Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

14.7.2026 klo 15.30

Sisäpiiritieto, negatiivinen tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja tarkentaa näkymiään vuodelle 2026. Liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 33–38 miljoonaa euroa

Lassila & Tikanoja tarkentaa näkymiään vuodelle 2026. Vuonna 2025 Lassila & Tikanojan liikevaihto oli 426,6 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA oli 40,6 miljoonaa euroa (carve-out-perusteisesti).

Uusi näkymä vuodelle 2026:

Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 33–38 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 426,6 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA oli 40,6 miljoonaa euroa (carve-out-perusteisesti).

Aiemmin julkaistu näkymä vuodelle 2026:

Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 420–450 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n 38–44 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 426,6 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA oli 40,6 miljoonaa euroa (carve-out-perusteisesti).

Näkymien tarkennuksen perusteet

Tammi-kesäkuussa 2026 Lassila & Tikanojan alustava liikevaihto oli 211,1 miljoonaa euroa (199,4) ja alustava oikaistu EBITA oli 10,1 miljoonaa euroa (15,9). Jätehuoltoliiketoiminnan kannattavuus tammi-kesäkuussa 2026 on kehittynyt edellisvuotta heikommin. Kannattavuutta ovat rasittaneet jätehuollon volyymien laskun lisäksi polttoaineiden hinnannoususta johtunut n. 3 miljoonan euron kustannusten kasvu edellisvuoteen verrattuna sekä polttoon ohjattavien jätteiden käsittelymaksujen nousu, jota vauhditti poltettavan jätteen ylitarjonta markkinoilla. Pidemmällä aikavälillä Suomen jätteenpolttokapasiteetin ylitarjonnan arvioidaan luovan laskupainetta porttimaksuille.

Yhtiö on toteuttanut huhti-kesäkuussa hinnankorotuksia ja käynnistänyt kattavan tehostusohjelman jätehuollon palvelutuotannon kustannusrakenteen parantamiseksi. Lisäksi yhtiö on vienyt loppuun 7. heinäkuuta muutosneuvottelut, joiden seurauksena irtisanotaan enintään 20 henkilöä ja lomautetaan enintään 14 tai 30 päiväksi 420 henkilöä. Yhtiö arvioi, että jo toteutetut ja käynnissä olevat toimenpiteet mahdollistavat edellisvuoden tasoisen oikaistun EBITA:n vuoden toisella puoliskolla.

Näkymien taustalla on oletus, että Iranin sodan pitkittyminen ei merkittävästi nosta polttoaineiden hintoja nykytasolta.

Lassila & Tikanoja julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta torstaina 6.8.2026 klo 08.00.



LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

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