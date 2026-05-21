ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

21.5.2026 KLO 10.30



Orion Pharma julkistaa ensimmäisiä kliinisiä tuloksia Faasi 1/2 TEADES-tutkimuksesta ODM-212-molekyylillä (TEAD-estäjä) 2026 ASCO®-vuosikokouksessa

ODM-212-molekyyli on kehitysvaiheessa oleva suun kautta otettava pan-TEAD-estäjä, joka kohdistuu Hippo-signalointireittiin

Meneillään olevassa kliinisessä tutkimusohjelmassa (TEADES- ja TEADCO-tutkimukset) arvioidaan ODM-212-molekyyliä yksittäishoitona sekä tavanomaisiin lääkehoitoihin yhdistettynä useissa erilaisissa kiinteissä kasvaimissa



Orion Pharma julkistaa ensimmäisiä kliinisiä tuloksia meneillään olevasta kliinisen vaiheen 1/2 TEADES-tutkimuksesta American Society of Clinical Oncology (ASCO®) -vuosikokouksessa, joka järjestetään Chicagossa, Yhdysvalloissa 29.5-2.6.2026. TEADES-tutkimuksessa arvioidaan ODM-212-molekyyliä, joka on suun kautta otettava pienimolekyylinen pan-TEAD-estäjä (TEAD= Transcriptional Enhanced Associate Domain).

TEADES on avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ODM-212-molekyylin turvallisuutta, siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa potilailla, joilla on erilaisia kiinteitä kasvaimia. Tutkimuksessa on mukana sellaisia syöpiä kuten mesoteliooma ja epitelioidi hemangioendoteliooma (EHE), joihin liittyy Hippo-signalointireitin toimintahäiriö.

Orionin esityksen tarkemmat tiedot:

Istunto: Developmental Therapeutics-Molecularly Targeted Agents and Tumor Biology (Hall A)

Developmental Therapeutics-Molecularly Targeted Agents and Tumor Biology (Hall A) Abstraktin numero: 3111

3111 Esityksen ajankohta: 30.5.2026, klo 13:30–16:30 CDT

Konferenssissa esitetään tuloksia Faasi 1 -tutkimuksesta.

”Tuleva esityksemme ASCO®-kokouksessa on tärkeä etappi ODM-212-molekyylille, joka on kliinisessä kehitysvaiheessa oleva pan-TEAD-estäjä”, sanoo Orion Pharman Executive Vice President, Research & Development, professori Outi Vaarala. ”Odotamme innolla pääsevämme jakamaan alustavia tuloksia TEADES-tutkimuksesta ja kertomaan meneillään olevasta ODM-212-molekyylin kehityksestä potilailla, joilla on kiinteitä kasvaimia ja suuri tarve uusille hoidoille.”

TEADES-tutkimus

TEADES on kliinisen vaiheen 2 avoin monikeskustutkimus, johon otetaan mukaan enintään 300 potilasta, joilla on joko MPM, EHE tai jokin muu kiinteä kasvain sekä Hippo-signalointireitin toimintahäiriö. Tutkimukseen mukaan otettavien potilaiden tauti etenee vakiintuneesta hoidosta huolimatta eikä heillä ei ole muita vakiohoitovaihtoehtoja jäljellä. Tutkimuksen ensisijaiset päämuuttujat ovat turvallisuus ja siedettävyys, toissijaisia päämuuttujia ovat yleinen hoitovaste (overall response rate, ORR), taudin etenemisestä vapaa elinaika (progression free survival, PFS) sekä kokonaiselinaika (overall survival, OS). Maailmanlaajuinen tutkimus tehdään johtavissa syöpäkeskuksissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

ODM-212-molekyyli

ODM-212 on Orion Pharman kehittämä suun kautta otettava pienimolekyylinen pan-TEAD-estäjä (TEAD= Transcriptional Enhanced Associate Domain). Se kohdistuu Hippo-signalointireittiin, joka säätelee solujen kasvua ja elinten kokoa. Tämän reitin säätelyhäiriöt - erityisesti YAP/TAZ-aktivoitumisen kautta - voivat johtaa kasvainten hallitsemattomaan kasvuun ja resistenssiin syöpähoitoja vastaan. ODM-212 vaikuttaa estämällä TEAD-transkriptiotekijöitä, häiritsemällä YAP-TEAD-proteiini-proteiini-interaktioita ja estämällä TEAD:n auto-palmitoylaatiota, joka on välttämätöntä TEAD:n toiminnalle.

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.