11:45 Lontoo 13:45 Helsinki, 01.07.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Afarak Group SE ja sen konserniyhtiöt arvioivat mahdollista Kroatian Sisakissa sijaitsevan ABS SISAK d.o.o.:n metallitehtaan hankintaa.

Pörssitiedote

Afarak Group SE ja sen konserniyhtiöt arvioivat mahdollista Kroatian Sisakissa sijaitsevan ABS SISAK d.o.o.:n metallitehtaan hankintaa.

Keskusteluja käydään italialaisen ABS:n kanssa. ABS on yhtiö, joka kuuluu italialaisen Danieli-konsernin teräsdivisioonaan. Keskustelujen tavoitteena on ABS Sisakin tehtaan hankinta tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi sekä uuden harjateräksen tuotantolinjan asentaminen. Linjan kapasiteetti olisi noin 500 000 metristä tonnia vuodessa.

Kroatia tuo tällä hetkellä lähes kaiken rakennusteräksensä — noin 400 000 metristä tonnia vuodessa — joten kotimainen tuotanto vähentäisi suoraan riippuvuutta tuonnista. Kaupan kokonaisarvo, mukaan lukien Danielin kehittämän miniterästehtaan asentaminen, on arviolta noin 200 miljoonaa euroa. Miniterästehdas on kompakti ja energiatehokas tuotantomalli, jossa rautaromu jalostetaan harjateräkseksi, valssilangaksi ja tangoiksi rakennusteollisuuden käyttöön.

Tässä vaiheessa osapuolten välillä ei ole sitovia velvoitteita. Tämä pörssitiedote julkaistaan, koska kroatialaisessa mediassa on julkaistu tietoja mahdollisesta järjestelystä. Osa mediassa esitetyistä tiedoista on virheellisiä tai epätarkkoja. Afarak ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa enempää.

Helsingissä 01.07.2026

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

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