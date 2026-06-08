Sisäpiiritieto: Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt noin 28 miljoonan euron kokonaan taatusta merkintäoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

Suominen Oyj, sisäpiiritieto, 8.6.2026 klo 15.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suominen Oyj (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Suominen”) tiedotti 18.5.2026 suunnittelevansa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia. Suomisen hallitus on tänään 8.6.2026 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt noin 28 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jossa se tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäoikeuksien nojalla merkittäväksi enintään 77 121 272 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) nykyisten osakeomistusten suhteessa (”Osakeanti”). Merkintähinta on 0,36 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita.

Osakeannin tavoitteena on turvata rahoitus Yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävän Full Potential -ohjelman (kuten määritelty alempana) toteutukselle ja vahvistaa yhtiön pääomarakennetta. Osakeannista saatavilla varoilla Yhtiö suunnittelee osana Full Potential -ohjelmaa tekevänsä kohdennettuja matalariskisiä investointeja kohteisiin, joita tukevat vahvat kysyntänäkymät ja asiakassuhteet. Lisäksi Yhtiö aikoo toteuttaa rakenteellisia kannattavuustoimia, jotka keskittyvät matalakatteisten volyymien pienentämiseen ja kiinteiden kustannusten leikkaamiseen, sekä vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Yhtiö julkistaa Osakeannin ehdot tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeanti lyhyesti

Suominen pyrkii keräämään Osakeannilla noin 28 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 77 121 272 Uutta Osaketta.

Suomisen osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena 58 259 219 nykyisestä osakkeesta enintään 135 380 491 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 57,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Suomisen osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (” Euroclear Finland ”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 10.6.2026 (” Täsmäytyspäivä ”), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (” Merkintäoikeus ”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 10.6.2026 (” ”), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (” ”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Kutakin kolmea (3) Merkintäoikeutta kohti voi merkitä neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan.

Merkintähinta on 0,36 euroa Uudelta Osakkeelta (” Merkintähinta ”). Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

”). Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ensimmäinen Yhtiön osakkeiden kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 9.6.2026.

Merkintähinta sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen noin 45,1 prosentin laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Yhtiön osakkeen päätöskurssiin välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (5.6.2026) Nasdaq Helsinki Oy:ssä (” Helsingin Pörssi ”).

”). Merkintäaika alkaa 15.6.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 29.6.2026 klo 16.30 Suomen aikaa (ˮ Merkintäaika ˮ). Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

ˮ). Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 15.6.2026 klo 10.00 ja 23.6.2026 klo 18.30 välisenä aikana.

Yhtiö julkaisee arviolta 30.6.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin alustava tulos. Osakeannin lopullinen tulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä julkistetaan arviolta 2.7.2026.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (” Väliaikaiset Osakkeet ”) merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä omana osakelajinaan odotetaan alkavan arviolta 16.6.2026 ja päättyvän arviolta 3.7.2026.

”) merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä omana osakelajinaan odotetaan alkavan arviolta 16.6.2026 ja päättyvän arviolta 3.7.2026. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 6.7.2026.

Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 6.7.2026.

Yhtiön pääomistajat, Ahlstrom Capital B.V. yksin sekä Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab yhdessä ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Uusia Osakkeita omien omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (” Merkintäsitoumukset ”).

”). Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. yksin sekä Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab yhdessä ovat antaneet merkintätakaussitoumukset (” Merkintätakaussitoumukset ”), jotka kollektiivisesti kattavat Osakeannin loppuosan.

”), jotka kollektiivisesti kattavat Osakeannin loppuosan. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä (” Pääjärjestäjät ”).

”). Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.





Osakeannin tausta

Suominen julkisti 29. tammikuuta 2026 kolmen vuoden kannattavuuden parantamisohjelman (”Full Potential -ohjelma”). Full Potential ‑ohjelman tavoitteena on vapauttaa liiketoiminnan koko potentiaali ja vahvistaa kilpailukykyä parantamalla systemaattisesti tuotannon tehokkuutta optimoimalla raaka‑aineiden käyttöä sekä kehittämällä kaupallista osaamista ja hankintaa. Ohjelman osana Yhtiö suunnittelee myös tekevänsä kohdennettuja matalariskisiä investointeja kohteisiin, joita tukevat vahvat kysyntänäkymät ja asiakassuhteet. Lisäksi Yhtiö aikoo toteuttaa rakenteellisia kannattavuustoimia, jotka keskittyvät matalakatteisten volyymien pienentämiseen sekä kiinteiden kustannusten leikkaamiseen. Full Potential ‑ohjelman tavoitteena on 10 prosentin käyttökatemarginaali ja 2–3x-velkaantuneisuusaste ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana (Phase I). Samalla Suominen otti käyttöön uuden funktionaalisen toimintamallin. Uuden asiakas- ja tehdaslähtöisen toimintamallin tavoitteena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta.

Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaussitoumukset

Yhtiön yllä mainitut pääomistajat tukevat Osakeantia, ja ovat antaneet merkintätakaussitoumukset kattamaan koko Osakeannin.

Ahlstrom Capital B.V. yksin sekä Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab yhdessä, jotka edustavat yhteensä 49,02 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita omien omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (”Merkintäsitoumukset”).

Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. yksin sekä Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab yhdessä ovat antaneet merkintätakaussitoumukset (”Merkintätakaussitoumukset”), jotka kollektiivisesti kattavat Osakeannin loppuosan. Osakkeenomistajille ei makseta korvausta heidän antamistaan Merkintäsitoumuksista tai Merkintätakaussitoumuksista. Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaussitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että Finanssivalvonta myöntää Ahlstrom Capital B.V:lle sekä Etola Group Oy:lle ja Oy Etra Invest Ab:lle yhdessä pysyvät poikkeukset velvollisuudesta tehdä Suomen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu pakollinen ostotarjous Yhtiön osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siltä osin kuin Ahlstrom Capital B.V:n yksin tai Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n yhdessä omistus Osakeannin seurauksena ylittäisi 30 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä.

Kuten Yhtiö tiedotti 5.6.2026, Finanssivalvonta on 5.6.2026 myöntänyt Ahlstrom Capital B.V:lle ja A. Ahlström Oy:lle sekä Erkki Etolalle, Etola Group Oy:lle ja Oy Etra Invest Ab:lle pysyvät poikkeukset velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous, vaikka Ahlstrom Capital B.V:n tai epäsuorasti A. Ahlström Oy:n yksin taikka Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n yhdessä tai Erkki Etolan yksin epäsuorasti ääniosuus Yhtiössä ylittäisi 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan Merkintäsitoumusten ja Merkintätakaussitoumusten toteutuessa.

Osakeannin alustava aikataulu

9.6.2026 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

10.6.2026 Osakeannin Täsmäytyspäivä

11.6.2026 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandissa

15.6.2026 Osakeannin Merkintäaika alkaa

15.6.2026 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa

16.6.2026 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

23.6.2026 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy

29.6.2026 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

30.6.2026 Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

2.7.2026 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

3.7.2026 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)

3.7.2026 Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)

6.7.2026 Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

Poikkeusasiakirja

Yhtiö laatii Osakeantia koskevan poikkeusasiakirjan (”Poikkeusasiakirja”). Poikkeusasiakirja ei ole Esiteasetuksen (kuten määritelty alempana) tarkoittama esite. Poikkeusasiakirja tullaan toimittamaan Finanssivalvonnalle ja julkistamaan ennen Merkintäajan alkua arviolta 8.6.2026. Finanssivalvonta ei tarkasta eikä hyväksy Poikkeusasiakirjaa.

Yhtiön jatkuvien julkistamisvelvoitteiden nojalla julkaisemat säännellyt tiedot ovat saatavilla ja hankittavissa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.suominen.fi/fi/sijoittajille/.

Tilintarkastajan raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta osavuosikatsaukseen ajalta 1.1.–31.3.2026

Suunnitellun osakeannin yhteydessä Yhtiön tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on suorittanut yleisluonteisen tarkastuksen Suomisen osavuosikatsaukseen ajalta 1.1.–31.3.2026. Yleisluonteista tarkastusta varten Yhtiön 7.5.2026 julkaistua osavuosikatsausta on täydennetty tiedoilla Osakeannista katsauskauden jälkeisiin tapahtumiin. Tällä tiedolla täydennetty osavuosikatsaus sekä tilintarkastajan raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa merkintaoikeusanti.suominen.fi.

Merkintäetuoikeuksien ja väliaikaisten osakkeiden listalleotto

Yhtiö jättää tänään hakemuksen Helsingin Pörssille Merkintäoikeuksien ja Väliaikaisten Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla siten, että kaupankäynti Merkintäoikeuksilla olisi mahdollista 15.6.2026 klo 10.00 ja 23.6.2026 klo 18.30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla olisi mahdollista arviolta 16.6.2026 alkaen.

Yhtiö aikoo hakea Uusia Osakkeita, joiden merkinnät Yhtiön hallitus on hyväksynyt, kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle erillisellä myöhemmin tehtävällä listalleottohakemuksella siten, että kaupankäynti kyseisillä Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin säännellyllä markkinalla arviolta 6.7.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike sekä Nordea Bank Oyj toimivat osakeannin Pääjärjestäjinä. Aventum Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

SUOMINEN OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. +358 10 214 3268

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Liite:

Osakeannin ehdot

Suominen Oyj lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa Osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille ”kokeneille sijoittajille”.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 liitteen 1 kohdan 15 mukaisesti ja jotka ovat lisäksi (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia, tai (ii) kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) soveltamisalaan (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, asiaankuuluville henkilöille. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite tai Poikkeusasiakirja, eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten asianmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tai Nordea Bank Oyj eivät kumpikaan pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tai Nordea Bank Oyj ei kumpikaan ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Liite