KH Group Oyj

Pörssitiedote 5.5.2026 klo 8.00

KH Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026: Kasvu jatkui, mutta kannattavuus heikkeni kausiluonteisesti hiljaisella neljänneksellä

Tämä on tiivistelmä vuoden 2026 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com.

KH Group tammi–maaliskuu 2026

Liikevaihto oli 44,6 (41,8) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,1 (0,2) milj. euroa.

Liikevoitto oli -1,4 (-0,1) milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli -2,9 (-0,4) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,05 (-0,01) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 0,81 (0,85) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -5,1 % (-43,4 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 9,0 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 161,8 % (291,3 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 141,7 % (187,9 %)

Toimitusjohtaja Carl Haglund:

Konsernin liikevaihto kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin kannattavuus oli sen sijaan hieman heikompi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Näkymä koko vuodelle 2026 on kuitenkin ennallaan, sillä KH Koneiden näkymä vuoden toiselle vuosineljännekselle, jo tehtyjen kauppojen valossa, on varsin positiivinen. Nordic Rescue Groupin osalta ensimmäinen vuosineljännes oli monella tapaa positiivinen. Myönteinen kehitys uusien tilausten osalta jatkui ja näkymä vuosille 2026 ja 2027 on edelleen erittäin hyvä. Yksi isompi toimitus viivästyi maaliskuun lopulta huhtikuulle, mikä vaikutti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Koko vuoden ennuste Nordic Rescue Groupin osalta on edelleen ennallaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia KH Groupissa oli konsernin uudelleenrahoitus, joissa rahoittajina toimivat kotimaiset pankki- ja vakuutusyhtiöt. Vakuudelliset rahoitussopimukset ovat suuruudeltaan 33,5 miljoona ja sisältävät yhteensä 20,5 milj. euron määräaikaiset lainat ja 13,0 milj. euron valmiusluottolimiitit. Rahoitussopimusten kesto on kaksi vuotta ja ne sisältävät yhden vuoden jatko-option rahoittajien suostumuksella. Uusi rahoitusjärjestely korvaa aiemmat KH-Koneiden ja Nordic Rescue Groupin rahoitussopimukset. Järjestelyn ansiosta olemme nyt uudelleenrahoittaneet koko konsernin ja myös korvanneet osan lyhytaikaisesta rahoituksesta. Rahoitusjärjestely varmistaa rahoituspohjan liiketoimintojen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tukee yhtiön kasvua.

Henkilöstön osalta ensimmäinen vuosineljännes toi mukanaan muutoksen, kun yhtiö tiedotti, että talousjohtaja Tommi Rötkin jättää tehtävänsä viimeistään kesäkuussa. Uuden talousjohtajan haku on edennyt hyvin ja yhtiölle haetaan uutta talousjohtajaa, joka taustoiltaan tukee konsernin strategista suuntaa konekauppaan keskittyvänä pörssiyhtiönä. KH-Koneiden uusi vetäjä Tuomas Myllynen, jonka palkkaamisesta yhtiö kertoi talvella, aloittaa tehtävässään 1.6.2026.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

Strategiamme mukaisesti tavoittelemme arvonluontia kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Sekä KH-Koneiden että NRG:n liiketoimintoja kehitetään osana maanrakennuskoneisiin ja pelastusajoneuvoihin keskittyvää konsernia.

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Ohjeistus vuodelle 2026 on seuraava: yhtiö arvioi, että vuonna 2026 sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto kasvavat verrattuna vuoteen 2025.

KH GROUP OYJ



Carl Haglund

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.

