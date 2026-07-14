OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 14.7.2026 KLO 19.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

S&P Global Ratings asettaa Oma Säästöpankki Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen CreditWatch Positive -seurantaan

S&P Global Ratings (S&P) asetti 14.7.2026 Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) pitkäaikaisen BBB-luottoluokituksen CreditWatch-seurantaan positiivisin näkymin. Samalla S&P vahvisti OmaSp:n lyhytaikaiselle varainhankinnalle A-2-luokituksen. S&P asetti OmaSp:n vakuudettoman seniorehtoisen velan CreditWatch-seurantaan positiivisin näkymin.

S&P:n mukaan CreditWatch-seuranta liittyy S-Pankki Oyj:n 9.7.2026 julkistamaan suositeltuun vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen, joka koskee kaikkia OmaSp:n osakkeita. S&P toteaa, että mikäli kauppa toteutetaan ilmoitetulla tavalla, OmaSp hyötyisi S-Pankin tytäryhtiönä jatkuvasta ja merkittävästä ryhmätuesta.

S&P:n mukaan positiivinen CreditWatch-seuranta heijastaa mahdollisuutta yhden pykälän korotukseen OmaSp:n pitkäaikaisessa luottoluokituksessa kaupan toteutumisen jälkeen.

Ostotarjoukseen sovelletaan tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien 90 prosentin hyväksymiskynnys sekä vaaditut viranomaishyväksynnät. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 viimeisen neljänneksen aikana, mikäli kaikki ehdot täyttyvät.

Jos ehdotettu kauppa ei toteudu, S&P on ilmoittanut poistavansa CreditWatch-seurannan ja arvioivansa uudelleen mahdolliset vaikutukset OmaSp:n luottoprofiiliin.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:



Karri Alameri, toimitusjohtaja, p. +358 20 758 3040, karri.alameri@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, p. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, p. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

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OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

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