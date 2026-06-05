Nokia Oyj

Pörssitiedote

5.6.2026 klo 13:30



Nokia laskee liikkeelle 500 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ja hakee sen listaamista Euronext Dublinin arvopaperipörssiin

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA TÄMÄN TIEDON JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Espoo - Nokia Oyj on tänään laskenut liikkeelle nimellisarvoltaan 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina") EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmansa (Euro Medium Term Note) puitteissa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 5.6.2032 ja sen kiinteä vuosittainen kuponkikorko on 3,625 prosenttia.

Hakemus on jätetty Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin arvopaperipörssin säännellyllä markkinalla.

Nokia käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien 500 miljoonan euron suuruisen 3,125 prosentin toukokuussa 2028 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun (make whole -lunastus) sen ehtojen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ TIETOA



Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus tehdä ostotarjous, eikä Joukkovelkakirjalainaa myydä sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi kyseisen valtion tai alueen sovellettavan arvopaperilainsäädännön tai muiden lakien vastaista.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity, eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalakien Securities Act of 1933 muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti eikä Joukkovelkakirjalainaa saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi (kuten on määritelty yhdysvaltalaisessa Regulation S -säännöksessä) paitsi tietyissä transaktioissa, joihin sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta.Joukkovelkakirjalainaan sovelletaan Yhdysvaltain verolainsäädännön vaatimuksia, eikä sitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai sen hallintoalueilla tai Yhdysvaltojen kansalaisille, paitsi yhdysvaltalaisten säännösten sallimissa tapauksissa.



MiFID II -direktiivi ja Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR -asetus (UK MiFIR) – vain ammattimaiset asiakkaat / hyväksyttävät vastapuolet / ei Euroopan talousalueen (ETA) PRIIPs-sääntelyn avaintietoasiakirjaa (KID) tai Yhdistyneen kuningaskunnan CCI tuoteyhteenvetoa. Valmistajan kohdemarkkinoita (MIFID II ja UK MiFIR tuotevalvonta) ovat vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). ETA-alueen PRIIPs-sääntelyn avaintietoasiakirjaa (KID) tai Yhdistyneen kuningaskunnan CCI tuoteyhteenvetoa ei ole laadittu, koska tuotetta ei tarjota yksityissijoittajille ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



Joukkovelkakirjalainan myynninedistämistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa rajoittaa rahoituspalveluja ja markkinoita koskeva Financial Services and Markets Act 2000 laki (FSMA), joten Joukkovelkakirjalainaa ei markkinoida yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä ilmoitus on tarkoitettu jaettavaksi ja kohdistettavaksi vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 säädöksen artiklan 19(5), muutoksineen, ("rahoitustuotteiden markkinointisäädös") piiriin kuuluviin sijoituksiin liittyvistä asioista, (ii) jotka kuuluvat rahoitustuotteiden markkinointisäädöksen artiklan 49(2)(a)-(d) (nettoarvoltaan suuret yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne.) piiriin tai (iii) joille voidaan muuten laillisesti välittää kutsu tai kannustin osallistua FSMA-lain kohdassa 21 tarkoitettuun sijoitustoimintaan arvopapereiden liikkeeseenlaskun tai myynnin yhteydessä (kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhteisnimityksellä "relevantit henkilöt"). Tämä ilmoitus on kohdistettu vain relevanteille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä muiden Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien pidä toimia ilmoituksen mukaisesti tai luottaa sen tietoihin.

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