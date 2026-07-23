Nokia Oyj

Pörssitiedote

23.7.2026 klo 8.15

Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Fixed Wireless Access CPE ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina

Nokia julkistaa tänään vuoden 2026 ensimmäistä neljännestä ja vuotta 2025 koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota koko konsernin sekä raportoitavien segmenttien osalta, mikä heijastaa Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.

Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge liiketoimintojen esittäminen lopetettuina toimintoina

Osana strategiatyötä, joka johti Nokian uuteen strategiaan ja sen toimintojen uudelleenjärjestelyyn kahteen päätoimintasegmenttiin, Nokia tunnisti liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita. Nämä liiketoiminnot siirrettiin erilliseen Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin 1.1.2026 alkaen yhtiön jatkaessa sen arviointia, missä näillä liiketoiminnoilla on parhaimmat arvonluontimahdollisuudet. Vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana Nokia luokitteli Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin kuuluneet Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnot lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämä oli seurausta Nokian tekemästä sopimuksesta, jonka mukaan se myy Fixed Wireless Access CPE -liiketoimintonsa, ja Nokian tekemästä arviosta, että on erittäin todennäköistä, että Enterprise Campus Edge -liiketoiminto tullaan myymään. Näiden liiketoimintojen luokittelulla lopetetuiksi toiminnoiksi oli myös pieni vaikutus Verkko- ja Mobiili-infrastruktuuri-segmenteistä esitettävään taloudelliseen informaatioon johtuen odotettujen transaktioiden laajuudesta ja keskitetysti allokoitavista kuluista. Ks. lisätietoja Nokian nykyisestä toimintamallista ja taloudellisesta raportointirakenteesta Nokian vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen liitetiedoista 2. Segmentti-informaatio ja 3. Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevat luovutettavien erien ryhmät.

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokia-konsernin ja sen segmenttien tilintarkastamattomista tuloslaskelmista kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta vuoden 2025 osalta, sekä kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä ja tammi-kesäkuulta vuoden 2026 osalta. Tiedot heijastavat Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.

Excel-taulukot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Nokia-konserni

Raportoitu Oikaistu Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-3/2026 4-6/2026 1-6/2026 Liikevaihto 4 300 4 443 4 700 6 021 19 464 4 433 4 815 9 248 Bruttokate 1 809 1 953 2 085 2 739 8 587 1 977 2 146 4 123 Bruttokateprosentti 42.1% 44.0% 44.4% 45.5% 44.1% 44.6% 44.6% 44.6% Tutkimus- ja kehityskulut -1 127 -1 143 -1 155 -1 350 -4 776 -1 223 -1 383 -2 606 Myynnin ja hallinnon kulut -701 -721 -710 -854 -2 985 -647 -817 -1 464 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 23 58 31 39 151 -24 4 -19 Liikevoitto/-tappio 4 147 252 575 977 83 -50 33 Liikevoitto/-tappioprosentti 0.1% 3.3% 5.4% 9.5% 5.0% 1.9% -1.0% 0.4% Jatkuvien toimintojen voitto/tappio -39 99 90 562 712 104 27 131 Katsauskauden voitto/tappio -60 96 80 544 660 87 5 92





Vertailukelpoinen Oikaistu Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-3/2026 4-6/2026 1-6/2026 Liikevaihto 4 300 4 448 4 705 6 026 19 480 4 436 4 815 9 251 Bruttokate 1 842 2 017 2 109 2 920 8 889 2 038 2 216 4 253 Bruttokateprosentti 42.8% 45.3% 44.8% 48.5% 45.6% 45.9% 46.0% 46.0% Tutkimus- ja kehityskulut -1 097 -1 109 -1 104 -1 231 -4 541 -1 137 -1 197 -2 334 Myynnin ja hallinnon kulut -559 -589 -590 -664 -2 402 -588 -589 -1 177 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 23 48 33 42 145 -11 5 -7 Liikevoitto 209 367 448 1 067 2 092 301 434 735 Liikevoittoprosentti 4.9% 8.3% 9.5% 17.7% 10.7% 6.8% 9.0% 7.9% Jatkuvien toimintojen voitto 174 252 334 884 1 644 311 414 726 Katsauskauden voitto 174 252 334 884 1 644 311 414 726

Verkkoinfrastruktuuri

Oikaistu Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-3/2026 4-6/2026 1-6/2026 Liikevaihto 1 639 1 825 1 850 2 332 7 646 1 829 2 037 3 866 Bruttokate 686 736 790 1 067 3 278 792 870 1 662 Bruttokateprosentti 41.9% 40.3% 42.7% 45.8% 42.9% 43.3% 42.7% 43.0% Tutkimus- ja kehityskulut -344 -374 -392 -410 -1 520 -398 -428 -825 Myynnin ja hallinnon kulut -229 -253 -256 -275 -1 013 -268 -272 -540 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1 8 1 6 14 -6 -4 -10 Liikevoitto 113 117 143 387 760 121 166 287 Liikevoittoprosentti 6.9% 6.4% 7.7% 16.6% 9.9% 6.6% 8.2% 7.4%

Mobiili-infrastruktuuri

Oikaistu Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-3/2026 4-6/2026 1-6/2026 Liikevaihto 2 579 2 531 2 755 3 579 11 445 2 503 2 680 5 183 Bruttokate 1 140 1 266 1 302 1 817 5 525 1 213 1 320 2 533 Bruttokateprosentti 44.2% 50.0% 47.3% 50.8% 48.3% 48.5% 49.3% 48.9% Tutkimus- ja kehityskulut -720 -701 -683 -785 -2 890 -708 -735 -1 443 Myynnin ja hallinnon kulut -310 -293 -295 -338 -1 235 -283 -283 -566 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 24 39 31 38 131 0 8 8 Liikevoitto 134 310 355 732 1 531 222 310 532 Liikevoittoprosentti 5.2% 12.3% 12.9% 20.4% 13.4% 8.9% 11.6% 10.3%

Portfolioliiketoiminnot

Oikaistu Milj. euroa 1-3/2025 4-6/2025 7-9/2025 10-12/2025 1-12/2025 1-3/2026 4-6/2026 1-6/2026 Liikevaihto 80 89 97 113 379 100 94 194 Bruttokate 21 15 18 35 90 33 27 60 Bruttokateprosentti 27.0% 17.4% 18.6% 30.8% 23.7% 32.7% 29.3% 31.0% Tutkimus- ja kehityskulut -17 -18 -13 -18 -65 -18 -19 -37 Myynnin ja hallinnon kulut -10 -10 -10 -12 -42 -7 -8 -16 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0 1 1 -2 1 -5 -1 -5 Liikevoitto/-tappio -6 -11 -4 4 -17 3 0 2 Liikevoitto/-tappioprosentti -7.3% -12.5% -4.3% 3.5% -4.5% 2.9% -0.5% 1.3%

Nokia

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

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