Nokia Oyj
Pörssitiedote
23.7.2026 klo 8.15
Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Fixed Wireless Access CPE ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina
Nokia julkistaa tänään vuoden 2026 ensimmäistä neljännestä ja vuotta 2025 koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota koko konsernin sekä raportoitavien segmenttien osalta, mikä heijastaa Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.
Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge liiketoimintojen esittäminen lopetettuina toimintoina
Osana strategiatyötä, joka johti Nokian uuteen strategiaan ja sen toimintojen uudelleenjärjestelyyn kahteen päätoimintasegmenttiin, Nokia tunnisti liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita. Nämä liiketoiminnot siirrettiin erilliseen Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin 1.1.2026 alkaen yhtiön jatkaessa sen arviointia, missä näillä liiketoiminnoilla on parhaimmat arvonluontimahdollisuudet. Vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana Nokia luokitteli Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin kuuluneet Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnot lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämä oli seurausta Nokian tekemästä sopimuksesta, jonka mukaan se myy Fixed Wireless Access CPE -liiketoimintonsa, ja Nokian tekemästä arviosta, että on erittäin todennäköistä, että Enterprise Campus Edge -liiketoiminto tullaan myymään. Näiden liiketoimintojen luokittelulla lopetetuiksi toiminnoiksi oli myös pieni vaikutus Verkko- ja Mobiili-infrastruktuuri-segmenteistä esitettävään taloudelliseen informaatioon johtuen odotettujen transaktioiden laajuudesta ja keskitetysti allokoitavista kuluista. Ks. lisätietoja Nokian nykyisestä toimintamallista ja taloudellisesta raportointirakenteesta Nokian vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen liitetiedoista 2. Segmentti-informaatio ja 3. Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevat luovutettavien erien ryhmät.
Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokia-konsernin ja sen segmenttien tilintarkastamattomista tuloslaskelmista kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta vuoden 2025 osalta, sekä kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä ja tammi-kesäkuulta vuoden 2026 osalta. Tiedot heijastavat Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.
Excel-taulukot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Nokia-konserni
|Raportoitu
|Oikaistu
|Milj. euroa
|1-3/2025
|4-6/2025
|7-9/2025
|10-12/2025
|1-12/2025
|1-3/2026
|4-6/2026
|1-6/2026
|Liikevaihto
|4 300
|4 443
|4 700
|6 021
|19 464
|4 433
|4 815
|9 248
|Bruttokate
|1 809
|1 953
|2 085
|2 739
|8 587
|1 977
|2 146
|4 123
|Bruttokateprosentti
|42.1%
|44.0%
|44.4%
|45.5%
|44.1%
|44.6%
|44.6%
|44.6%
|Tutkimus- ja kehityskulut
|-1 127
|-1 143
|-1 155
|-1 350
|-4 776
|-1 223
|-1 383
|-2 606
|Myynnin ja hallinnon kulut
|-701
|-721
|-710
|-854
|-2 985
|-647
|-817
|-1 464
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|23
|58
|31
|39
|151
|-24
|4
|-19
|Liikevoitto/-tappio
|4
|147
|252
|575
|977
|83
|-50
|33
|Liikevoitto/-tappioprosentti
|0.1%
|3.3%
|5.4%
|9.5%
|5.0%
|1.9%
|-1.0%
|0.4%
|Jatkuvien toimintojen voitto/tappio
|-39
|99
|90
|562
|712
|104
|27
|131
|Katsauskauden voitto/tappio
|-60
|96
|80
|544
|660
|87
|5
|92
|Vertailukelpoinen
|Oikaistu
|Milj. euroa
|1-3/2025
|4-6/2025
|7-9/2025
|10-12/2025
|1-12/2025
|1-3/2026
|4-6/2026
|1-6/2026
|Liikevaihto
|4 300
|4 448
|4 705
|6 026
|19 480
|4 436
|4 815
|9 251
|Bruttokate
|1 842
|2 017
|2 109
|2 920
|8 889
|2 038
|2 216
|4 253
|Bruttokateprosentti
|42.8%
|45.3%
|44.8%
|48.5%
|45.6%
|45.9%
|46.0%
|46.0%
|Tutkimus- ja kehityskulut
|-1 097
|-1 109
|-1 104
|-1 231
|-4 541
|-1 137
|-1 197
|-2 334
|Myynnin ja hallinnon kulut
|-559
|-589
|-590
|-664
|-2 402
|-588
|-589
|-1 177
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|23
|48
|33
|42
|145
|-11
|5
|-7
|Liikevoitto
|209
|367
|448
|1 067
|2 092
|301
|434
|735
|Liikevoittoprosentti
|4.9%
|8.3%
|9.5%
|17.7%
|10.7%
|6.8%
|9.0%
|7.9%
|Jatkuvien toimintojen voitto
|174
|252
|334
|884
|1 644
|311
|414
|726
|Katsauskauden voitto
|174
|252
|334
|884
|1 644
|311
|414
|726
Verkkoinfrastruktuuri
|Oikaistu
|Milj. euroa
|1-3/2025
|4-6/2025
|7-9/2025
|10-12/2025
|1-12/2025
|1-3/2026
|4-6/2026
|1-6/2026
|Liikevaihto
|1 639
|1 825
|1 850
|2 332
|7 646
|1 829
|2 037
|3 866
|Bruttokate
|686
|736
|790
|1 067
|3 278
|792
|870
|1 662
|Bruttokateprosentti
|41.9%
|40.3%
|42.7%
|45.8%
|42.9%
|43.3%
|42.7%
|43.0%
|Tutkimus- ja kehityskulut
|-344
|-374
|-392
|-410
|-1 520
|-398
|-428
|-825
|Myynnin ja hallinnon kulut
|-229
|-253
|-256
|-275
|-1 013
|-268
|-272
|-540
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|-1
|8
|1
|6
|14
|-6
|-4
|-10
|Liikevoitto
|113
|117
|143
|387
|760
|121
|166
|287
|Liikevoittoprosentti
|6.9%
|6.4%
|7.7%
|16.6%
|9.9%
|6.6%
|8.2%
|7.4%
Mobiili-infrastruktuuri
|Oikaistu
|Milj. euroa
|1-3/2025
|4-6/2025
|7-9/2025
|10-12/2025
|1-12/2025
|1-3/2026
|4-6/2026
|1-6/2026
|Liikevaihto
|2 579
|2 531
|2 755
|3 579
|11 445
|2 503
|2 680
|5 183
|Bruttokate
|1 140
|1 266
|1 302
|1 817
|5 525
|1 213
|1 320
|2 533
|Bruttokateprosentti
|44.2%
|50.0%
|47.3%
|50.8%
|48.3%
|48.5%
|49.3%
|48.9%
|Tutkimus- ja kehityskulut
|-720
|-701
|-683
|-785
|-2 890
|-708
|-735
|-1 443
|Myynnin ja hallinnon kulut
|-310
|-293
|-295
|-338
|-1 235
|-283
|-283
|-566
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|24
|39
|31
|38
|131
|0
|8
|8
|Liikevoitto
|134
|310
|355
|732
|1 531
|222
|310
|532
|Liikevoittoprosentti
|5.2%
|12.3%
|12.9%
|20.4%
|13.4%
|8.9%
|11.6%
|10.3%
Portfolioliiketoiminnot
|Oikaistu
|Milj. euroa
|1-3/2025
|4-6/2025
|7-9/2025
|10-12/2025
|1-12/2025
|1-3/2026
|4-6/2026
|1-6/2026
|Liikevaihto
|80
|89
|97
|113
|379
|100
|94
|194
|Bruttokate
|21
|15
|18
|35
|90
|33
|27
|60
|Bruttokateprosentti
|27.0%
|17.4%
|18.6%
|30.8%
|23.7%
|32.7%
|29.3%
|31.0%
|Tutkimus- ja kehityskulut
|-17
|-18
|-13
|-18
|-65
|-18
|-19
|-37
|Myynnin ja hallinnon kulut
|-10
|-10
|-10
|-12
|-42
|-7
|-8
|-16
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|0
|1
|1
|-2
|1
|-5
|-1
|-5
|Liikevoitto/-tappio
|-6
|-11
|-4
|4
|-17
|3
|0
|2
|Liikevoitto/-tappioprosentti
|-7.3%
|-12.5%
|-4.3%
|3.5%
|-4.5%
|2.9%
|-0.5%
|1.3%
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
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