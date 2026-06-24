OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.06.2026 KLO 14.00, SISÄPIIRITIETO

Finanssivalvonta on arvioinut Oma Säästöpankki Oyj:n toimintaa ajanjaksolla 19.12.2018–4.2.2025 ja käynnistänyt hallintolain mukaisen kuulemismenettelyn

Finanssivalvonta on 23.6.2026 toimittanut Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp tai Yhtiö) hallintolain mukaisen kuulemiskirjeen, joka liittyy pankin luottoriskien hallintaan, hallinto- ja ohjausjärjestelmiin sekä suurten asiakasriskien raportointiin. Finanssivalvonta on arvioinut OmaSp:n toimintaa ajanjaksolla 19.12.2018–4.2.2025.

Kuulemiskirjeessä esitetyn Finanssivalvonnan arvion mukaan suurimpaan asiakaskokonaisuuteen liittyvä 25 prosentin viranomaisrajan ylitys on koskenut ajanjaksoa vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä vuoden 2024 kolmanteen neljännekseen. Finanssivalvonnan tarkastelemien korjattujen tietojen perusteella suurimman asiakaskokonaisuuden vastuut ovat olleet alle 25 prosentin raja-arvon vuoden 2024 neljännestä neljänneksestä alkaen.

Finanssivalvonta arvioi, täyttyvätkö edellytykset hallinnollisten seuraamusten, kuten seuraamusmaksun tai julkisen varoituksen määräämiselle.

OmaSp käy parhaillaan läpi kuulemiskirjettä ja tulee antamaan asiassa vastineensa Finanssivalvonnalle määräajassa. OmaSp on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Finanssivalvonnan kanssa, ja ryhtynyt vuonna 2024 toimenpiteisiin luottoriskien hallinnan, raportointikäytäntöjen sekä sisäisten prosessien kehittämiseksi.

OmaSp varautuu mahdollisesti tuleviin Finanssivalvonnan asettamiin seuraamuksiin ja on tehnyt 2,5 miljoonan euron kuluvarauksen vuoden 2026 toiselle neljännekselle. Yhtiö tiedottaa erikseen Finanssivalvonnan päätöksestä ja sen mahdollisista vaikutuksista Yhtiöön, kun Finanssivalvonta on antanut asiasta päätöksen.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh. +358 45 656 5250

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 7500 093

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

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OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien sekä jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.