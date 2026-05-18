Lassila & Tikanoja vahvistaa jätehuollon palveluitaan ostamalla Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja Kempeleen Jätekuljetus Oy:n osakekannan

18.5.2026 13:45

Lassila & Tikanoja on allekirjoittanut 18.5.2026 sopimuksen Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja Kempeleen Jätekuljetus Oy:n osakekannan ostamisesta. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntää.

”Tämä on meille erittäin merkittävä päivä. On hienoa ottaa askel eteenpäin nyt yhdessä L&T:n kanssa”, sanoo Matti Räisänen, Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja Kempeleen Jätekuljetus Oy:n toimitusjohtaja.

”Kaupalla vahvistamme L&T:n jätehuollon ja kierrätyksen palvelutarjoomaa Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä tuemme yhtiömme strategisia kasvutavoitteita”, sanoo Antti Tervo, kasvun ja operaatioiden johtaja L&T:ltä.

Yhtiöiden toiminta jatkuu normaalisti omissa yhtiöissä toistaiseksi. Kauppa ei aiheuta tässä yhteydessä muutoksia Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja Kempeleen Jätekuljetus Oy:n nykyisille asiakkaille. Palvelut jatkuvat entiseen tapaan tuttujen tekijöiden toimesta.





Lisätietoja:

Lassila & Tikanoja

Antti Tervo, johtaja kasvu ja operaatiot

p. 050 349 3702



Kempeleen Siirtokuljetus Oy ja Kempeleen Jätekuljetus Oy

Matti Räisänen, toimitusjohtaja

p. 044 354 2116





Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.



Kempeleen Siirtokuljetus Oy ja Kempeleen Jätekuljetus Oy on vuonna 1980 perustettu jätehuollon ja kierrätyksen palveluihin keskittyvä perheyritys. Yhtiö toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella palvellen sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Vuonna 2025 Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n ja Kempeleen Jätekuljetus Oy:n liikevaihto oli yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 50 henkilöä.