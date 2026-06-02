Marimekko Oyj, Pörssitiedote 2.6.2026 klo 15.00





Muutoksia Marimekon johdossa – Karolin Stjerna johtoryhmän jäseneksi ja operatiiviseksi johtajaksi vastuualueenaan toimitusketjun johtaminen



Karolin Stjerna, 46, on tänään nimitetty Marimekon johtoryhmän jäseneksi ja operatiiviseksi johtajaksi vastuualueenaan Marimekon toimitusketjun johtaminen ja kehittäminen (COO, Supply Chain). Hän aloittaa tehtävässä 8.6.2026 ja raportoi toimitusjohtajalle.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Stjerna on ennen Marimekkoa työskennellyt tanskalaisen muotiyhtiö Gannin operaatioista vastaavana johtajana (COO) ja johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut useissa hankinta- ja logistiikkaketjuun sekä asiakaspalveluun liittyvissä johtotehtävissä Gannilla ja L’Oréalilla.

Marimekko on päättänyt eriyttää toimitusketjuun ja tuoteportfolion hallintaan liittyvät toimintonsa. Viime vuosien aikana toimitusketjun strateginen rooli yhtiön menestyksessä on korostunut entisestään koko ajan dynaamisemmassa ja erilaisten epävarmuustekijöiden värittämässä toimintaympäristössä. Saman aikaisesti yhtiö näkee panostuksien strategiseen tuoteportfolion hallintaan sekä sen nostamisen brändin rakentamisen keskiöön tukevan kansainvälisen kasvun vauhdittamista.

Jatkossa toimitusketjusta vastaava operatiivinen johtaja vastaa Marimekon tuotekehityksestä, hankinnasta, laadunvalvonnasta, logistiikasta ja Herttoniemen oman kangaspainon toiminnasta. Merchandising-tiimi puolestaan huolehtii tuoteportfolion hallinnasta ja kehittämisestä Marimekko-brändin, liiketoimintatavoitteiden ja globaalien markkinatarpeiden mukaisesti. Marimekko käynnistää prosessin merchandising-tiimin johtajan rekrytoimiseksi. Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko toimii tiimin väliaikaisena esihenkilönä.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Karolinin tervetulleeksi johtoryhmämme jäseneksi. Hänen monipuolinen kokemuksensa alallamme globaalien operaatioiden johtamisesta kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi on meille suuri vahvuus kasvupolullamme. Toimitusketjun strategisella johtamisella on nykyisin entistäkin tärkeämpi rooli Marimekon tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamisessa sekä toimintamme tuottavuuden, joustavuuden ja ketteryyden kehittämisessä”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Toimitusketjusta ja tuotteista Marimekossa vastannut Tina Broman lopettaa tehtävässään (CSCPO) ja johtoryhmän jäsenenä 2.6.2026. Asiasta on sovittu yhteisymmärryksessä.

”Haluan lämpimästi kiittää Tinaa hänen vuosistaan Marimekossa ja merkittävästä panoksestaan kasvustrategiamme edellytysten rakentamisessa. Tinan johdolla Marimekon hankinta, oma tuotanto ja logistiikka sekä tuotekehitys ja -portfolion hallinta on nostettu uudelle tasolle. Yhdessä tiiminsä kanssa Tina on luonut meille vahvan perustan siirtyä nyt uuteen vaiheeseen globaalin toimitusketjumme sekä tuoteportfoliomme johtamisessa Marimekon SCALE-strategian mukaisesti”, Alahuhta-Kasko sanoo.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite