Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026 21.7.2026 klo 9.00

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026: Vahva kasvu saaduissa tilauksissa Teollisten mittausten ennätyksellisen kysynnän vauhdittamana

Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksesta. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Toinen vuosineljännes 2026:

Saadut tilaukset 137,4 (124,1) miljoonaa euroa, kasvua 11 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 11 %

Tilauskanta kauden lopussa 198,9 (31.12.2025: 185,8) miljoonaa euroa, kasvua 7 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 6 %

Vuosittainen toistuva tilausmyynti* (ARR) kauden lopussa 58,0 (30.6.2025: 54.3) miljoonaa euroa, kasvua 7 %

Liikevaihto 151,4 (145,0) miljoonaa euroa, kasvua 4 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 6 %

EBITA 22,1 (19,6) miljoonaa euroa, 14,6 (13,5) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 20,2 (16,9) miljoonaa euroa, 13,3 (11,7) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,41 (0,30) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 30,3 (14,4) miljoonaa euroa

* Q1/2026 alkaen Vaisala raportoi vuosittaisen toistuvan tilausmyynnin (annual recurring revenue, ARR) Xweather-liiketoiminta-alueen osalta. Vuosittainen toistuva tilausmyynti lasketaan kertomalla kyseisen vuosineljänneksen keskimääräinen kuukausittainen toistuva tilausmyynti kahdellatoista, sisältäen volyymipohjaisten sopimusten veloitukset.

Tammi–kesäkuu 2026:

Saadut tilaukset 264,9 (245,6) miljoonaa euroa, kasvua 8 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 11 %

Liikevaihto 288,5 (280,6) miljoonaa euroa, kasvua 3 %, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 7 %

EBITA 42,8 (40,0) miljoonaa euroa, 14,8 (14,3) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 39,0 (34,8) miljoonaa euroa, 13,5 (12,4) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,78 (0,63) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 48,9 (33,1) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus 2026

Vaisala arvioi, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2026 liikevaihdon olevan 600–630 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 95–110 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymät 2026

Teollisuusmarkkinan odotetaan kasvavan erityisesti datakeskus- ja puolijohdeteollisuuden vetämänä. Myös terveysteknologia- ja sähkövoimamarkkinoiden odotetaan kasvavan.

Vakiintuneemmat meteorologian ja lentoliikenteen markkinat normalisoituivat vuonna 2025 kahden poikkeuksellisen vahvan vuoden jälkeen. Näiden markkinoiden odotetaan nyt pysyvän vakaana vuoden 2025 lopun tasoihin verrattuna.

Uusiutuvan energian markkinat laskivat vuonna 2025, kun tuuliresurssiarviointimarkkina (wind resource assessment) hidastui merkittävästi. Vuonna 2026 uusiutuvan energian markkinoiden odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2025 lopun tasoihin verrattuna.

Xweatherin jatkuvan tilausmyynnin markkinoiden odotetaan kasvavan.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2026 4-6/2025 Muutos 1-6/2026 1-6/2025 Muutos 1-12/2025 Saadut tilaukset 137,4 124,1 11 % 264,9 245,6 8 % 517,2 Tilauskanta, kauden lopussa 198,9 200,9 -1 % 198,9 200,9 -1 % 185,8 Vuosittainen toistuva tilausmyynti, kauden lopussa 58,0 54,3 7 % 58,0 54,3 7 % 57,1 Liikevaihto 151,4 145,0 4 % 288,5 280,6 3 % 596,9 Bruttokate 86,7 79,0 10 % 165,5 156,8 6 % 329,7 Bruttokateprosentti 57,2 54,5 57,4 55,9 55,2 Kiinteät kulut 67,4 62,1 8 % 127,4 122,0 4 % 245,3 EBITA 22,1 19,6 42,8 40,0 94,2 % liikevaihdosta 14,6 13,5 14,8 14,3 15,8 Liiketulos (EBIT) 20,2 16,9 39,0 34,8 85,1 % liikevaihdosta 13,3 11,7 13,5 12,4 14,3 Tulos ennen veroja 19,3 14,6 36,9 29,7 77,1 Kauden tulos 14,8 11,0 28,4 22,9 59,8 Osakekohtainen tulos 0,41 0,30 34 % 0,78 0,63 24 % 1,65 Oman pääoman tuotto, % 17,4 15,3 18,8 Tutkimus- ja kehityskulut 19,7 18,0 9 % 36,9 34,9 6 % 68,3 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin* 5,5 6,1 -10 % 6,9 11,0 -38 % 21,4 Poistot ja arvonalentumiset 6,6 7,0 -5 % 13,3 13,9 -5 % 27,7 Liiketoiminnan rahavirta 30,3 14,4 110 % 48,9 33,1 48 % 90,4 Liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde 1,5 0,9 1,3 1,0 1,1 Nettovelka 15,1 52,0 14,3 Nettovelkaantumisaste, % 4,6 17,9 4,4

* Ilman yritysostojen vaikutusta

Toimitusjohtaja Kai Öistämö:

“Vaisala jatkoi hyvää suoriutumistaan vuoden 2026 toisella neljänneksellä vahvan vuoden aloituksen jälkeen. Teollisten mittausten ennätyksellisen korkea kysyntä vauhditti Vaisalan kasvua niin tilauksissa kuin liikevaihdossakin. Xweather jatkoi kasvuaan kaksinumeroisin prosentein. Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnassa toinen neljännes oli odotetusti maltillisempi.

Vaisalan saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 11 % Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ennätyksellisen korkean kysynnän ansiosta. Liikevaihto kasvoi 4 % (6 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mitä vauhditti Teollisten mittausten ja Xweatherin kasvu kaksinumeroisin prosentein. Kannattavuus pysyi vakaana ja EBITA-marginaali parani 14,6 prosenttiin. Päätimme vuosineljänneksen 198,9 miljoonan euron tilauskantaan, mikä on 7 % enemmän kuin viime vuoden lopussa.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella nähtiin jälleen erinomainen vuosineljännes, kun saadut tilaukset ja liikevaihto nousivat ennätyslukemiin. Saadut tilaukset kasvoivat 26 % edellisvuoteen verrattuna (28 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) kysynnän kasvaessa kaikissa markkinasegmenteissä ja maantieteellisillä alueilla. Suuret tilaukset datakeskus- ja sähkövoima-asiakkailta vauhdittivat saatujen tilausten kasvua entisestään, samoin palvelusopimusten määrän lisääntyminen. Tämä on myös muuttanut Teollisten mittausten tilauskannan profiilia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä näkyy huomattavan korkeana tilauskantana. Liikevaihto kasvoi 10 % (13 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), erityisesti APAC-alueen vetämänä. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen suurimmat markkinasegmentit ovat terveysteknologia, joka kattaa noin 30 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta, sekä datakeskukset ja sähkövoima, jotka kumpikin kattavat noin 10 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.

Xweather-liiketoiminta-alueen kaksinumeroinen kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoteen verrattuna (15 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Vuosittainen toistuva tilausmyynti (ARR) oli 58,0 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen päätapahtuma oli Atmo Inc:n – San Franciscossa toimivan teknologia- ja tekoälysääyhtiön – yritysoston julkistaminen. Tämä yrityskauppa on luonteva laajennus, joka vauhdittaa Xweatherin teknologiatiekartan toteutusta ja kasvua ja tuo Vaisalalle vahvan aseman meteorologian murroksen johtajana: yli 90 vuoden sääosaaminen ja yli 150 maassa käytössä oleva mittausteknologia, nyt yhdistettynä alan edistyneimpiin tekoälypohjaisiin ennustemalleihin. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminta-alueella vuosineljännes oli hidas projektitilausten osalta, mikä johti saatujen tilausten laskuun edellisvuoteen verrattuna. Elokuussa 2024 julkistettu 25 miljoonan euron projektitilaus Indonesian lentokenttien sääjärjestelmistä ja -laitteista eteni toisella neljänneksellä asiakkaan rahoitusjärjestelyjen selvittyä. Odotamme, että tilaus vahvistetaan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminta-alueen toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kasvua tuli etenkin suurista projekti- ja tuotetoimituksista EMEA-alueella, ja laskua taas uusiutuvan energian markkinasegmentistä. Toukokuussa lanseerasimme uuden PRECICAP® Radar Precipitation Sensor -sademittarin, joka on kehitetty parantamaan mittaustarkkuutta ja luotettavuutta erilaisissa säänmittausympäristöissä. Tämä uusi innovatiivinen tuote auttaa asiakkaitamme vastaamaan lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, kuten voimakkaisiin sateisiin ja tulviin.

Geopoliittiset jännitteet ja muuttuvat markkinaolosuhteet ovat olleet läsnä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, johtaen jatkuvaan epävarmuuteen liiketoimintaympäristössä ja toimitusketjussa. Odotamme näiden epävarmuuksien jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Vaisala on kuitenkin osoittanut sopeutumiskykynsä muuttuvassa ympäristössä, ja jatkamme skenaariotyötä pysyäksemme joustavina.

Vahvistamme liiketoimintanäkymämme vuodelle 2026 ja arvioimme edelleen, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2026 liikevaihtomme olevan 600–630 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksemme 95–110 miljoonaa euroa.”

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tiistaina 21.7.2026 klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.events.inderes.com/q2-2026/register

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://events.inderes.com/vaisala/q2-2026/dial-in

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.





Lisätietoja

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

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