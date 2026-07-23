HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7.2026 KLO 8.45

Huhtamäki päätti uuden osakeomistusjärjestelmän perustamisesta konsernin johtoryhmän jäsenille

Huhtamäki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakeomistusjärjestelmän 2026–2030 (”järjestelmä”) yhtiön toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmä edellyttää osallistujilta henkilökohtaista sijoitusta Huhtamäki Oyj:n osakkeisiin.

Järjestelmän tavoitteena on lisätä merkittävästi johtoryhmän jäsenten osakeomistusta, korostaa omistaja-arvon luomista sekä vahvistaa pitkäjänteistä sitoutumista Huhtamäen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Järjestelmän perusteella osallistujilla on oikeus saada palkkiona lisäosakkeita kutakin hankkimaansa osaketta kohden.

Sijoitusvaatimukset

Saadakseen lisäosakkeita osallistujien tulee hankkia Huhtamäki Oyj:n osakkeita markkinoilta hallituksen asettamien rajojen puitteissa. Hankinnat tulee suorittaa yhden vuoden kuluessa tämän tiedotteen päivämäärästä, soveltuvaa lainsäädäntöä tarkasti noudattaen.

Osakesijoituksen arvon tulee vastata:

Toimitusjohtaja: kahdentoista (12) kuukauden peruspalkkaa

Muut johtoryhmän jäsenet: kuuden (6) kuukauden peruspalkkaa

Johtoryhmän henkilökohtaisten osakesijoitusten kokonaisarvo vastaa tällä hetkellä noin 2,8 miljoonaa euroa.

Lisäosakkeiden määräytyminen ja arvo

Huhtamäki antaa osallistujien hankkimia osakkeita vastaavia lisäosakkeita seuraavasti:

Toimitusjohtaja: kolme ja puoli (3,5) brutto-lisäosaketta kutakin hankittua osaketta kohden

kolme ja puoli (3,5) brutto-lisäosaketta kutakin hankittua osaketta kohden Muut johtoryhmän jäsenet: kaksi ja puoli (2,5) brutto-lisäosaketta kutakin hankittua osaketta kohden

Esimerkinomaisesti (osakekurssin markkina-arvon jatkuva vaihtelu huomioiden) olisi järjestelmän arvioitu kokonaisarvo täysimääräisesti toteutettuna noin 8,1 miljoonaa euroa Huhtamäki Oyj:n osakkeen hankintahetken osakekurssilla laskettuna. Arvio sisältää rahana maksettavan osuuden. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu johtoryhmän jäsenten järjestelmän puitteissa hankkimien osakkeiden kokonaismäärästä.

Mikäli lisäosakkeiden määräytymissuhteen soveltaminen johtaisi muutoin murto-osakkeeseen, pyöristetään lisäosakkeiden määrä lähimpään kokonaisosakkeeseen ylös- tai alaspäin järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Palkkion maksaminen ja ehdot

Järjestelmä sisältää yhden lisäosakkeiden määräytymisjakson, joka alkaa maaliskuussa 2026 ja päättyy huhtikuussa 2030. Kyseisen jakson aikana osallistujat voivat tulla oikeutetuiksi mahdollisiin palkkioihin, jotka maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä vuosina 2028, 2029 ja 2030. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan osittain Huhtamäki Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja.

Saadakseen lisäosakkeet osallistujien tulee pitää kaikki järjestelmän puitteissa alun perin hankkimansa osakkeet hallussaan siihen saakka, kunnes kyseinen palkkioerä maksetaan. Pääsääntöisesti, jos johtoryhmän jäsen irtisanoutuu tai jos Huhtamäki perustellusti päättää hänen sopimuksensa ennen palkkioerän maksamista, kyseinen palkkioerä menetetään.

Omistuksen säilyttämistä koskeva vaatimus

Johtoryhmän jäsenten on pidettävä hallussaan vähintään 50 prosenttia saamistaan lisäosakkeista siihen saakka, kunnes heidän Huhtamäki Oyj:n osakeomistuksensa kokonaisarvo vastaa heidän vuotuista bruttoperuspalkkaansa. Vastaavasti toimitusjohtajan on pidettävä hallussaan vähintään 50 prosenttia saamistaan lisäosakkeista siihen saakka, kunnes hänen Huhtamäki Oyj:n osakeomistuksensa kokonaisarvo vastaa kolmeasataa prosenttia hänen vuotuisesta bruttoperuspalkastaan. Tämä omistustaso on säilytettävä niin kauan kuin heidän jäsenyytensä johtoryhmässä tai tehtävänsä toimitusjohtajana jatkuu.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.