OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.06.2026 KLO 20.45 MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT



S&P Global Ratings vahvisti Oma Säästöpankki Oyj:n BBB/A-2 luottoluokituksen ja piti näkymän negatiivisena

S&P Global Ratings (S&P) vahvisti 10.06.2026, että Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus säilyy ennallaan tasolla BBB/A-2. S&P odottaa OmaSp:n luottokannan laadun paranevan vaiheittain seuraavien 24 kuukauden aikana. S&P arvioi myös, että Yhtiön taloudellinen asema säilyy vakaana.

S&P antoi samalla OmaSp:lle lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varainhankinnan Resolution Counterparty Rating -luokitukseksi (RCR) BBB+/A-2.

S&P päätti myös pitää OmaSp:n luottoluokituksen näkymän negatiivisena. S&P:n mukaan negatiivinen näkymä heijastaa riskiä siitä, että luottokannan laatu heikkenee ja luottotappiovaraukset kasvavat normaalitason tappioita suuremmiksi.

S&P:n tiedote tulee olemaan luettavissa osoitteessa www.omasp.fi Sijoittajat > Velkasijoittajat > Luottoluokitus.

Oma Säästöpankki Oyj



Lisätietoja

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh. +358 20 758 3040, karri.alameri@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093 pirjetta.soikkeli@omasp.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

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OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.