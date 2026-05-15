OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.5.2026 KLO 13.15, SISÄPIIRITIETO





Sisäpiiritieto: Finanssivalvonta on määrännyt Oma Säästöpankki Oyj:lle 400 000 euron yhteisen seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) tiedotti 3.5.2024 Finanssivalvonnan tehneen Yhtiöön liittyvistä epäillyistä arvopaperimarkkinarikoksista esitutkintapyynnön ja samaan aikaan selvittävän tarvetta määrätä Yhtiölle hallinnollisia seuraamuksia. OmaSp tiedotti 11.12.2025, että arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvä esitutkinta ja syyteharkinta ovat päättyneet ja että OmaSp:iin ei ole kohdistettu rangaistusvaatimuksia asiassa.

Yhtiö tiedotti 5.2.2026 Finanssivalvonnan käynnistäneen hallintolain mukaisen kuulemismenettelyn koskien mahdollisten hallinnollisten seuraamusten määräämistä OmaSp:lle. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan oli syytä epäillä, että Yhtiö oli rikkonut tiettyjä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU 2016/347) mukaisia sisäpiiriluetteloita koskevia säännöksiä.

Finanssivalvonta on 15.5.2026 antanut Yhtiölle tiedoksi Yhtiölle määräämänsä 400 000 euron yhteisen seuraamusmaksun, joka liittyy ajankohtiin 7.1.2021-23.6.2021 ja 13.4.2022-13.5.2022. Finanssivalvonnan mukaan OmaSp laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Yhtiö ei myöskään saattanut sisäpiiriluetteloita viipymättä ajan tasalle sen jälkeen, kun henkilöillä ei ollut enää pääsyä sisäpiiritietoon. Lisäksi pankin sisäpiiriluettelot eivät sisältäneet kaikkia sääntelyn edellyttämiä tietoja.

Yhtiö on jo toteuttanut toimenpiteitä sisäpiirihallintonsa kehittämiseksi entistäkin toimivammaksi ja uudistanut sisäpiiriprosessia koskevaa ohjeistustaan sekä lisännyt järjestelmätukea prosesseihin.

Yhtiö kirjaa seuraamusmaksusta toiselle neljännekselle 400 000 euron kertaluontoisen kulun. Seuraamusmaksulla ei ole olennaista vaikutusta Yhtiöön, sen toiminnan tulokseen tai sen taloudelliseen asemaan.

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh. 020 758 3040

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. 040 7500 093

