, kehitys ja toimitusketjut. Ennen Siemensille siirtymistään hän työskenteli osakkaana ja johtotehtävissä Boston Consulting Groupissa sekä useissa johtotehtävissä KONEella. Falckilla on tekniikan fysiikan tohtorin tutkinto Aalto-yliopistosta.



”Olen innoissani voidessani toivottaa Emman tervetulleeksi Nokiaan. Fyysisen tekoälyn yleistyessä myös verkkojen on uudistuttava. Niiden on oltava täysin tekoälynatiiveja vastatakseen 5G:n ja 6G:n tuomiin vaatimuksiin.



Mobiili-infrastruktuurin tavoite on selkeä. Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään kehittämällä tulevaisuuden verkkoja, jotka hyödyntävät avoimia rajapintapintoja, standardeja sekä vahvaa kumppaniekosysteemiä innovoinnin vauhdittamiseksi.



Emma on oikea henkilö johtamaan mobiili-infrastruktuuria sen seuraavaan, uuteen vaiheeseen. Hän tuo mukanaan vahvaa kokemusta liiketoimintojen uudistamisesta, operatiivisesta johtamisesta sekä tuoreen näkökulman automaatiota hyödyntävien globaalien teknologiayritysten johtamiseen”, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoi.



”Nokia ja koko toimiala ovat tärkeässä käännekohdassa. Olen innoissani, että pääsen osaksi tiimiä rakentamaan Nokian tulevaisuutta. Verkkojen kehittyessä tekoälynatiiveiksi asiakkaat tarvitsevat kumppaneita, jotka pystyvät toimimaan ketterästi ja ennakoitavasti sekä muuttamaan teknologiastrategiat konkreettisiksi tuloksiksi.



Mobiili-infrastruktuurin vahva osaaminen ydin- ja radioverkoissa, ohjelmistoissa ja teknologiastandardeissa luo erinomaisen pohjan tulevaisuudelle. Odotan innolla, että pääsen vahvistamaan strategiamme toimeenpanoa, kehittämään asiakkaillemme uusia innovaatioita ja hyödyntämään tekoälyä entistä laajemmin jo tuotekehitysvaiheessa”, Falck sanoi.



Falckin asemapaikka on Espoossa Suomessa, ja hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Justin Hotardille.



Lisätietoja Nokian johtoryhmän jäsenistä on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/group-leadership-team.

CV Emma Falck



Syntynyt: 1977

Kansalaisuus: Suomen kansalainen



Koulutus

Tekniikan tohtori, teknillinen fysiikka ja matematiikka, Aalto-yliopisto

Diplomi-insinööri, teknillinen fysiikka ja matematiikka, Aalto-yliopisto



Kokemus



10/2024– Siemens

Executive Vice President, Products, Smart Infrastructure Buildings



04/2023–09/2024 Siemens

Senior Vice President and Head of Connected Devices business segment, Smart Infrastructure



09/2020–03/2023 Siemens

Strategiajohtaja, Smart Infrastructure



05/2017–08/2020 Boston Consulting Group

Osakas ja toimitusjohtaja



09/2014–04/2017 KONE

Vice President, Greater China Area New Equipment Business and China Frontline Product Strategy and Marketing



04/2012–08/2014 KONE

Director, Strategy Development



03/2007–04/2012 Boston Consulting Group

Principal

Project Leader

Associate

Consultant



09/2005–02/2007 Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois at Urbana-Champaign

Tutkijatohtori



09/2000–08/2005 Aalto-yliopisto

Tohtoriopiskelija ja tutkijatohtori





Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.



