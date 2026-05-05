HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2026 KLO 10.55

Sisäpiiritieto: Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2027 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI VÄLITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISU, JAKELU TAI VÄLITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj (”Huhtamäki”) julkistaa aikeensa laskea liikkeeseen euromääräinen ja kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma) puitteissa (”Uudet Velkakirjat” tai ”Uusi Joukkovelkakirjalaina”) markkinatilanteen niin salliessa. Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskettavan määrän odotetaan olevan 300 000 000 euroa. Nordea Bank Abp, Citigroup Global Markets Europe AG, Danske Bank A/S ja Standard Chartered Bank AG toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisäksi, 5.5.2026 päivätyssä ostotarjousmuistiossa ("Ostotarjousmuistio") esitettyjen tarjous- ja jakelurajoitusten sekä ehtojen mukaisesti, Nordea Bank Abp (”Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään jäljempänä esitetyssä taulukossa listatun, Huhtamäen liikkeeseen laskeman vuonna 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) velkakirjojen (”Velkakirjat”) haltijat tarjoamaan Velkakirjansa ostettavaksi Tarjouksentekijän toimesta käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”).

Se, hyväksyykö Tarjouksentekijä ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat, on ehdollinen rajoituksetta, (i) Uuden Joukkovelkakirjalainan onnistuneelle hinnoittelulle, (ii) sille, allekirjoittavatko muun muassa Huhtamäki ja järjestäjäpankit, toimien Uusien Velkakirjojen ostamista ja merkitsemistä koskevan merkintäsopimuksen pääjärjestäjien ominaisuudessa, kyseisen merkintäsopimuksen, ja (iii) sille, onko kyseinen merkintäsopimus täysimääräisesti voimassa Selvityspäivänä, kuten Ostotarjousmuistiossa on tarkemmin kuvattu (”Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto”).

Tarjousaika päättyy 12.5.2026 klo 16.00 (Suomen aikaa) (alisteisena Tarjouksentekijän oikeudelle jatkaa, avata uudelleen, muuttaa ja/tai lopettaa Takaisinostotarjous), ja Takaisinostotarjous tehdään Ostotarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaan.

Tässä tiedotteessa käytetyillä, mutta määrittelemättömillä isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Ostotarjousmuistiossa.

Mikäli Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy tai Tarjouksentekijä luopuu siitä ja muut Ostotarjousmuistiossa mainitut ehdot täyttyvät, Tarjouksentekijä maksaa Ostotarjousvastikkeen alla kuvatun mukaisesti, sekä kertyneet ja maksamattomat korot alkaen (ja mukaan lukien) välittömästi edeltävästä koronmaksupäivästä, jona korkoa maksettiin Velkakirjoille, tarjouksen Selvityspäivään asti (mutta pois lukien tarjouksen Selvityspäivä) niiden Velkakirjojen osalta, jotka on hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti siten kuin Ostotarjousmuistiossa on kuvattu.

Joukkovelkakirjalainan kuvaus ISIN-koodi Jäljellä oleva velkapääoma Takaisinostotarjouksen kohteena oleva määrä Ostohinta 100 000 euron nimellisarvoa kohden (prosenttia Velkakirjojen nimellisarvosta) 500 000 000 euroa

4,250 % senioriehtoinen vakuudeton 9.6.2027 erääntyvä joukkovelkakirjalaina FI4000523550 375 000 000 euroa Enintään 250 000 000 euroa Velkakirjojen velkapääomasta (tai muu Tarjouksentekijän yksinomaisen harkintansa mukaan määrittämä määrä). 101 300 euroa (101,30 prosenttia)

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen tarjouksentekijänä, järjestäjäpankkina ja asiamiehenä, ja Citigroup Global Markets Europe AG toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina.

Yhteystiedot:

Järjestäjäpankit:

Citigroup Global Markets Europe AG:

puh. +44 20 7986 8969

sähköposti: liabilitymanagement.europe@citi.com

Nordea Bank Abp:

puh. +45 6136 0379

sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Takaisinostotarjouksen asiamies:

Nordea Bank Abp:

puh. +45 6136 0379

sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com



Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä



Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Huomautus

Tämä tiedote on luettava yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen Takaisinostotarjousta koskevan päätöksen tekemistä. Jos Velkakirjojen haltija on epävarma Ostotarjousmuistion sisällöstä tai siitä, miten hänen tulisi toimia, häntä suositellaan kääntymään oman taloudellisen, kirjanpidollisen, sääntelyyn liittyvän tai oikeudellisen neuvonannon, mukaan lukien veroseuraamukset, osalta välittömästi oman ulkopuolisen talous-, vero- tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen. Henkilöiden, joiden Velkakirjat ovat välittäjän, pankin, säilytysyhteisön tai muun asiamiehen hallussa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos he haluavat myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion julkaisu, jakelu tai välittäminen tietyissä maissa voi olla lailla rajoitettu, eikä Takaisinostotarjous muodosta tarjousta Velkakirjojen haltijoille maissa, joissa rekisteröinti- tai muut vaatimukset tekisivät tällaisen tarjouksen laittomaksi. Tarjouksentekijä, Järjestäjäpankit tai Huhtamäki eivät anna suositusta Velkakirjojen haltijoille siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, lausunnot ja mielipiteet eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Uusia Velkakirjoja, Velkakirjoja tai muita arvopapereita, eivätkä ne muodosta osaa tällaisesta tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä, eikä Uusia Velkakirjoja myydä missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ilman rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai kelpoisuuden saamista tällaisen maan arvopaperilainsäädännön nojalla.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä sitä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) Regulation S -säännöksessä (kukin ”Yhdysvaltalainen henkilö”)), eikä sitä voi hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloista tai Yhdysvaltain postin välityksellä tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tämä käsittää rajoituksetta faksin, sähköpostit, teleksin, puhelut, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Takaisinostotarjousta ei voi hyväksyä tällaisella tavalla, keinolla tai laitteella Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta tai Yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion kopioita tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa (mukaan lukien, rajoituksetta, säilytysyhteisöjen, edunvalvojien, trusteen tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa sijaitseville tai asuville henkilöille tai Yhdysvaltalaisille henkilöille. Henkilöt, jotka vastaanottavat tämän tiedotteen tai Ostotarjousmuistion, eivät saa postittaa, lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa niitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvän henkilön katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, Takaisinostotarjouksen asiamiehelle ja Järjestäjäpankeille noudattavansa näitä rajoituksia. Kaikki väitetyt Takaisinostotarjoukseen liittyvät hyväksymiset Velkakirjojen osalta, mitkä ovat suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, ovat mitättömiä, ja kaikki väitetyt Takaisinostotarjouksen hyväksymiset, jotka on tehty Yhdysvaltalaisen henkilön tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön toimesta, tai tällaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivan henkilön toimesta tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön tai sellaisen asiamiehen, luottamusmiehen tai muun välittäjän toimesta, joka toimii epäitsenäisesti päämiehen lukuun ja tämän ohjeiden mukaan Yhdysvalloissa, on mitätön, eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion ja muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien toimittamista ei tehdä, eikä toimivaltainen henkilö ole hyväksynyt tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (”FSMA”) kohdan 21 mukaisesti. Näin ollen tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaeta eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien tiedottaminen rahoitusmarkkinointina tehdään vain: (1) niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmän piiriin (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, (jäljempänä ”Financial Promotion -‑määräys”) 19(5) artiklassa on määritelty), tai (2) henkilöille, jotka kuuluvat Financial Promotion -määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, tai (3) muille henkilöille, joille ne voidaan muutoin laillisesti toimittaa Financial Promotion -määräyksen nojalla.

Italia: Takaisinostotarjousta, Ostotarjousmuistiota tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n (”CONSOB”) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998 annetun Italian lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momenttien 3 ja 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Velkakirjoja ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB-regulaation No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten ja CONSOB:n ja Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Ranska: Tätä tiedotetta tai Takaisinostotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti yleisölle Ranskan tasavallassa (”Ranska”). Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa jakaa Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-kohdassa määritellylle ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja Ranskan Code monetaire et financier Artiklojen L.411-1 ja L.411-2 mukaisesti. Ostotarjousmuistiota ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiers’n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Uudet Velkakirjat: Uusien Velkakirjojen ostamista koskevan sijoituspäätöksen tulee perustua yksinomaan kunkin sijoittajan omaan arvioon ja analyysiin Huhtamäestä ja Uusista Velkakirjoista perustuen (i) 21.8.2025 päivätyssä perusesitteessä (”Perusesite”) täydennettynä 30.4.2026 päivätyllä perusesitteen täydennysasiakirjalla (”Perusesitteen Täydennysasiakirja”); ja (ii) Uuden Joukkovelkakirjalainan yhteydessä laadittavissa lopullisissa ehdoissa (”Lopulliset Ehdot”) esitettyihin tietoihin, eikä muihin kuin Perusesitteessä ja Perusesitteen Täydennysasiakirjassa oleviin lausuntoihin tule luottaa. Perusesite ja Perusesitteen Täydennysasiakirja ovat saatavilla Euronext Dublin ‑nimellä toimivan Irish Stock Exchange plc:n internetsivustolla (https://live.euronext.com/). Uusia Velkakirjoja ei tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa. Mikään tässä tiedotteessa tai Ostotarjousmuistiossa ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Uusia Velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muissa maissa. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten mukaisesti tai poikkeusta kyseisistä vaatimuksista. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään, Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) tai heidän lukuunsa tai hyväkseen. Lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä tiedotetta, Lopullisia Ehtoja ja Perusesitettä, täydennettynä Perusesitteen Täydennysasiakirjalla, jaetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 -säädöksen liitteen 1 kohdassa 15 määriteltyjä "ammattimaisia sijoittajia" ja joilla on sijoituksia koskevaa ammatillista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisesti, sekä henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) artiklan soveltamisalaan (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat henkilöt"). Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenvaltioissa tämä tiedote, Lopulliset Ehdot ja Perusesite, täydennettynä Perusesitteen Täydennysasiakirjalla, on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia "ammattimaisia sijoittajia". Uusiin Velkakirjoihin liittyvä sijoitus tai sijoitustoiminta on saatavilla ainoastaan (i) Yhdistyneessä kuningaskunnassa Asiaankuuluville henkilöille ja (ii) ETA-alueella ammattimaisille sijoittajille, ja siihen ryhdytään ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa kunkin edellä mainitun kohdan (i) ja (ii) osalta.

Tietoja Uusien Velkakirjojen vaatimustenmukaisuudesta: Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR / MiFID II – vain ammattilaisille / ECP:ille / Ei PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan CCI KID / tuoteyhteenvetoa – Tuotteen kohdemarkkina (Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR / MiFID II ‑tuotteiden hallinnointi) on vain vaatimukset täyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). Ei myyntiä Yhdistyneen kuningaskunnan tai ETA-alueen yksityissijoittajille; avaintietoasiakirjaa tai tuoteyhteenveto ei ole laadittu eikä tulla laatimaan. Lisätietoja on Perusesitteessä ja sitä täydentävässä Perusesitteen Täydennysasiakirjassa.