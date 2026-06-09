Jyväskylän korkeakoulut ja Gradia rakentavat yhdessä Harvian kanssa uudenlaista osaamisen ja innovaatioiden ekosysteemiä

Harvia Oyj:n lehdistötiedote 9.6.2026 klo 12.00







Jyväskylän yliopisto, Jamk, Gradia ja Harvia ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka yhdistää koulutuksen, tutkimuksen ja yritysyhteistyön kansainvälisen kasvuyrityksen kehittämistarpeisiin. Kumppanuuden tavoitteena on synnyttää uusia ratkaisuja hyvinvoinnin, teknologian ja kestävän elämäntavan alueille sekä vahvistaa Keski-Suomen asemaa kansainvälisenä osaamisen ja innovaatioiden keskittymänä.

Jyväskylän korkeakoulut; Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia käynnistävät yhdessä Harvian kanssa kumppanuusyhteistyön, jossa koulutus, tutkimus ja kehitys yhdistyvät kansainvälisen kasvuyrityksen tarpeisiin ja tulevaisuuden innovaatioihin.

Harvia on yksi maailman johtavista saunayhtiöistä, jonka tuotteita ja ratkaisuja toimitetaan noin sataan maahan ympäri maailmaa. Harvian pääkonttori sekä yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos sijaitsevat Muuramessa Keski-Suomessa. Yhteistyö yhdistää ainutlaatuisella tavalla kansainvälisen kasvuyrityksen sekä Keski-Suomen monialaisen ja poikkitieteellisen koulutus- ja tutkimusosaamisen.

Jyväskylän yliopisto, Jamk ja Gradia tuovat yhteistyöhön laaja-alaista osaamista tutkimuksesta ja teknologioista käytännön pilotointiin, osaamisen kehittämiseen ja työelämälähtöisiin ratkaisuihin. Monialainen ja poikkitieteellinen yhteistyö avaa mahdollisuuksia yhdistää esimerkiksi teknologiaa, hyvinvointia, liiketoimintaa, muotoilua, dataa, vastuullisuutta ja käyttäjäymmärrystä uusiksi ratkaisuiksi kansainvälisille markkinoille.

”Sauna on yksi tunnetuimmista suomalaisista ilmiöistä maailmalla, mutta samalla se on myös nopeasti kehittyvä hyvinvoinnin, teknologian ja kestävän elämäntavan markkina. Tarvitsemme jatkuvasti uutta osaamista ja tuoreita näkökulmia – ja juuri siksi tämänkaltainen yhteistyö Keski-Suomen koulutus- ja tutkimustoimijoiden kanssa on meille tärkeää,” toimitusjohtaja Matias Järnefelt Harvia Oyj:stä kertoo.

Kumppanuuden tavoitteena on luoda pitkäjänteinen yhteistyömalli, jossa opiskelijat, opettajat, tutkijat ja Harvian asiantuntijat kehittävät ratkaisuja yhdessä aina oppimisympäristöistä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin asti. Samalla syntyy uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, työelämäyhteistyöhön, harjoitteluihin, opinnäytetöihin ja kansainvälisiin innovaatiohankkeisiin.

Jyväskylän yliopisto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista, joilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Harvian kanssa tehtävä monitieteinen tutkimus, koulutus ja yritysyhteistyö synnyttävät uusia avauksia hyvinvoinnin, teknologian ja kestävän elämäntavan alueilla. Samalla vahvistamme Keski-Suomen asemaa kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen ja innovaatioiden keskittymänä”, Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala toteaa.

”Yhteisissä projekteissa voidaan kehittää esimerkiksi energiatehokkaita ratkaisuja, älykästä tuotantoa, uusia materiaaleja, digitaalista asiakaskokemusta sekä hyvinvointiin ja kestävyyteen liittyviä innovaatioita. Samalla opiskelijat pääsevät jo opintojensa aikana työskentelemään todellisten kehityshaasteiden ja kansainvälisen yritystoiminnan parissa”, tutkimuksesta vastaava vararehtori Mika Karjalainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa.

”Oppilaitosten yhteisen EduJyväskylä työelämäpalvelumallin laajentuminen Harviaan rakentaa uudenlaista osaajapolkuja Keski-Suomeen. Kun tutkimus, opetus ja yritysyhteistyö nivoutuvat yhteen, syntyy ympäristö, jossa osaajat voivat kasvaa kansainvälisiin tehtäviin ja yrityksen on mahdollista löytää uusia ratkaisuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Gradian kehittämisjohtaja Anu Tokila sanoo.





Lisätiedot

Pasi Raiskinmäki, vararehtori, Jyväskylän yliopisto, +358 503095359, pasi.a.raiskinmäki@jyu.fi

Johanna Ihalainen, yrityspalvelupäällikkö. Jyväskylän yliopisto, +358 408347106, johanna.k.ihalainen@jyu.fi

Mika Karjalainen, tutkimuksesta vastaava vararehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, p. +358 405748012, mika.karjalainen@jamk.fi

Anu Tokila, kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, p. +358 403415141, anu.tokila@gradia.fi

Timo Harvia, innovaatio- ja teknologiajohtaja, Harvia Group, p. +358 405917153, timo.harvia@harvia.com





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

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