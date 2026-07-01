IQM Quantum Computers ja Real Asset Acquisition Corp. toteuttavat yhdistymisen; kaupankäynti IQM:n ADS-osaketalletustodistuksilla ja IQM:n Warranteilla Nasdaq Stock Market LLC -markkinapaikalla alkaa 2.7.2026

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, 1.7.2026 klo 12.15

IQM Quantum Computers Oyj (“IQM”) allekirjoitti 22.2.2026 sitovan yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”) Nasdaqissa listatun SPAC-yhtiön Real Asset Acquisition Corp:n (“RAAQ”) kanssa. Yhdistymissopimuksen mukaisesti RAAQ sulautuisi IQM:n välillisesti kokonaan omistamaan tytäryhtiöön IQM US LLC:hen (“Merger Sub”) siten, että Merger Sub jatkaa sulautumisen jälkeen IQM:n välillisesti kokonaan omistamana tytäryhtiönä (“Yhdistyminen”). RAAQ:n 25.6.2026 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa RAAQ:n osakkeenomistajat hyväksyivät Yhdistymisen ja sulautumisen vaadituilla äänien enemmistöillä. Koska Yhdistymisen ennakkoehdot ovat täyttyneet, IQM ja RAAQ ovat tänään toteuttaneet Yhdistymisen ja sulautuminen on tullut voimaan, jolloin Yhdistymissopimus on toteutunut.

IQM:n hallitus on 27.2.2026 annetun osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen perusteella antanut 14 381 747 IQM:n hallussa olevaa omaa osaketta Yhdistymisen vastikkeena RAAQ:n osakkeenomistajille. RAAQ:n osakkeenomistajat saavat vastikkeen American depositary shares -osaketalletustodistuksina (“ADS-osaketalletustodistukset”), jotka on laskenut liikkeeseen niiden liikkeeseenlaskua ja toimittamista varten talletuspankkina toimiva BNY (NYSE: BNY), maailmanlaajuinen finanssipalveluyritys, ja kukin ADS-osaketalletustodistus edustaa yhtä IQM:n osaketta. Kaupankäynti ADS-osaketalletustodistuksilla alkaa Nasdaq Stock Market LLC -markkinapaikan Global Select Market -markkinalla (“Nasdaq”) 2.7.2026 kaupankäyntitunnuksella “IQMX”.

IQM on ottanut vastattavakseen RAAQ:n liikkeeseen laskemat warrantit, jotka oikeuttavat nyt merkitsemään yhden IQM:n osakkeen, jota edustaa yksi ADS-osaketalletustodistus (kukin “IQM:n Warrantti”), 11,50 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaiseen merkintähintaan olennaisesti samoin ehdoin, joita sovellettiin vastaavaan RAAQ:n liikkeeseen laskemaan warranttiin ennen Yhdistymisen toteuttamista. IQM:n Warranteilla voidaan merkitä enintään 12 530 975 uutta tai olemassa olevaa osaketta. Kaupankäynti IQM:n Warranteilla Nasdaqissa alkaa 2.7.2026 kaupankäyntitunnuksella “IQMX WS”.

Yhdistymisen yhteydessä IQM:n hallitus on 27.2.2026 annetun osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen perusteella antanut 14 548 000 IQM:n hallussa olevaa omaa osaketta suunnatussa osakeannissa institutionaalisille ja muille hyväksytyille sijoittajille (“PIPE-sijoitus”) 10,00 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaiseen merkintähintaan, yhteensä 127,7 miljoonan euron (145,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) kokonaismerkintähintaan. Merkintähinta perustuu PIPE-sijoittajien ja IQM:n välisiin merkintäsopimuksiin.

IQM sai Yhdistymisestä ja PIPE-sijoituksesta yhteensä noin 198,7 miljoonan euron (233,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) nettovarat, kun otetaan huomioon RAAQ:n sulkutilillä (trust account) olleet jäljellä olevat varat.

Yhdistymisen toteuttaminen on merkittävä virstanpylväs IQM:lle yhtiön edistäessä kvanttilaskennan kaupallistamista ja käyttöönottoa maailmanlaajuisesti. IQM on perustamisvuodesta 2018 lähtien kasvanut yhdeksi johtavista kokonaisvaltaisten suprajohtavien kvanttijärjestelmien toimittajista. Yhtiö palvelee yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, suurteholaskentakeskuksia ja kansallisia laboratorioita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

IQM:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen Jan Goetz kommentoi: “Perustimme IQM:n siinä uskossa, että kvanttilaskennasta tulee keskeinen teknologia niin valtioille, tutkimuslaitoksille kuin teollisuudellekin. Nykyään kvanttilaskentaa pidetään yhä vahvemmin strategisena infrastruktuurina, ja asiakkaat ympäri maailmaa investoivat siihen sen mukaisesti. Tämä transaktio vahvistaa kykyämme toteuttaa pitkän aikavälin visiotamme, kasvattaa globaalia läsnäoloamme ja jatkaa kokonaisvaltaisten kvanttijärjestelmien toimittamista, jotka viitoittavat tietä laskennan seuraavalle aikakaudelle.”

RAAQ:n toimitusjohtaja ja hallituksen toinen puheenjohtaja Peter Ort kommentoi: “IQM on erottautunut teknologisella edelläkävijyydellään, laajalla kansainvälisellä asiakaskunnallaan sekä näytöillään ja kyvyillään toimittaa kvanttijärjestelmiä tuotantokäyttöön. Olemme ylpeitä yhteistyöstä IQM:n tiimin kanssa tässä transaktiossa, ja on hienoa päästä tukemaan yhtiön jatkuvaa kasvua pörssiyhtiönä.”

Neuvonantajat

J.P. Morgan SE toimii IQM:n taloudellisena neuvonantajana ja pääomamarkkinaneuvonantajana. J.P. Morgan Securities LLC ja TD Cowen toimivat IQM:n PIPE-rahoituksen järjestäjinä. Rothschild & Co toimii IQM:n ja sen hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja pääomamarkkinaneuvonantajana. TD Cowen toimii RAAQ:n taloudellisena neuvonantajana ja pääomamarkkinaneuvonantajana. Cohen & Company Capital Markets toimii RAAQ:n pääomamarkkinaneuvonantajana. Cooley LLP, Borenius Asianajotoimisto Oy, Mourant Ozannes LLP ja Loyens & Loeff N.V. toimivat IQM:n oikeudellisina neuvonantajina, ja Ashurst Perkins Coie US LLP, Krogerus Asianajotoimisto Oy ja Conyers Dill & Pearman LLP toimivat RAAQ:n oikeudellisina neuvonantajina. DLA Piper LLP (US) toimii J.P. Morgan Securities LLC:n ja TD Cowenin oikeudellisena neuvonantajana. The Blueshirt Group toimii IQM:n sijoittajasuhteiden neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n avoin ja modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa asiakkaille kvanttijärjestelmien omistamisen, hallinnan ja integroinnin suoraan omiin työnkulkuihinsa. IQM on perustettu vuonna 2018, sen pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja sillä on merkittäviä toimintoja Münchenissä, Saksassa. IQM:llä on yli 400 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sillä on yksi alan vahvimmista tuloksista käyttöönotetuissa kvanttijärjestelmissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.