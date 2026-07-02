IQM Quantum Computers Oyj:n listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 3.7.2026; osakkeille markkinatakaus

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, 2.7.2026 klo 15:30

Nasdaq Helsinki Oy (“Nasdaq Helsinki”) on tänään hyväksynyt IQM Quantum Computers Oyj:n (“IQM” tai “Yhtiö”) listalleottohakemuksen Yhtiön osakkeiden (“Osakkeet”) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle. Kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 3.7.2026 kaupankäyntitunnuksella IQMX. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien Osakkeiden kokonaismäärä on 262 462 360 Osaketta.

Markkinatakaus

Yhtiö ja Lago Kapital Oy (“Lago”) ovat allekirjoittaneet Nasdaq Helsingin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukaan Lago antaa Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 3 000 euroa vastaavan osakemäärän. Lago sitoutuu antamaan Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen Nasdaq Helsingin kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena pörssipäivänä vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia jatkuvan kaupankäynnin ajasta.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa Osakkeen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Sopimus on voimassa kolmen kuukauden määräajan ja jatkuu sen jälkeen kuukauden irtisanomisajalla.

Markkinatakauksen avulla pyritään lisäämään Osakkeen likviditeettiä sekä pienentämään Osakkeen hinnan volatiliteettiä ja näin helpottamaan erityisesti yksityissijoittajien kaupankäyntiä sekä tukemaan tehokasta hinnanmuodostusta Nasdaq Helsingissä listattujen Osakkeiden ja Yhdysvalloissa Nasdaq Stock Market LLC -markkinapaikalla listattujen American Depositary Shares -osaketalletustodistusten välillä.

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n avoin ja modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa asiakkaille kvanttijärjestelmien omistamisen, hallinnan ja integroinnin suoraan omiin työnkulkuihinsa. IQM on perustettu vuonna 2018, sen pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja sillä on merkittäviä toimintoja Münchenissä, Saksassa. IQM:llä on yli 400 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sillä on yksi alan vahvimmista tuloksista käyttöönotetuissa kvanttijärjestelmissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.