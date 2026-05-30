ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.5.2026 KLO 21.30



Orion Pharma julkisti ensimmäiset tulokset Faasi 1/2 TEADES-tutkimuksesta ODM-212-molekyylillä (TEAD-estäjä) potilailla, joilla on kiinteitä kasvaimia ja edennyt syöpä

Tulokset esiteltiin vuoden 2026 American Society of Clinical Oncology (ASCO®) -vuosikokouksessa ja ne osoittavat, että ODM-212-molekyyli oli hyvin siedetty. Valkuaisen erittyminen virtsaan (proteinuria) oli yleisin hoitoon liittyvä haittatapahtuma.

ODM-212-molekyyli näytti alustavia merkkejä tehosta sellaisissa kasvaimissa, joihin Hippo-signalointireitin toimintahäiriö vaikuttaa. Tällaisia syöpiä ovat esimerkiksi mesoteliooma ja epiteiloidi hemangioendoteliooma (EHE).

Meneillään olevassa kliinisessä tutkimusohjelmassa arvioidaan ODM-212-molekyyliä yksittäishoitona sekä tavanomaisiin lääkehoitoihin yhdistettynä useissa erilaisissa kiinteissä kasvaimissa.



Orion Pharma on julkistanut ensimmäiset vaiheen 1 tulokset meneillään olevasta kliinisen vaiheen 1/2 avoimesta monikeskustutkimuksesta, jossa arvioidaan ODM-212-molekyylin, joka on suun kautta otettava pienimolekyylinen pan-TEAD-estäjä (TEAD= Transcriptional Enhanced Associate Domain), turvallisuutta, siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa potilailla, joilla on erilaisia kiinteitä kasvaimia. Tulosten perusteella ODM-212-molekyyli oli hyvin siedetty. Annosta rajoittavia toksisuuksia (DLT, dose limiting toxicities) ei havaittu eikä suurinta siedettyä annosta (MTD, maximum tolerated dose) pystytty määrittämään. Yleisin hoitoon liittynyt haittatapahtuma oli valkuaisen erittyminen virtsaan (proteinuria) (19,7 prosentilla potilaista), joka oli hoidettavissa ja joka johti hoidon muokkaamiseen 7,9 prosentilla potilaista. Muut yleiset haittatapahtumat olivat lipaasin (ruoansulatusentsyymi) lisääntynyt tuotanto (15,8 %) ja pahoinvointi (10,5 %).

RECIST 1.1 -kriteerien mukaisesti arvioituna hoitovaste havaittiin useilla eri annoksilla kokonaisvasteprosentin (overall response rate1, ORR) ollessa 15,6. Pääasiassa hoitovaste havaittiin potilailla, joilla oli joko mesoteliooma (ORR 27,8 %, taudin hallinta-aste2 DCR 77,8 %) tai EHE (ORR 22,2 %, DCR 100 %). Tulokset julkistettiin vuoden 2026 American Society of Clinical Oncology (ASCO) -vuosikokouksessa, joka järjestetään Chicagossa, Yhdysvalloissa 29.5.-2.6.2026.

“ODM-212-molekyylillä havaittu turvallisuusprofiili ja alustavat merkit kliinisestä tehosta etenkin vaikeasti hoidettavissa mesotelioomassa ja EHEssä kannustavat ja rohkaisevat meitä”, sanoo Orion Pharman Executive Vice President, Research & Development, professori Outi Vaarala. ”Nämä tulokset osoittavat, että ODM-212-molekyylin kliinistä kehitystä kannattaa jatkaa sekä yksittäis- että yhdistelmähoitona”.

TEADES-tutkimuksen Faasi 2 -vaihe on parhaillaan meneillään. Siihen otetaan mukaan enintään 300 potilasta, joilla on joko pahanlaatuinen keuhkopussin syöpä (MPM), EHE tai jokin muu kiinteä kasvain sekä Hippo-signalointireitin toimintahäiriö. Tutkimukseen mukaan otettavien potilaiden tauti etenee vakiintuneesta hoidosta huolimatta eikä heillä ei ole muita vakiohoitovaihtoehtoja jäljellä. Toinen meneillään oleva Faasi 1/2 -tutkimus TEADCO arvioi ODM-212-molekyyliä mesoteliooman, KRAS G12C -mutaation omaavan ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) sekä haimasyövän hoidossa yhdessä vakiintuneiden hoitojen kanssa.

TEADES-tutkimus

TEADES on kliinisen vaiheen 2 avoin monikeskustutkimus, johon otetaan mukaan enintään 300 potilasta, joilla on joko MPM, EHE tai jokin muu kiinteä kasvain sekä Hippo-signalointireitin toimintahäiriö. Tutkimukseen mukaan otettavien potilaiden tauti etenee vakiintuneesta hoidosta huolimatta eikä heillä ei ole muita vakiohoitovaihtoehtoja jäljellä. Tutkimuksen ensisijaiset päämuuttujat ovat turvallisuus ja siedettävyys, toissijaisia päämuuttujia ovat yleinen hoitovaste (overall response rate, ORR), taudin etenemisestä vapaa elinaika (progression free survival, PFS) sekä kokonaiselinaika (overall survival, OS). Maailmanlaajuinen tutkimus tehdään johtavissa syöpäkeskuksissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

ODM-212-molekyyli

ODM-212 on Orion Pharman kehittämä suun kautta otettava pienimolekyylinen pan-TEAD-estäjä (TEAD= Transcriptional Enhanced Associate Domain). Se kohdistuu Hippo-signalointireittiin, joka säätelee solujen kasvua ja elinten kokoa. Tämän reitin säätelyhäiriöt - erityisesti YAP/TAZ-aktivoitumisen kautta - voivat johtaa kasvainten hallitsemattomaan kasvuun ja resistenssiin syöpähoitoja vastaan. ODM-212 vaikuttaa estämällä TEAD-transkriptiotekijöitä, häiritsemällä YAP-TEAD-proteiini-proteiini-interaktioita ja estämällä TEAD:n auto-palmitoylaatiota, joka on välttämätöntä TEAD:n toiminnalle.

Yhteyshenkilö tiedotusvälineille:

Christina Weber-Villumsen, Vice President, Corporate Communications, Brand & Public Affairs

Puh. +358 50 4635247

Yhteyshenkilö sijoittajille:

Tuukka Hirvonen, Head of Investor Relations

Puh. +358 10 426 2721

Lyhenteet

1 ORR: Kokonaisvasteprosentti (ORR) määritellään niiden potilaiden osuudeksi, jotka kokevat joko täydellisen vasteen (CR) tai osittaisen vasteen (PR) hoitoon. Täydellinen vaste tarkoittaa, että kaikki havaittavat merkit kasvaimesta katoavat. Osittaisella vasteella tarkoitetaan kasvaimen koon pienenemistä.

2 DCR: Taudin hallinta-aste (DCR) onkologiassa viittaa niiden potilaiden prosenttiosuuteen, joiden syöpä kutistuu tai pysyy vakaana hoidon jälkeen. Se edustaa täydellisten vasteiden (CR), osittaisten vasteiden (PR) ja vakaan taudin (SD) summaa.

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.