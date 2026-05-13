Rapala VMC Oyj:n liiketoimintakatsaus Q1 2026: Positiivinen alkuvuosi, jota tukivat uutuustuotteiden lanseeraukset sekä kausitilausten korkea toimitusaste

RAPALA VMC OYJ, yhtiötiedote, 13.5.2026 klo 14.15 EEST

Tammi–maaliskuu (Q1) lyhyesti:

Liikevaihto oli 69,5 MEUR, 6 % yli viime vuoden tason (65,3).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 7,8 MEUR (5,6).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,8 MEUR (-9,3).

Vaihto-omaisuus oli 82,5 MEUR (84,9).

Lähiajan näkymät: Konserni odottaa koko vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton* kasvavan vuodesta 2025.

Toimitusjohtaja Cyrille Viellard: ”Vuosi 2026 käynnistyi vahvasti: liikevaihto kasvoi 13 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna. Kehitystä tukivat onnistuneet uudet tuotelanseeraukset sekä tehokas toimitusketjun hallinta, minkä ansiosta saavutimme rohkaisevan tuloksen jatkuvasta globaalista markkinaepävarmuudesta huolimatta. Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko Rapala VMC:n henkilöstölle sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä tämän vahvan ensimmäisen neljänneksen saavuttamiseksi haastavissa olosuhteissa.

Lippulaivabrändimme Rapalan alla markkinoille tuodut keskeiset uutuustuotteet – kuten CrushCity Mooch Minnow, Claptail, Harvest Shad ja Snare – on otettu erittäin myönteisesti vastaan. Myös Sufix-siimakategoria, joka on johtavassa asemassa punottujen siimojen, monofiilien- ja fluorocarbon-siimojen segmenteissä, jatkoi vahvaa kasvuaan. Kehitystä tuki entisestään Sufix Defcon -fluorocarbon-tuoteperheen lanseeraus.

Rapala CrushCity -pehmytmuoviuistinten vahva kasvu on edelleen lisännyt kysyntää innovatiivisille VMC-jigeillemme. VMC Minnow Shaker, joka palkittiin viime vuonna ICAST-messuilla ”Best Terminal Tackle” -palkinnolla, on onnistuneesti muuntunut vahvaksi kaupalliseksi menestykseksi. Kaikki konsernin brändit hyötyivät positiivisesta kehityksestä koko tuoteportfoliossa, mikä korostaa innovaatiovetoisen strategiamme sekä luotettuihin brändeihin perustuvan portfoliomme vahvuutta.

Pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa valtaosa konsernin liikevaihdosta syntyy, ensimmäinen vuosineljännes on keskeinen ajanjakso jälleenmyyjien valmistautuessa avovesikauteen ja täydentäessä varastojaan. Huolellinen ennakointi ja oikea-aikainen tilaustenhallinta mahdollistivat varhaiset toimitukset ja korkeat toimitusasteet samalla, kun varastotasot pienenivät.

Myönteinen liikevaihdon kehitys yhdistettynä jatkuvaan kustannuskurinalaisuuteen johti kannattavuuden paranemiseen odotusten mukaisesti. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39 % edellisvuoteen verrattuna.

Näkymien osalta suhtaudumme tulevaan varovaisesti geopoliittisen epävakauden sekä nousevien öljyhintojen aiheuttamien inflaatiopaineiden vuoksi. Inflaatiopaineet raaka-aineiden hinnoissa, kuten muoveissa, voivat heijastua kuluttajakysyntään. Tästä huolimatta olemme luottavaisia liiketoimintamme kestävyyteen ja kykyymme parantaa vertailukelpoista liikevoittoa edelleen vuonna 2026.”

Tunnusluvut

Q1 Q1 Muutos FY MEUR 2026 2025 % 2025 Liikevaihto 69,5 65,3 6 % 227,5 Liikevoitto 7,7 6,0 28 % 4,2 % liikevaihdosta 11,1 % 9,1% 1,9% Vertailukelpoinen liikevoitto * 7,8 5,6 39 % 8,4 % liikevaihdosta 11,2% 8,6% 3,7% Liiketoiminnan nettorahavirta -3,8 -9,3 59 % 5,5 Nettovelkaantumisaste % 54,4 % 46,7% 53,5%

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Markkinaympäristö

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaympäristön kehitys oli kokonaisuutena myönteistä, vaikka kehityksessä esiintyi alueellisia eroja. Pohjois-Amerikan markkina säilyi vahvana kestävän kuluttajakysynnän tukemana. Jatkuvasta geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta kuluttajien kiinnostus kalastusta kohtaan pysyi vakaana, ja Pohjois-Amerikassa kuluttajakäyttäytymisen havaittiin olevan suhteellisesti vähemmän herkkää kansainvälisen epävarmuuden vaikutuksille. Euroopan ja Aasian markkinat pysyivät puolestaan vaisuina jatkuvien kauppajännitteiden sekä Euroopassa ja Lähi-idässä meneillään olevien konfliktien vuoksi.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2026

Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuodesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 13 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 8 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 20 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Pohjois-Amerikan myynti oli poikkeuksellisen vahvaa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, mikä johtui osittain tulleihin liittyvistä hinnankorotuksista. Vahva talvikalastuskausi tuki täydennysmyyntiä, ja jälleenmyyjien kiinnostus kesän kalastuskautta kohtaan näkyi vahvana tilauskantana samalla kun jakeluketjun varastotilanne pysyi tasapainoisena. Myynnin kasvua tukivat uusien tuotteiden lanseeraukset, ja kasvu oli laaja-alaista kaikkien keskeisten brändien osalta.

Eurooppa

Myynti Euroopan markkinalla nousi 4 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Kokonaiskysyntä kehittyi suotuisasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikkakin maiden välillä oli merkittäviä eroja. Ensimmäisen vuosineljänneksen ennakkotoimitukset kesän kalastuskaudelle ylittivät viime vuoden tason, vaikka vaimea markkinatilanne alueella jatkui ja jälleenmyyjät keskittyivät kassanhallintaan. Keskittyminen tärkeimpiin brändeihin ja avainasiakassuhteisiin yhdessä hyvän toimitusvarmuuden kanssa tuki myynnin kehitystä. OEM-koukkujen heikompi myynti hidasti myynnin kasvua, mikä johtui pitkälti pehmeämmästä asiakaskysynnästä.

Muu maailma

Muun maailman myynti kasvoi 3 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Myynti jatkui haastavana Aasian markkinoilla globaalien kauppakiistojen heikentäessä kuluttajaluottamusta ja rajoittaessa harkinnanvaraista kuluttamista. Myynnin kasvu alueella tuli kokonaisuudessaan Latinalaisen Amerikan markkinoilta, missä kasvu oli laaja-alaista ja sitä tuki osaltaan uusi Okuma-jakelusopimus Chilessä.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

Q1 Q1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2026 2025 % muutos % 2025 Pohjois-Amerikka 40,5 37,5 8 % 20 % 122,8 Eurooppa 22,7 21,8 4 % 4 % 79,7 Muu maailma 6,3 6,1 3 % 7 % 25,0 Yhteensä 69,5 65,3 6 % 13 % 227,5





Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,2 MEUR edellisestä vuodesta ja oli 7,8 MEUR (5,6). Raportoitu liikevoitto nousi 1,7 MEUR vertailuvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli positiivinen 0,1 MEUR (negatiivinen 0,4) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 11,2 % (8,6) ensimmäisellä kvartaalilla. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli myynnin vahva kasvu. Myyntikate parani hieman ja jatkuva fokus liiketoiminnan kuluissa piti kokonaiskulut edellisen vuoden tasolla.

Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,1 MEUR (0,5). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 MEUR (0,1).

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta parani edellisvuodesta ja oli -3,8 MEUR (-9,3). Käyttöpääoman muutoksella oli 12,7 MEUR negatiivinen (negatiivinen 15,5) vaikutus rahavirtaan. Käyttöpääoma oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kausiluonteisesti korkealla tasolla, mikä johtui pääasiassa myyntiohjelmien ennakkotilauskauden toimituksiin liittyvien myyntisaamisten kasvusta. Ilman käyttöpääoman vaikutusta liiketoiminnan nettorahavirta parani edellisvuodesta ja oli 8,9 MEUR (6,3). Kassavirran vahvistaminen on edelleen konsernin keskeinen painopiste.

Katsauskauden lopussa vaihto-omaisuuden arvo oli 82,5 MEUR (84,9). Valuuttakurssien muutokset laskivat varastoarvoa 2,2 MEUR. Varasto kasvoi Yhdysvaltojen tullien seurauksena, sillä tullikustannukset aktivoituvat varastojen arvoon. Ilman tullien vaikutusta varastot laskivat ja varaston kiertonopeus parani edellisvuodesta.

Investointien nettorahavirta oli -0,9 MEUR (-0,9). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,9 MEUR (1,0) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,0 MEUR (0,1). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja uusien tuotteiden kehitykseen.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 19,6 MEUR. Yritystodistusohjelman liikkeeseen lasketut yritystodistukset olivat 19,0 MEUR (29,0) kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisvuodesta. Testausajankohtana Q1/2026 leveraatiokovenantti oli 3,59. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 21,6 MEUR raportointikauden lopussa.

Tunnusluvut

Q1 Q1 Muutos FY MEUR 2026 2025 % 2025 Liiketoiminnan nettorahavirta -3,8 -9,3 59 % 5,5 Varastoarvo kauden lopussa 82,5 84,9 -3% 84,4 Investointien rahavirta -0,9 -0,9 -3% -2,7 Korollinen nettovelka kauden lopussa 77,7 72,6 7% 72,9 Nettovelkaantumisaste % 54,4 % 46,7 % 53,5% Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47,9 % 48,4 % 49,3%



Lähiajan näkymät 2026 (muuttumattomat)

Rapala VMC Oyj odottaa koko vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan vuodesta 2025.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä 2025.

Laadintaperiaatteet

Tähän liiketoimintakatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Liiketoimintakatsausta ei ole laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin mainita.

Konserni on käyttänyt liiketoimintakatsauksessa samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2025 tilinpäätöksen laatimisessa.

Historialliset tunnusluvut kvartaaleittain 2024–2026

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 MEUR 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 Liikevaihto 58,9 61,7 49,2 51,2 65,3 60,1 54,8 47,2 69,5 Voitto ennen poistoja (EBITDA) 4,5 12,4 2,5 1,7 8,8 6,2 4,3 -3,5 10,4 Liikevoitto/-tappio (EBIT) 1,7 9,4 -0,6 -2,0 6,0 3,1 1,6 -6,5 7,7 Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 2,1 4,1 -0,2 0,2 5,6 3,0 1,5 -1,7 7,8 Varasto 87,0 84,7 83,3 84,2 84,9 82,2 85,2 84,4 82,5 Liiketoiminnan rahavirta 3,1 15,1 4,6 0,5 -9,3 15,5 -1,8 1,1 -3,8 Investointien rahavirta -1,3 7,0 -0,2 -0,9 -0,9 0,1 -0,7 -1,3 -0,9 Korollinen nettovelka kauden lopussa 80,3 59,9 55,9 61,8 72,6 58,6 62,0 72,9 77,7

Helsingissä 13.5.2026

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Cyrille Viellard, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Taloudelliset tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.rapalavmc.com.

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 228 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite