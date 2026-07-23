Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Fixed Wireless Access CPE ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina

 | Source: Nokia Oyj Nokia Oyj

Nokia Oyj
Pörssitiedote
23.7.2026 klo 8.15

Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Fixed Wireless Access CPE ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina

Nokia julkistaa tänään vuoden 2026 ensimmäistä neljännestä ja vuotta 2025 koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota koko konsernin sekä raportoitavien segmenttien osalta, mikä heijastaa Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.

Fixed Wireless Access CPE - ja Enterprise Campus Edge liiketoimintojen esittäminen lopetettuina toimintoina

Osana strategiatyötä, joka johti Nokian uuteen strategiaan ja sen toimintojen uudelleenjärjestelyyn kahteen päätoimintasegmenttiin, Nokia tunnisti liiketoimintoja, jotka eivät tue sen strategisia tavoitteita. Nämä liiketoiminnot siirrettiin erilliseen Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin 1.1.2026 alkaen yhtiön jatkaessa sen arviointia, missä näillä liiketoiminnoilla on parhaimmat arvonluontimahdollisuudet. Vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana Nokia luokitteli Portfolioliiketoiminnot-segmenttiin kuuluneet Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnot lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämä oli seurausta Nokian tekemästä sopimuksesta, jonka mukaan se myy Fixed Wireless Access CPE -liiketoimintonsa, ja Nokian tekemästä arviosta, että on erittäin todennäköistä, että Enterprise Campus Edge -liiketoiminto tullaan myymään. Näiden liiketoimintojen luokittelulla lopetetuiksi toiminnoiksi oli myös pieni vaikutus Verkko- ja Mobiili-infrastruktuuri-segmenteistä esitettävään taloudelliseen informaatioon johtuen odotettujen transaktioiden laajuudesta ja keskitetysti allokoitavista kuluista. Ks. lisätietoja Nokian nykyisestä toimintamallista ja taloudellisesta raportointirakenteesta Nokian vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen liitetiedoista 2. Segmentti-informaatio ja 3. Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevat luovutettavien erien ryhmät.

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokia-konsernin ja sen segmenttien tilintarkastamattomista tuloslaskelmista kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta vuoden 2025 osalta, sekä kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä ja tammi-kesäkuulta vuoden 2026 osalta. Tiedot heijastavat Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoimintojen esittämistä lopetettuina toimintoina.

Excel-taulukot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Nokia-konserni

Raportoitu         
 Oikaistu  
Milj. euroa1-3/20254-6/20257-9/202510-12/20251-12/2025 1-3/20264-6/20261-6/2026
Liikevaihto4 3004 4434 7006 02119 464 4 4334 8159 248
Bruttokate1 8091 9532 0852 7398 587 1 9772 1464 123
Bruttokateprosentti        42.1%        44.0%        44.4%        45.5%        44.1%         44.6%        44.6%        44.6%
Tutkimus- ja kehityskulut-1 127-1 143-1 155-1 350-4 776 -1 223-1 383-2 606
Myynnin ja hallinnon kulut-701-721-710-854-2 985 -647-817-1 464
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut23583139151 -244-19
Liikevoitto/-tappio4147252575977 83-5033
Liikevoitto/-tappioprosentti        0.1%        3.3%        5.4%        9.5%        5.0%         1.9%        -1.0%        0.4%
Jatkuvien toimintojen voitto/tappio-399990562712 10427131
Katsauskauden voitto/tappio-609680544660 87592


Vertailukelpoinen         
 Oikaistu  
Milj. euroa1-3/20254-6/20257-9/202510-12/20251-12/2025 1-3/20264-6/20261-6/2026
Liikevaihto4 3004 4484 7056 02619 480 4 4364 8159 251
Bruttokate1 8422 0172 1092 9208 889 2 0382 2164 253
Bruttokateprosentti        42.8%        45.3%        44.8%        48.5%        45.6%         45.9%        46.0%        46.0%
Tutkimus- ja kehityskulut-1 097-1 109-1 104-1 231-4 541 -1 137-1 197-2 334
Myynnin ja hallinnon kulut-559-589-590-664-2 402 -588-589-1 177
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut23483342145 -115-7
Liikevoitto2093674481 0672 092 301434735
Liikevoittoprosentti        4.9%        8.3%        9.5%        17.7%        10.7%         6.8%        9.0%        7.9%
Jatkuvien toimintojen voitto1742523348841 644 311414726
Katsauskauden voitto1742523348841 644 311414726

Verkkoinfrastruktuuri

 Oikaistu  
Milj. euroa1-3/20254-6/20257-9/202510-12/20251-12/2025 1-3/20264-6/20261-6/2026
Liikevaihto1 6391 8251 8502 3327 646 1 8292 0373 866
Bruttokate6867367901 0673 278 7928701 662
Bruttokateprosentti        41.9%        40.3%        42.7%        45.8%        42.9%         43.3%        42.7%        43.0%
Tutkimus- ja kehityskulut-344-374-392-410-1 520 -398-428-825
Myynnin ja hallinnon kulut-229-253-256-275-1 013 -268-272-540
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-181614 -6-4-10
Liikevoitto113117143387760 121166287
Liikevoittoprosentti        6.9%        6.4%        7.7%        16.6%        9.9%         6.6%        8.2%        7.4%

Mobiili-infrastruktuuri

 Oikaistu  
Milj. euroa1-3/20254-6/20257-9/202510-12/20251-12/2025 1-3/20264-6/20261-6/2026
Liikevaihto2 5792 5312 7553 57911 445 2 5032 6805 183
Bruttokate1 1401 2661 3021 8175 525 1 2131 3202 533
Bruttokateprosentti        44.2%        50.0%        47.3%        50.8%        48.3%         48.5%        49.3%        48.9%
Tutkimus- ja kehityskulut-720-701-683-785-2 890 -708-735-1 443
Myynnin ja hallinnon kulut-310-293-295-338-1 235 -283-283-566
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut24393138131 088
Liikevoitto1343103557321 531 222310532
Liikevoittoprosentti        5.2%        12.3%        12.9%        20.4%        13.4%         8.9%        11.6%        10.3%

Portfolioliiketoiminnot

 Oikaistu  
Milj. euroa1-3/20254-6/20257-9/202510-12/20251-12/2025 1-3/20264-6/20261-6/2026
Liikevaihto808997113379 10094194
Bruttokate2115183590 332760
Bruttokateprosentti        27.0%        17.4%        18.6%        30.8%        23.7%         32.7%        29.3%        31.0%
Tutkimus- ja kehityskulut-17-18-13-18-65 -18-19-37
Myynnin ja hallinnon kulut-10-10-10-12-42 -7-8-16
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut011-21 -5-1-5
Liikevoitto/-tappio-6-11-44-17 302
Liikevoitto/-tappioprosentti        -7.3%        -12.5%        -4.3%        3.5%        -4.5%         2.9%        -0.5%        1.3%

Nokia

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

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